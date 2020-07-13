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«Это было убийство»: в Ростове-на-Дону обвиняемому в поджоге сожительницы мужчине вернули дочь
13 июля 2020, 15:55 • 49 • В России
В Ростове-на-Дону начался судебный процесс над 37-летним Александром Петренко, который обвиняется в причинении смерти по неосторожности своей 40-летней сожительнице Наталье Ксензовой. По версии следствия, мужчина облил женщину спиртом и случайно поджёг её. Однако старшая дочь погибшей Елена считает, что мужчина убил её мать из ревности. При этом Петренко разрешили воспитывать их общую с погибшей дочь, хотя бабушка и старшая сестра были готовы взять её под опеку.
© Фото из личного архива Натальи Ксензовой
В Ростове-на-Дону начался судебный процесс над 37-летним Александром Петренко, обвиняемом в причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст. 109 УК РФ). По версии следствия, мужчина облил спиртосодержащей жидкостью свою 40-летнюю сожительницу Наталью Ксензову и случайно поджёг её. Женщина получила 45% ожогов тела и скончалась в больнице.
Дочь Натальи, 21-летняя Елена Ксензова считает, что мужчина убил её мать намеренно — из ревности. При этом девушка полагает, что Петренко намеренно добился разрешения воспитывать их общую с Натальей дочь Полину, чтобы получить минимальное наказание. По словам Елены, она и её бабушка Светлана Рослякова также претендовали на ребёнка, но получили отказ.
«Однажды ударил её головой об забор»
По словам Елены, в 2017 году её мать Наталья развелась с отцом, а через несколько месяцев познакомилась с Александром Петренко. Оказалось, что они жили рядом и даже когда-то ходили в одну школу.
Вскоре новый знакомый матери переехал жить к Ксензовым. Как вспоминает девушка, он с порога заявил, что они с девятилетним братом (младший сын Натальи от первого брака) должны быть счастливы, что у них появился «кормилец». Однако, по словам Елены, идеальным мужем и отцом мужчина не стал.
По её словам, Петренко выпивал и поднимал на её мать руку.
Елена говорит, что она просила мать выгнать сожителя, но та была беременна и считала, что после рождения ребёнка мужчина изменится.
6 июля 2018 года у них родилась дочь Полина. Однако после рождения ребёнка скандалов стало только больше.
«А в январе он убил маму», — рассказала девушка.
«Мама горит»
Инцидент произошёл вечером 22 января 2020 года. Как уверяет сам Петренко, это был несчастный случай.
Согласно его показаниям, вернувшись с работы, он застал Наталью пьяной. Между ними вспыхнула ссора, и они вышли на балкон. Там мужчина схватил бутылку со спиртосодержащей жидкостью, которую якобы пила Наталья, и выплеснул на неё.
Часть жидкости попала Петренко на руки, и они загорелись, когда мужчина стал закуривать. По его словам, в этом момент он случайно задел Наталью, и её волосы и одежда сразу воспламенились. Мужчина утверждает, что пытался спасти жену и сбивал с неё пламя.
Дочь Ксензовой Елена настаивает на другой версии. По её словам, мать была трезвой, и Александр затеял скандал на пустом месте, поскольку ревновал её ко всем.
«Я ещё вышла из комнаты и сказала, что вызову полицию, если он не отстанет от мамы», — вспоминает Ксензова.
После этого, по словам девушки, она вернулась в свою комнату, а вскоре услышала громкие шаги на балконе.
После этого девушка позвонила в 112 и вызвала скорую. По словам Елены, пока ждали врачей, она спросила мать: «Он тебя поджёг?» — и та в ответ кивнула.
Приехавшие на вызов медики доставили женщину в реанимацию. Со слов Елены, врачи диагностировали у неё 50% ожогов верхних дыхательных путей и 45% ожогов тела. Наталью ввели в искусственную кому, а 4 февраля она умерла.
«Не было умысла убивать»
После смерти Натальи в отношении Петренко завели уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Арестовывать мужчину не стали, он находился на свободе под подпиской о невыезде.
28 апреля расследование дела было завершено, а 3 июля начался суд.
Елена считает, что сожителя матери должны судить за убийство.
Адвокат Ксензовой Евгения Дохнова заявила RT, что остаётся много вопросов к следствию.
«Например, обвиняемый утверждает, что вылил на Наталью только 150 мл спирта. Этим количеством он смог облить ей плечи, голову, грудь и спину, а также облить подоконник, который был в 30 см от женщины. Как такое возможно?» — недоумевает Дохнова.
Кроме того, по словам адвоката, согласно первичным показаниям врача ожогового отделения, Наталья сказала, что её поджёг Петренко.
«Это медик записал в медицинской карте. Но позже он свои показания поменял, а медкарту следствие приобщать к делу не стало. Кроме того, в материалах дела указано, что у Натальи были только внешние ожоги, а о внутренних нет ни слова», — рассказывает Дохнова.
В свою очередь в СК считают, что все обстоятельства инцидента были тщательно изучены. Как пояснил RT следователь Сергей Толстолуцкий, Петренко дотронулся до сожительницы случайно.
«У него не было умысла к совершению убийства», — сообщил следователь. Однако пояснить подробности по делу отказался.
RT направил в региональный СК письменный запрос.
Вернули дочь отцу
Елена считает, что убийца её матери всеми силами пытается окончательно уйти от ответственности.
Так, сейчас у него на иждивении находится младшая дочь Натальи, хотя сразу после трагедии он, по словам девушки, отказался от девочки, и её забрала комиссия по делам несовершеннолетних.
«Я сразу хотела забрать Полину себе, но мне отказали: я не замужем, нет работы и собственного жилья. Стать опекуном решила бабушка, но ей сказали, что примут решение только через четыре месяца, а пока будут наблюдать. Уверяли, что никому не отдадут за это время. Мы были в шоке, когда буквально через несколько недель соседи рассказали, что Петренко вдруг забрал сестру, гуляет с ней во дворе, хотя до этого от неё отказывался», — рассказывает Елена.
RT связался с Александром Петренко, но он разговаривать с журналистами не стал. Его адвокат Алексей Арутюнов также отказался от комментариев.
В отделе образования Первомайского района Ростова-на-Дону RT сообщили, что на тот момент, когда они отдавали ребёнка отцу, он под следствием не находился.
Следующее заседание по делу об убийстве Натальи Ксензовой назначено на 17 июля.
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