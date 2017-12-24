Это что за большевик лезет вновь на броневик?

Коллективный Запад так качественно мордовал Путина и двигал разных навальных, что появился шанс у коммунистов. Это неожиданно. Парадоксально. Думаю, звонят друг другу, бонжур, ну, чё, Ангела, делать? Нихт ферштейн. Загогулина.

Но не всё так страшно. Допустим, пришел Грудинин. Тут Трамп, тут олигархи, тут Украина, тут чиновники, тут силовики. Тут мы с потребностями и способностями. Даже Навальный на месте! Репер Гнойный на месте! И получается, что у Грудинина нет выбора: или стать Путиным, типа, Володькой, но с усами. Поскольку Путин хоть как-то с этим управляется. Или политический труп Грудинина вскоре найдут в речке Домодедовке, если такая есть.

Но! При этом с его кандидатурой всё сильно посвежело, подпружинилось и взбодрилось. Собчак просто ушла с горизонта.

За Грудинина будет малосредний бизнес и левые. И те, кто давно хотел разнообразия, да не за Жирика ж голосовать. Патриот, бизнесмен, обаятельный, мужик, от коммунистов, за новые технологии и мир во всем мире, совхоз имени Ленина — ну, не знаю, чего вам ещё.

Есть у него и минусы: он какой-то… позёр, что ли. Слегка, только на экране. Но это поправят. А так… Социальная справедливость, народные предприятия, долой офшоры и ЕГЭ, промышленная революция, Гагарин, ремонт дорог, летим на Луну, коррупционеров раскассировать и вывалять в перьях, широка страна моя родная, Александр Невский. Я «Салют-7», сообщаю всем.

Как минимум, второй.

И что занятно, все оппозиционеры, кто собрался было за Собчак, быстро поймут, что Путин-то сравнительное счастье, золото! И тратить голоса на блондинку — это роскошь при такой-то опасности! Вы ещё услышите, как Алексей Венедиктов будет агитировать за ВВП! Понеслась, короче!