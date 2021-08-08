«Это диверсия – Россию убирают по всем статьям!»

Фора позора

«Быстрее, выше, сильнее » – три слова девиза Олимпиад, предложенные Пьером де Кубертеном при создании Международного олимпийского комитета в 1894 г., через 127 лет были дополнены четвертым: «вместе». Итак, «Быстрее, выше, сильнее – вместе».

Однако хроника подготовки и хода Олимпиады в Токио потребовала ещё одного дополнения: «Быстрее, выше, сильнее вместе, но не со всеми!» WADA (Всемирное антидопинговое агентство) резко обнажило попытки превращения Олимпийских игр в инструмент «сдерживания России». Гендиректор антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт призвал «сдержать российскую жажду медалей, а не ценностей».

И сдерживают!

Тайгарт потребовал обнародовать результаты тестов всех спортсменов, но «особенно из России… Сколько раз на крупнейшей мировой арене мы потенциально собираемся вновь наблюдать за этим мошенничеством».

То есть слишком много медалей получала уполовиненная усилиями ВАДА команда России.

Пируэт Тайгарта сродни гимнастическому сальто, но по-настоящему оценить этот кувырок фактов и смысла можно, вспомнив и другое популярное обвинение России. Что там после «допинга»? Правильно: хакеры. Общеизвестно: знаменитая, приписываемая России группа хакеров Fancy Bear взломала базу (WADA) и выложила: американские теннисистки Серена и Винус Уильямс, гимнастка Симона Байлз принимали запрещенные препараты «в терапевтических целях».

В ответ WADA предъявила кипу объяснительных записок, почему американкам можно. Сестрам Уильямс разрешили запрещённое другим: оксикодон, гидроморфон, преднизон, преднизолон, метилпреднизолон… целый аптечный киоск.

Сопоставление случая американских сестриц с Марией Шараповой, дисквалифицированной за мельдоний, препарат, помогающий быстрому восстановлению, абсолютно легальный, но изобретённый в советской Риге и запрещённый в 2016 году, выглядит кричащим, более того – кошмарным.

Напомню 1970-е годы. Допинги преследовались, но были малоактуальной темой. И когда впервые энергично принялись объяснять всему миру важность борьбы с допингом, публиковали агитационные фотографии его «жертв»: безобразные, «раскачанные» фигуры, горы надутых мышц. С тех пор политкорректность сделала громадные шаги: публиковать фото конкретных людей с подписями «к чему приводит допинг» нельзя. Однако найдите те старые фотографии и сравните их с фотографиями американских спортивных героинь, чьи досье раскрыли хакеры Fancy Bear… Потом еще раз сравните с фото дисквалифицированной Шараповой и подумайте, во что превратили Большой спорт.

По документам для американок сделали исключение. В словаре либералов есть устойчивое словосочетание: «Это другое». Однако вскрылось это «другое» лишь после работы хакеров! То есть спортсмены соревнуются и не знали бы (если б не «медведи-хакеры»!), что у кого-то в кармане – тайная индульгенция от WADA!

Сопоставим вопль Трэвиса Тайгарта («русская жажда медалей, а не ценностей») и скандал с гимнасткой Симоной Байлз: неудачный прыжок, снятие с Олимпиады, возвращение… Её запрещенный, но покрытый индульгенцией WADA препарат-психостимулятор – метилфенидат. USADA (тоже после работы хакеров) объяснило: Симоне исключение сделано «для лечения синдрома дефицита внимания и гиперактивности» (СДВГ). Twitter самой Байлз: «Я не стыжусь применения лекарств, которые помогли мне преодолеть трудности концентрации внимания».

Хорошо, она не стыдится. Но почему её «нестыдное» должны вскрывать хакеры, которых за это ещё и преследуют?

В числе объяснений этой индульгенции говорили, что Байлз – жертва сексуальных домогательств врача сборной Ларри Нассара. Мне сложно понять, как совмещаются «дефицит внимания» и «сексуальные домогательства». Однако насколько практика изобретения новых «синдромов» монополизирована психологами США? Смогут ли рижские ученые «пробить» свой «синдром», который лечится их мельдонием? Кто вообще решает: этот набор показателей – свойство обычного человека, а это – «синдром»?

Австралийские ученые в 2010 г. опубликовали исследование: 20 лет показали, что лечение СДВГ стимуляторами безрезультатно. То есть Симоне не для этого разрешали стимуляторы. А многие ученые полагают, что такой патологии, СДВГ, не существует вовсе. Зато действие препарата, разрешенного американке, вполне объективно позволяет «подавить эмоциональные переживания, боязнь высоты, обеспечить предельную концентрацию внимания». Терапевтические исключения бывает выдаются спортсменам на период восстановления после травмы или болезни, американке же – на всю спортивную карьеру.

Это факты. СМИ дополняют их кулуарными репликами гимнасток: надеемся «химическая Симона», девушка-робот, насытившись победами уйдёт, вернут гимнастику.

Это о гимнастике спортивной. А в гимнастике художественной в последний день Игр – скандал. Золото Дины Авериной передали Линой Ашрам. Тренер Ирина Винер: «Это диверсия – Россию убирают по всем статьям. Дина не проиграла, она выиграла. Но, к сожалению, судейство было вопиющей несправедливостью. Оно войдёт в историю так же, как Немов, когда ему 12 минут аплодировали. Дина Аверина сделала все чисто, не ошиблась на последнем виде. Линой Ашрам, к сожалению, сделала вопиющую ошибку…»

Этот случай сейчас – предмет российских протестов. Подождём.