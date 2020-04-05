«Это диверсия, а не карантин»: в Кривом Роге образовалась многотысячная очередь за пропусками на общественный транспорт

Карантин в Кривом Роге))...очередь за пропусками в общественный транспорт!)) Gepostet von Константин Валентинович am Samstag, 4. April 2020

Сложно сказать, как оно будет по итогу в других странах, но на Украине противовирусный карантин грозит обернуться реальной эпидемией коронавируса.Судите сами, карантин, по определению, и даже по задумке местных властей, должен ограничить социальные и личные контакты населения. Для этого даже издали рекомендации с наставлением для граждан находиться в одиночестве на площади в 10 кв. м, соблюдать дистанцию друг от друга не менее 1,5 метра, но лучше — 2. К слову, вдобавок к этому прошла информация, что и эта дистанция маловата, и куда предпочтительнее держаться друг от друга хотя бы на удалении в 8 метров.Но на Украине умудрились создать неисполнимые условия даже для нахождения на расстоянии 8 сантиметров.В Сети появилось видео гигантской очереди за спецпропусками в общественный транспорт, которую засняли на родине украинского президента — в Кривом Роге. Как известно, власти Украины на время карантина сняли с него статус общественного, оставив право пользования транспортом только для экстренных служб, работников обеспечения жизнедеятельности населённых пунктов, а также непрерывного производства.«Карантин в Кривом Роге… Очередь за пропусками в общественный транспорт!», — сообщил в аннотации автор ролика Константин Валентинович.На видео тысячи людей стоят в длинной очереди как сельдь в бочке и совсем вплотную ломятся в двери учреждения, где раздают вожделенные спецпропуска.«Отличное место заразиться, и никому нет дела. Это диверсия, а не карантин», — с возмущением заметил один из зрителей в социальной сети Facebook.Местные СМИ уточняют, что очередь выстроилась из тысяч металлургов местного предприятия «АрселорМиттал».