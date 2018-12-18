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«Это было, как в сказке»: Мама «хрустального мальчика» рассказала, как Владимир Путин стал для ее сына Дедом Морозом

18 декабря 2018, 09:54  •  90 • В России

«Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете. И бесплатно покажет Петербург. С Новым годом поздравит. И, наверно, оставит мне в подарок … плэйстешн». Такую песенку на современный лад теперь поет про себя 14-летний школьник Артем из небольшого поселка Тайцы Ленобласти. Еще несколько недель назад Артемка даже и мечтать не мог встретиться с президентом.

Мама школьника в декрете, а папа трудится бригадиром на складе. В семье трое детей, поэтому позволить себе полет на вертолете, о котором несколько лет мечтал ребенок, родители не могли. Но накануне Нового года все изменилось, как по волшебству. Стоило только мальчику написать записку о своей мечте, которая, как в сказке, случайно попала в руки к президенту.

Владимир Путин исполнил мечту школьника Артема из Ленобласти.Видео: kremlin.ru

«МЕЧТА ХРУСТАЛЬНОГО МАЛЬЧИКА»

- Темка давно хотел полетать на вертолете, - улыбается мама мальчика Виктория. – Он у нас такой - ему все интересно. Но в силу обстоятельств мы не можем его часто куда-то водить. А ему всего хочется, он ведь ребенок. Только дай волю, он сразу же едет с классом на экскурсию, в музей, театр. Но из-за болезни сына не всегда берут с классом. Потому что иногда там нужно много ходить, а ему нельзя.

Артем с детства страдает тяжелым недугом Фото: kremlin.ru

Детей с такой редкой болезнью, как у Артема, из-за сильной хрупкости костей называют «хрустальными». Недостаток кальция в организме останавливает рост и истончает скелет до такой степени, что он почти не виден на рентгене. Каждое неосторожное движение может закончиться для мальчика переломом. Поэтому обычные детские игры ребенку запрещены.

- Заболевание у Темки с самого рождение, - делится Виктория. - Он ходит плохо, бегать тем более не рекомендуется. Никаких толчков, острых углов, все запрещено. Чуть что - кость ломается и все тут. Но сын не отчаивается. Все эти годы он борется с недугом. Сын очень добрый у нас и всегда верит в чудо.

«ВСЕ БЫЛО КАК В СКАЗКЕ»

Настоящее чудо накануне Нового года в семье Артема и произошло. Все началось со звонка из школы.

- Мы не думали, что такое возможно, - признаете мама Темки. - Нам из школы позвонили и сказали, что они подписали соглашение с федеральным проектом. Мы думали, что это конкурс какой-то. Нарисовать что-то нужно или куда-то поехать. Но оказалось все по-другому. Это оказался волнтерский проект. Нам сказали, что хотят осуществить мечту. Мы написали письмо. И потом по телевизору увидели, что наш конверт на форуме вытащил сам Владимир Владимирович Путин!

Семья Артема раньше думала, что такое бывает только в фильмах. Мечта ребенка увидеть Петербург с вертолета дошла до самого президента. И глава государства с воодушевлением откликнулся на просьбу мальчика. Во время поездки в свой родной город Владимир Путин пригласил Темку с братом и папой в Константиновский дворец.

- Рассказал бы нам кто такое раньше, не поверили бы, - смеется Виктория. - Что мои парни будут с Владимиром Владимировичем за одним столом сидеть, что он будет им чай наливать, с ними общаться. Да кто мы такие? Где мы и где президент?! Это все, как в сказке. Никогда не думали, что такое возможно. Очень удивлены.

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Президент пригласил Артема с братом и отцом к себе на чай и показал план полета Фото: kremlin.ru

Владимир Путин за чаем показал Артему план будущего полета над Петербургом и сам за рулем машины отвез родственников к вертолету.

- Полет прошел просто замечательно, - ликует мама Артема. - Всем понравилось. Все довольны и счастливы. Темка просто обалдел от встречи с Владимиром Владимировичем. Это вообще верх совершенства был. Да и сам полет - так просто этого никто не сможет дать. По всем достопримечательностям. А вертолеты ведь сейчас над центром не летают, тем более такими маршрутами. Это что-то фантастическое должно случиться, чтобы так полететь. Вот и случилось!

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Владимир Путин лично отвез ребенка к вертолету Фото: kremlin.ru

«ДЛЯ НАС ДЕД МОРОЗ – ЭТО ПРЕЗИДЕНТ»

Напоследок президент кроме полета над Петербургом вручил Артему с братом еще и подарки.

- Там елочные украшения вручную расписаны - петербургская тематика, очень красиво, - не может нарадоваться Виктория. - Еще и плэйстейшн подарил. Это вообще просто мечта Темки была. Президент прямо угадал. Как он узнал, что дети у нас именно это хотели уже давно? Но мы как сознательные родители говорили, что это дорого. А тут прямо со всеми дополнениями – с очками виртуальной реальности. Еще и елочные игрушки у нас разбились все. Они мне все говорили - купи елочных игрушек, купи. А тут прямо две коробки, да еще и такие красивые. Владимир Путин как настоящий Дед Мороз все угадал и подарил.

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Президент угадал, о чем мечтает ребенок Фото: kremlin.ru

Братья уже вовсю играют в подаренную приставку. Ну а в школе Артемка теперь стал настоящей звездой.

- Мальчик у нас при счастье теперь, - признается мама Темы. – Говорит, что сам себе завидует. В школе ему блокнот дали для автографов, правда, он засмущался. Но дети не расстроились, говорят, что он у нас счастливчик. Бегают, расспрашивают, что подарили. Сейчас сын очень популярен. Родственники звонят, знакомые, говорят, что мы звезды.

Сам же Артем мечтает теперь стать хирургом, чтобы лечить детей с такой же болезнью, как у него. И кто знает, может, повзрослев, школьник сам станет Дедом Морозом для обычного мальчика из небольшого поселка, который мечтает быть здоровым.

Артем с братом давно мечтали о приставке Фото: kremlin.ru

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