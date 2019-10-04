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«Это должно быть окончательной целью»: в Кремле выступили за обмен с Украиной в формате «всех на всех»
04 октября 2019, 18:09 • 74 • В России
Россия и Украина работают над новым масштабным обменом удерживаемыми лицами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Москва выступает за формат «всех на всех». Накануне глава украинского МИД Вадим Пристайко сказал, что в ближайшее время будет произведён «более масштабный» обмен, чем тот, который осуществили в начале сентября. Тогда был выбран формат «35 на 35».
globallookpress.com © Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com
Россия и Украина работают над тем, чтобы провести масштабный обмен удерживаемыми лицами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам Пескова, вероятность реализации такого шага зависит от готовности двух сторон.
Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала «1+1» анонсировал «более масштабный» обмен, чем тот, что был 7 сентября.
«В ближайшее время, и это уже буквально (я надеюсь, на следующей неделе), мы планируем ещё более масштабный обмен», — сказал он.
Деталей министр не привёл.
«35 на 35»
Напомним, обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной в формате «35 на 35» состоялся 7 сентября в результате договорённости между президентом Владимиром Путиным и его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Среди прибывших из Киева в Москву, например, главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, который был задержан весной 2018 года и обвинён в поддержке самопровозглашённых республик Донбасса и госизмене. Он более года провёл под арестом, так как следствие не могло доказать его вину — по мнению журналиста и российских властей, преследование было вызвано политическими мотивами.
Россия вернула Украине 24 украинских моряка, которые по приказу командования осенью 2018 года попытались прорваться через российскую границу у Керченского пролива и были задержаны. Также Москва отпустила режиссёра Олега Сенцова, осуждённого в РФ на 20 лет тюрьмы за терроризм и отбывавшего свой срок в колонии.
По словам Зеленского, обмен был «сверхсложной задачей», к которой были привлечены многие органы власти. В Кремле назвали это поводом для осторожного оптимизма.
«Мы позитивно оцениваем и приветствуем состоявшийся обмен. Безусловно, он даёт повод для осторожного оптимизма в плане продолжения дальнейшей работы в русле поисков путей для нормализации отношений между Россией и Украиной — первое. И конечно, что главное, для обеспечения условия по реализации минских договорённостей», — сказал Песков.
Схожую оценку дал и глава МИД России Сергей Лавров, отметив, что решающую роль сыграл Зеленский.
«Надо отдать должное президенту Украины Владимиру Зеленскому. Как я понимаю, он сыграл решающую роль в том, что обмен состоялся. На самом деле это чуть-чуть оздоровило отношения между Москвой и Киевом», — сказал министр в интервью газете «Коммерсантъ».
«Требует кропотливой работы»
Разговоры о проведении второго обмена начались практически сразу после первого. Так, 9 сентября помощник Зеленского Андрей Ермак рассказал, что ему было поручено ускорить работу над этим вопросом.
«Президент поставил чёткую задачу всем, чтобы всё это происходило очень быстро. И может, даже с ещё более быстрой динамикой», — сказал он в интервью «Украинской правде».
Однако о том, кто может в нём фигурировать, не сообщалось. Как отметила украинский омбудсмен Людмила Денисова в эфире телеканала «Громадьске», чтобы добиться прогресса, надо молчать. Тем не менее она допустила, что обмен состоится до конца этого года.
В Кремле же отмечали, что подобная работа сопровождается длительными переговорами, поэтому может быть растянута во времени.
«Это требует начала нового процесса обмена мнениями, очень, очень кропотливой и наверняка растянутой во времени работы», — говорил Песков.
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