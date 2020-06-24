Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Что творится в Белоруссии: Почему раньше Батька во всем винил Запад, а теперь - ...
Сатановский: "Путина начали со всех сторон валить. И тут выяснилось интерес...
"Ритуально нелепо": Украинская ракета-убийца сошла с ума. О конфузе ра...
Ответ украинскому писателю из Кропивницкого
Главная / Политика

Это было после расширения НАТО: Немецкий политолог раскрыл, кто начал новую волну критики России

24 июня 2020, 07:00  •  131 • Политика
Немецкий политолог Александр Рар раскрыл, кто начал новую волну критики России. По его словам, она была запущена после расширения НАТО с подачи стран Прибалтики. Они, в частности, придали научным спорам о Второй мировой войне явный политический окрас.
Немецкий политолог и журналист Александр Рар, руководящий проектами "Германо-российского форума", высказался во время пресс-конференции ТАСС по поводу международных исторических споров на тему Второй мировой войны.
Он подчеркнул, что ранее эти дискуссии вели преимущественно учёные и специалисты, сейчас же они приобретают явный политический окрас, передаёт Nation News.
Особенно острые споры разворачиваются теперь вокруг пакта "Молотова - Риббентропа" и событий, спровоцировавших начало войны, отметил политолог.
По его мнению, это началось именно после того как в состав НАТО вошли прибалтийские страны. Рар подчеркнул, что видит в этом прямую взаимосвязь.
Бывшие советские страны - Прибалтика со своей "мифологией жертв", пострадавших от "коммунистического гнёта", требуют от остальной Европы критики в адрес РФ, - отметил журналист.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



131
Источник
Похожие новости
24 июня 2020, 00:00
Страны Европы переругались из-за российской статьи
24 июня 2020, 01:00
Архив беглого банкира назвали разоблачением Путина: "Секрет Полишинеля..."
24 июня 2020, 05:00
"Нужно понимать": Песков подтвердил подозрения Собчак о часах Путина
24 июня 2020, 05:00
"Сдохнут все спутники": Мощное оружие китайцев может таить в себе мировую угрозу - эксперт
24 июня 2020, 04:00
В Госдуме ответили на заявление Украины о «многомиллионных долгах»
24 июня 2020, 04:00
Пушков назвал Украину «паразитическим государством»
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 июня 2020, 18:25
Что творится в Белоруссии: Почему раньше Батька во всем винил Запад, а теперь - Восток
18 июня 2020, 07:00
"Достойно": Американские полицейские отправили послание "русским братьям"
23 июня 2020, 03:00
Пушков оценил нежелание Зеленского ехать на парад Победы в Москву
18 июня 2020, 07:00
Кровавое перемирие. Донбасс снова в огне
20 июня 2020, 04:00
Таковы традиции: Глава Туркмении лично объяснил Путину свой отказ посетить парад Победы
20 июня 2020, 00:00
Мы случайно: Американцы в Сирии чуть не доигрались, угрожая российскому БТР
21 июня 2020, 05:00
Утопающие в беспорядках США запускают проект о своих ценностях на Украине
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.