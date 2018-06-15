«Это было задолго до меня»: Трамп снова обвинил Обаму в «потере Крыма»

Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в «потере Крыма». По его словам, Белый дом не смог помешать воссоединению полуострова с Россией. Ранее СМИ сообщили, что на саммите G7 Трамп назвал Крым российским. Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс отказалась комментировать заявление, сославшись на его непубличный характер. На встрече «семёрки» Трамп также высказывался на российскую тему. В частности, американский лидер отметил, что хотел бы видеть на саммите дипломатов из Москвы и что ему было бы о чём поговорить с Владимиром Путиным.

Экс-президент США Барак Обама виноват в «потере Крыма», заявил в беседе с журналистами американский лидер Дональд Трамп.

«Президент Обама потерял Крым, чтобы вы понимали. Это было задолго до меня… президент Обама потерял Крым… потому что Путин не уважал президента Обаму», — цитирует главу государства Fox News.

Ранее издание BuzzFeed со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что в ходе встречи с лидерами G7 Трамп назвал Крым российским, а также заявил, что «Украина является одной из самых коррумпированных стран в мире». Пресс-секретарь президента Сара Сандерс эти сообщения комментировать отказалась, отметив, что не собирается говорить «о частных переговорах».

Необходимо учитывать, что заявления Трампа делались для разных аудиторий, подчеркнул в беседе с RT политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок. Он считает, что слова о принадлежности Крыма России, которые мог произнести американский президент, были «призывом проявить здравый смысл».

«Если мы берём информацию о том, что он заявил на встрече G7, это мог быть один контекст, связанный с призывом проявить здравый смысл, — политический реализм и понимание того, что Крым вернулся в состав России и больше никуда не уйдёт. Но это был внутренний диалог между главами государств, который не должен был никуда выплыть», — сказал политолог.

Он добавил, что из-за публикации информации о заявлении по Крыму Трампу «пришлось немного поменять контекст» высказывания.

«В данном случае он просто традиционно свёл всё к тому, что Обама был слабым президентом и демократы — плохие лидеры государств. То есть Трамп поменял контекст для того, чтобы против него никто не использовал заявления про Крым. Попросту он изменил контекст своего заявления. Его позиция понятна. Мы и дальше не раз будем слышать с его стороны фразы, которые будут постоянно по-разному объясняться», — добавил Бышок.

Устаревший формат

При этом в июне Трамп уже официально делал заявления, не соответствующие линии, которой Запад придерживается в отношении Москвы. В частности, по итогам саммита G7 в Канаде он пожелал, чтобы российская сторона присутствовала на встрече.

«Вы знаете, мы потратили примерно 25% нашего времени на разговоры о России. И я сказал, что было бы лучше, если бы они (представители России. — RT) были здесь», — сказал он.

Трамп также отметил, что в случае, если бы Путин появился на саммите, они могли бы обсудить ситуацию в Сирии и на Украине.

«Если бы он присутствовал на этой встрече, я мог бы попросить его сделать то, что хорошо для всего мира, хорошо для страны и для него», — сказал американский лидер.

В Москве, в свою очередь, заметили, что делают акцент на других форматах. Постпред России при ЕС Владимир Чижов считает, что саммит уже выполнил свою историческую миссию.

«Я считаю, что «семёрка» выполнила свою историческую миссию, будучи «восьмёркой», а с момента обратного переформатирования она утратила какую-то практическую ценность», — цитирует Чижова РИА Новости.

Leaders pose for family photo at the G7 Summit in Charlevoix

Reuters

Встреча возможна

Другим сигналом на сближение от Вашингтона стало заявление о встрече американского и российского лидеров. Трамп, отвечая на вопрос о том, проведёт ли он встречу с Путиным этим летом, допустил такую возможность.

«Вполне возможно, что мы встретимся», — сказал президент США.

"It's possible that we'll meet," President Trump says when asked if he'll meet with Russian President Putin this summer https://t.co/iDFgMpAMgupic.twitter.com/pozOm6LKFb — CBS News (@CBSNews) June 15, 2018

Москва также не исключает возможности встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Не исключаем», — цитирует Пескова РИА Новости.

В июне в МИД России заявили, что внешнеполитическое ведомство ведёт содержательную подготовку встречи двух лидеров. Позднее Песков уточнил, что в качестве возможного места встречи президентов рассматривается Вена.

При этом российский лидер отмечал, что встреча состоится, когда Вашингтон будет готов.

«Как только, так сразу. Как только американская сторона будет готова, так сразу эта встреча состоится, ну исходя, конечно, и из моего рабочего графика», — сказал он на пресс-конференции в Китае.

Существует совокупность причин, которые говорят о том, что встреча Трампа и Путина уже назрела, считает член-корреспондент Академии военных наук, политолог Сергей Судаков.

«Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина в Гамбурге (на саммите G20 в 2017 году. — RT) была своего рода «прогревом двигателя». Два лидера обменялись неким видением того, как в дальнейшем будут развиваться события», — напомнил эксперт.

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«Вечно быть врагами невозможно»

По мнению директора Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ имени Ломоносова Юрия Рогулёва, Трамп ещё со времён предвыборной кампании не отступает от намерения улучшить отношения с Россией.

«Но вопрос в том, что в его понимании есть улучшение отношений. Потому что одной встречей тут всё не решить. К тому же сейчас ещё не готовятся никакие темы для обсуждения, не ведутся переговоры», — сказал эксперт.

По его словам, прошлые высказывания Трампа демонстрируют, что он не готов идти на компромисс с Москвой.

«Мы уже давно знаем благодаря другим его заявлениям, что Трамп по основным вопросам не очень готов идти на уступки России. Поэтому возникает вопрос, что он может предложить нашему руководству на этой встрече», — добавил Рогулёв.

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Однако Судаков считает, что Трамп осознаёт важность роли России в нынешней геополитической обстановке и встреча между Вашингтоном и Москвой назрела.

«Вечно быть врагами невозможно. Рано или поздно маятник качнётся либо в сторону войны, либо в сторону перемирия. Трамп полагает, что этот маятник надо вовремя останавливать. Он понимает, что открытую войну с Российской Федерацией и торговую войну, которую он ведёт практически с половиной стран мира, ему не выиграть», — добавил он.