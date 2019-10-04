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«Это должно быть окончательной целью»: в Кремле выступили за обмен с Украиной в формате «всех на всех»

04 октября 2019, 18:09  •  74 • В России
Россия и Украина работают над новым масштабным обменом удерживаемыми лицами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Москва выступает за формат «всех на всех». Накануне глава украинского МИД Вадим Пристайко сказал, что в ближайшее время будет произведён «более масштабный» обмен, чем тот, который осуществили в начале сентября. Тогда был выбран формат «35 на 35».
 
globallookpress.com © Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com
 

Россия и Украина работают над тем, чтобы провести масштабный обмен удерживаемыми лицами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«С российской стороны давно было отмечено, что в России были бы рады осуществить обмен «всех на всех». Это должно быть окончательной целью, — сказал он. — Определённая работа в этом контексте продолжается».

По словам Пескова, вероятность реализации такого шага зависит от готовности двух сторон.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала «1+1» анонсировал «более масштабный» обмен, чем тот, что был 7 сентября.

«В ближайшее время, и это уже буквально (я надеюсь, на следующей неделе), мы планируем ещё более масштабный обмен», — сказал он.

Деталей министр не привёл.

«35 на 35»

 

Напомним, обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной в формате «35 на 35» состоялся 7 сентября в результате договорённости между президентом Владимиром Путиным и его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

«Это стало возможным благодаря выполнению договорённостей, достигнутых лично президентами России и Украины. В отличие от своих предшественников, новая администрация Зеленского продемонстрировала здравый подход и готовность к компромиссам», — говорится в заявлении российского МИД.

Среди прибывших из Киева в Москву, например, главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, который был задержан весной 2018 года и обвинён в поддержке самопровозглашённых республик Донбасса и госизмене. Он более года провёл под арестом, так как следствие не могло доказать его вину — по мнению журналиста и российских властей, преследование было вызвано политическими мотивами.

Россия вернула Украине 24 украинских моряка, которые по приказу командования осенью 2018 года попытались прорваться через российскую границу у Керченского пролива и были задержаны. Также Москва отпустила режиссёра Олега Сенцова, осуждённого в РФ на 20 лет тюрьмы за терроризм и отбывавшего свой срок в колонии.

По словам Зеленского, обмен был «сверхсложной задачей», к которой были привлечены многие органы власти. В Кремле назвали это поводом для осторожного оптимизма.

«Мы позитивно оцениваем и приветствуем состоявшийся обмен. Безусловно, он даёт повод для осторожного оптимизма в плане продолжения дальнейшей работы в русле поисков путей для нормализации отношений между Россией и Украиной —  первое. И конечно, что главное, для обеспечения условия по реализации минских договорённостей», — сказал Песков.

Схожую оценку дал и глава МИД России Сергей Лавров, отметив, что решающую роль сыграл Зеленский.

«Надо отдать должное президенту Украины Владимиру Зеленскому. Как я понимаю, он сыграл решающую роль в том, что обмен состоялся. На самом деле это чуть-чуть оздоровило отношения между Москвой и Киевом», — сказал министр в интервью газете «Коммерсантъ».

«Требует кропотливой работы»

 

Разговоры о проведении второго обмена начались практически сразу после первого. Так, 9 сентября помощник Зеленского Андрей Ермак рассказал, что ему было поручено ускорить работу над этим вопросом.

«Президент поставил чёткую задачу всем, чтобы всё это происходило очень быстро. И может, даже с ещё более быстрой динамикой», — сказал он в интервью «Украинской правде».

Однако о том, кто может в нём фигурировать, не сообщалось. Как отметила украинский омбудсмен Людмила Денисова в эфире телеканала «Громадьске», чтобы добиться прогресса, надо молчать. Тем не менее она допустила, что обмен состоится до конца этого года.

В Кремле же отмечали, что подобная работа сопровождается длительными переговорами, поэтому может быть растянута во времени.

«Это требует начала нового процесса обмена мнениями, очень, очень кропотливой и наверняка растянутой во времени работы», — говорил Песков.

«Есть понимание, что этот процесс нужно продолжать, тем более и в соответствии с минскими договорённостями. Вместе с этим не будем забывать, что вот этому недавнему обмену предшествовала огромная подготовительная работа, весьма скрупулезная. Поэтому пока говорить о сроках следующего обмена было бы преждевременно, но понимание, что на это надо выходить, имеется», — подчёркивал пресс-секретарь президента.

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