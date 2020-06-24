Это было после расширения НАТО: Немецкий политолог раскрыл, кто начал новую волну критики России

Немецкий политолог и журналист Александр Рар, руководящий проектами "Германо-российского форума", высказался во время пресс-конференции ТАСС по поводу международных исторических споров на тему Второй мировой войны.

Он подчеркнул, что ранее эти дискуссии вели преимущественно учёные и специалисты, сейчас же они приобретают явный политический окрас, передаёт Nation News.

Особенно острые споры разворачиваются теперь вокруг пакта "Молотова - Риббентропа" и событий, спровоцировавших начало войны, отметил политолог.

По его мнению, это началось именно после того как в состав НАТО вошли прибалтийские страны. Рар подчеркнул, что видит в этом прямую взаимосвязь.