«Это даже не отписка, а троллинг»: Хинштейн решил довести Жириновского до суда

Депутат Госдумы и бывший советник главы Росгвардии Александр Хинштейн завил, что не удовлетворен решением думской комиссии по этике относительно его жалобы на оскорбления от лидера ЛДПР Владимира Жириновского. «Это даже не отписка, а троллинг какой-то», - возмутился парламентарий.

По его словам, коллеги по нижней палате парламента «не оставили ему другого выбора», кроме как обратиться в суд с заявлением в адрес Владимира Жириновского.

Причиной негодования Хинштейна стало, по его словам, оскорбление в его адрес со стороны лидера ЛДПР на одной из телепередач Владимира Соловьева. В жалобе отмечается, что коллега допустил в его адрес антисемитские высказывания.

«Поскольку коллеги не оставили мне другого выбора, буду подавать на Жириновского в суд», - говорится в сообщении политика в Twitter.

Как сообщает «Интерфакс», в комиссии по этике ГД рассмотрели обращение Хинштейна и вынесли свое решение. В ответе депутату говорится, что комиссия «неправомочна давать какую-либо оценку, так как данный вопрос относится к компетенции правоохранительных органов».

В свою очередь, представители комиссии пояснили, что парламентарии сами не должны допускать грубые и оскорбительные высказывания, наносящие ущерб чести и достоинству.