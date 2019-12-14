«Это долгий и сложный процесс»: как победа партии Бориса Джонсона может повлиять на выход Британии из ЕС

Консервативная партия Британии одержала уверенную победу на досрочных парламентских выборах, получив абсолютное большинство — 365 депутатских мест из 650. Такого успеха тори не добивались со времён Маргарет Тэтчер. Их лидер, действующий премьер страны Борис Джонсон, заявил, что теперь он сможет вывести Британию из ЕС в установленный срок — до 31 января. По мнению экспертов, прошедшее голосование фактически стало новым референдумом по брекситу, на котором британцы вновь не изъявили желания остаться в Евросоюзе.

Результаты парламентских выборов, прошедших 12 декабря в Соединённом Королевстве, однозначно говорят о желании британцев покинуть Евросоюз. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

«Британский народ ясно, однозначно, бесспорно выступил за то, чтобы мы вышли из ЕС... Я положу конец всему этому абсурду, и мы проведём брексит в установленный срок — до 31 января. Никаких «если», никаких «но», никаких «может быть», — заявил Джонсон.

В ходе прошедшего голосования Консервативная партия (тори) обеспечила себе абсолютное большинство в палате общин. Согласно окончательным результатам, консерваторы получили 365 мест в парламенте из 650. Таких результатов консерваторы не добивались со времён Маргарет Тэтчер.

По мнению экспертов, результаты выборов, по большому счёту, стали ответом на вопрос о необходимости второго референдума по брекситу, который планировали организовать британские лейбористы в случае своей победы. Такое мнение, в частности, выразил в беседе с RT журналист Саймон Райт.

«Роковую роль для лейбористов сыграло то, что перед всеобщими выборами они пообещали провести повторный референдум по брекситу, не осознав, что референдумом станут эти самые выборы. Других вариантов и не было: на голосовании должен был решиться именно вопрос брексита, и обеспечить себе победу можно было, лишь пообещав избирателям выход Великобритании из ЕС и всеобщее избавление от связанных с этим процессом невзгод. Однако Джереми Корбину, как и либеральным демократам, не удалось понять, куда на самом деле дует ветер», — подчеркнул Райт.

Эту позицию поддержал в эфире телеканала RT и британский политолог Алекс де Рюйтер.

«Эти выборы де-факто стали голосованием или референдумом по вопросу брексита, в связи с чем любопытно, что в округах, где обычно поддерживают лейбористов, на этот раз поддержали консерваторов», — отметил де Рюйтер.

В свою очередь, профессор экономики Дэвид Коллинз считает, что Джонсон пошёл ва-банк, сыграв на усталости британцев от затянувшегося брексита, и выиграл.

«Эти выборы, судя по всему, стали вторым референдумом по выходу из ЕС. Для большинства избирателей решающим фактором стал вопрос брексита. Он был наиболее приоритетным, и Консервативная партия пообещала положить конец бедам и замешательству, которые тяжёлым бременем лежат на наших плечах последние два года», — подчеркнул Коллинз.

Напомним, в сентябре Консервативная партия потеряла парламентское большинство, после того как несколько депутатов, выражая несогласие с позицией Джонсона по брекситу, покинули её ряды и перешли в оппозицию. После этого тори не могли получить необходимый перевес при голосовании даже при поддержке своего главного союзника — Демократической юнионистской партии Северной Ирландии (DUP).

Теперь же, как отмечают аналитики, значительное преимущество в парламенте позволит кабинету Джонсона принять план по выходу Великобритании из состава Евросоюза — то, чего не мог добиться кабинет Терезы Мэй, потому что не получил одобрение парламентской оппозиции.

По мнению экспертов, Джонсону удалось победить с таким большим отрывом, поскольку, в отличие от своей предшественницы, он занял бескомпромиссную позицию в отношении брексита.

«Его заявления о твёрдой решимости завершить брексит, довести этот процесс до конца, помогли ему набрать большинство. В обществе накопилась усталость от неопределённого положения Британии, и желание найти развязку побудило электорат голосовать за партию, которая предлагала действенное решение. Кроме того, сделка по выходу Великобритании из ЕС уже была согласована, и вопрос заключался лишь в том, чтобы провести её через парламент. Однако раскол в обществе всё равно сохраняется, поскольку доля тех, кто хотел бы остаться в ЕС, всё ещё велика», — пояснила в беседе с RT старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк.

Она также напомнила, что прогнозы и опросы общественного мнения, проводившиеся в преддверии выборов, предрекали Джонсону победу.

Борис Джонсон у резиденции премьера

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© Thomas Mukoya

«Хуже некуда»

Выступая в Лондоне с речью, Борис Джонсон подчеркнул, что результаты нынешнего голосования подводят черту под дискуссией о повторном референдуме по брекситу.

«Думаю, посредством этого голосования мы положили конец жалким угрозам провести повторный референдум», — заявил глава британского правительства.

Таким образом Джонсон намекнул на поражение лейбористов и их лидера Джереми Корбина. Получив 203 места в парламенте из 650, левые показали худший результат с 1935 года.

Джереми Корбин неоднократно высказывался за то, чтобы провести повторный референдум по брекситу, в ходе которого сторонники сохранения членства Британии в ЕС, по его мнению, вполне могли бы набрать больше голосов, чем те, кто поддерживает выход Королевства из союза.

«Мы завершим брексит, в течение шести месяцев предоставив людям право сделать окончательный выбор между выходом на разумных условиях или сохранением членства», — писал Корбин в своей колонке для Mirror в конце октября.

Однако теперь этим планам не суждено сбыться — после поражения на выборах, которое британские СМИ называют сокрушительным, Корбин заявил, что покинет пост лидера партии. Члены партии возложили ответственность за поражение именно на него.

«Проблема в Корбине. Мы понимали, что он несостоятелен как лидер и с точки зрения любых качеств, необходимых для руководства политической партией, зарекомендовал себя хуже некуда», — приводит Associated Press мнение лейбориста Алана Джонсона, ранее занимавшего ряд министерских должностей в правительстве королевства.

Потерпели поражение на выборах и другие противники брексита — Либерально-демократическая партия. Её лидер Джо Суинсон рассматривала досрочные выборы как возможность укрепить позиции своей политической силы. Этой цели она хотела добиться за счёт ещё более радикального шага, чем второй референдум, а именно — полная отмена брексита.

«Брексит — это плохо для нашей страны. Мы остановим брексит. Это очень простой посыл, и мы знаем, что миллионы людей проголосуют за это», — не раз говорила Суинсон.

Однако либерал-демократы получили всего 11 мест в палате общин — на одно меньше, чем при голосовании в 2017 году. Также они лишились всех депутатов-перебежчиков из других политических сил, благодаря которым общее число мест партии в предыдущем парламенте увеличилось до 21. Сама Суинсон также потеряла свой мандат. Как и лидер лейбористов Корбин, после оглашения данных экзитполов Суинсон заявила о намерении покинуть свой пост.

В качестве главной причины поражения консерваторов и либерал-демократов эксперты называют отсутствие у них «стержневого тезиса», в отличие от консерваторов, которые смогли сплотиться вокруг одной общей идеи.

«Лейбористы пребывали в кризисе, у них не было чёткого альтернативного сценария, который они могли бы предложить избирателю, поэтому они занимались только критикой брексита. Скорее всего, британскому избирателю стало неприятным то, что лейбористы начали обвинять консерваторов, что они играют на руку Кремлю. Разыгрывание русской карты всем надоело», — отметила в беседе с RT профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина.

«Битва будет продолжаться»

Политологи считают, что теперь Борис Джонсон сможет провести через парламент свой проект соглашения с ЕС, согласно которому Великобритания должна покинуть Евросоюз к 31 января.

«Теперь правительство может провести проект соглашения с ЕС, который ранее заключил Джонсон. Консерваторы предложили чёткий сценарий, который показывает, что они намерены делать после выхода страны. Джонсон достиг определённого соглашения с ЕС, и сейчас существует возможность дальше развивать это направление и искать взаимовыгодные варианты завершения процедуры», — считает Ерёмина.

Первое заседание обновлённой палаты общин состоится 17 декабря. После этого, 19 декабря, парламент посетит королева Елизавета II и обратится с речью к обновлённому депутатскому составу.

Подсчёт голосов на выборах

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© Ian Walton

Газета The Mirror пишет, что второе чтение и голосование по проекту соглашения, представленного Джонсоном, скорее всего, пройдут до 25 декабря. Затем соглашение будет передано в различные парламентские комитеты, где оно будет преобразовано в закон, регулирующий процесс выхода Британии из ЕС. После этого состоится третье чтение и голосование, а также рассмотрение в палате лордов. Только после всех этих процедур законопроект может получить королевское одобрение.

При этом Кира Годованюк напоминает, что, даже если брексит действительно состоится до 31 января, останется много вопросов, которые Лондону и Брюсселю предстоит решить уже после этой даты. В частности, речь идёт о соглашении о свободной торговле.