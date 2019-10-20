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Это даже смешно: Китайский посол рассказал, что не так с украинскими инструкторами протестов в Гонконге
20 октября 2019, 04:54 • 182 • В мире
Китайский посол Чжан Ханьхуэй высмеял украинских инструкторов на протестах в Гонконге.
Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй рассказал, что в Гонконге появляются некие "украинские элементы", которые делятся "опытом" с местными активистами.
Дипломат признался, что такая практика весьма усложняет урегулирование конфликтной ситуации. При этом он не преминул отметить, что передача "опыта" со стороны украинских инструкторов в некотором смысле забавна.
В частности, принимающая сторона, наслушавшись представителей Украины, говорит: "Мы хотим жить, как украинцы".
Чжан Ханьхуэй указал, что в Гонконге подушевой ВВП - около 20 тысяч долларов. И если сепаратистские настроения протестующих в Гонконге недостижимы, то в экономическом плане митингующие рискуют реально упасть.
"Видите, как смешно?" - отметил он в комментарии "КП" и добавил, что гарантировать гонконгцам "жизнь на уровне украинцев - это возможно".
По данным МВФ, ВВП на душу населения по паритету покупательной способности в Гонконге в 2018 году составил более 64 тысяч долларов, на Украине - более девяти тысяч.
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