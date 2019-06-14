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Это даже не covfefe: Трамп сообщил, что встречался с "принцем китов"
14 июня 2019, 12:09 • 88 • В мире
Американский президент по ошибке написал в Twitter, что встречался в Великобритании не с принцем Уэльским Чарльзом, а с "принцем китов". Ранее Трамп уже неоднократно становился предметом насмешек из-за постоянных опечаток или ошибок в микроблоге. Самая известная опечатка - covfefe - превратилась в мем.
Американский лидер Дональд Трамп продолжает радовать своих подписчиков забавными ошибками в микроблоге. Так, он написал в Twitter, что встречался в Великобритании не с принцем Уэльским Чарльзом, а с "принцем китов".
Все дело в том, что "Уэльский" по-английски – Wales. А Трамп опечатался и написал Whales. Разница в одну букву существенно изменила смысл, потому что последнее слово с английского переводится как "киты". Потому получилось в итоге - не принц Уэльский, а принц китов.
Вскоре твит президента США был удален и отправлен в новой редакции. Ранее, напомним, самая известная опечатка Трампа – covfefe - стала интернет-мемом. Многие пользователи и журналисты тогда гадали, что же означает это слово. В ответ на это Трамп предложил самим догадаться. Разумеется, правильного ответа все еще нет.
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