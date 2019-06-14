Это даже не covfefe: Трамп сообщил, что встречался с "принцем китов"

Американский лидер Дональд Трамп продолжает радовать своих подписчиков забавными ошибками в микроблоге. Так, он написал в Twitter, что встречался в Великобритании не с принцем Уэльским Чарльзом, а с "принцем китов".

Все дело в том, что "Уэльский" по-английски – Wales. А Трамп опечатался и написал Whales. Разница в одну букву существенно изменила смысл, потому что последнее слово с английского переводится как "киты". Потому получилось в итоге - не принц Уэльский, а принц китов.

Вскоре твит президента США был удален и отправлен в новой редакции. Ранее, напомним, самая известная опечатка Трампа – covfefe - стала интернет-мемом. Многие пользователи и журналисты тогда гадали, что же означает это слово. В ответ на это Трамп предложил самим догадаться. Разумеется, правильного ответа все еще нет.