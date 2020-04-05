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«Это диверсия, а не карантин»: в Кривом Роге образовалась многотысячная очередь за пропусками на общественный транспорт
05 апреля 2020, 06:35 • 65 • Украина
Сложно сказать, как оно будет по итогу в других странах, но на Украине противовирусный карантин грозит обернуться реальной эпидемией коронавируса.
Судите сами, карантин, по определению, и даже по задумке местных властей, должен ограничить социальные и личные контакты населения. Для этого даже издали рекомендации с наставлением для граждан находиться в одиночестве на площади в 10 кв. м, соблюдать дистанцию друг от друга не менее 1,5 метра, но лучше — 2. К слову, вдобавок к этому прошла информация, что и эта дистанция маловата, и куда предпочтительнее держаться друг от друга хотя бы на удалении в 8 метров.
Но на Украине умудрились создать неисполнимые условия даже для нахождения на расстоянии 8 сантиметров.
«Карантин в Кривом Роге… Очередь за пропусками в общественный транспорт!», — сообщил в аннотации автор ролика Константин Валентинович.
На видео тысячи людей стоят в длинной очереди как сельдь в бочке и совсем вплотную ломятся в двери учреждения, где раздают вожделенные спецпропуска.
«Отличное место заразиться, и никому нет дела. Это диверсия, а не карантин», — с возмущением заметил один из зрителей в социальной сети Facebook.
Местные СМИ уточняют, что очередь выстроилась из тысяч металлургов местного предприятия «АрселорМиттал».
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