Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй рассказал, что в Гонконге появляются некие "украинские элементы", которые делятся "опытом" с местными активистами.

Дипломат признался, что такая практика весьма усложняет урегулирование конфликтной ситуации. При этом он не преминул отметить, что передача "опыта" со стороны украинских инструкторов в некотором смысле забавна.

В частности, принимающая сторона, наслушавшись представителей Украины, говорит: "Мы хотим жить, как украинцы".

Чжан Ханьхуэй указал, что в Гонконге подушевой ВВП - около 20 тысяч долларов. И если сепаратистские настроения протестующих в Гонконге недостижимы, то в экономическом плане митингующие рискуют реально упасть.

"Видите, как смешно?" - отметил он в комментарии "КП" и добавил, что гарантировать гонконгцам "жизнь на уровне украинцев - это возможно".

По данным МВФ, ВВП на душу населения по паритету покупательной способности в Гонконге в 2018 году составил более 64 тысяч долларов, на Украине - более девяти тысяч.