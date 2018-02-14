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Это чушь: Песков прокомментировал "покушение" на вертолет Путина

14 февраля 2018, 17:39  •  180 • Политика
В Кремле отреагировали на заявление экс-депутата ГД Ильи Пономарева о якобы попытке покушения на президента России Владимира Путина.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг показания экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева в киевском суде о якобы попытке покушения на Владимира Путина в феврале 2014 года.
"Это чушь", - сказал представитель Кремля.
В среду, 14 февраля, Пономарев дал показания в Оболонском райсуде Киева по делу о госизмене в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича.
Бывший парламентарий рассказал, что 22 февраля 2014 года произошел «инцидент» с вертолетом, в котором находился президент России. Жесткую посадку вертолета Путин якобы воспринял как попытку покушения. После этого случая он якобы принял решение о начале воссоединения Крыма с Россией. Пономарев якобы узнал об этом от сотрудников спецслужб.

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