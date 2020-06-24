|
Это было после расширения НАТО: Немецкий политолог раскрыл, кто начал новую волну критики России
24 июня 2020, 07:00 • 131 • Политика
Немецкий политолог Александр Рар раскрыл, кто начал новую волну критики России. По его словам, она была запущена после расширения НАТО с подачи стран Прибалтики. Они, в частности, придали научным спорам о Второй мировой войне явный политический окрас.
Немецкий политолог и журналист Александр Рар, руководящий проектами "Германо-российского форума", высказался во время пресс-конференции ТАСС по поводу международных исторических споров на тему Второй мировой войны.
Он подчеркнул, что ранее эти дискуссии вели преимущественно учёные и специалисты, сейчас же они приобретают явный политический окрас, передаёт Nation News.
Особенно острые споры разворачиваются теперь вокруг пакта "Молотова - Риббентропа" и событий, спровоцировавших начало войны, отметил политолог.
По его мнению, это началось именно после того как в состав НАТО вошли прибалтийские страны. Рар подчеркнул, что видит в этом прямую взаимосвязь.
131
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
21 июня 2020, 18:25
|
18 июня 2020, 07:00
|
23 июня 2020, 03:00
|
18 июня 2020, 07:00
|
20 июня 2020, 04:00
|
20 июня 2020, 00:00
|
21 июня 2020, 05:00