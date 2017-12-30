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«Это было бы полным безумием»: в России опровергли сообщения о поставках нефти КНДР в обход санкций

30 декабря 2017, 19:09  •  163 • В мире
Россия полностью и неукоснительно соблюдает санкционный режим, установленный решением Совета Безопасности ООН в отношении Северной Кореи. Таким образом российский МИД ответил на появившиеся в СМИ сообщения о якобы поставках Пхеньяну нефти в обход международных санкций. На этой неделе аналогичные обвинения уже выдвигались против Китая. Чем вызвана новая волна нападок на Москву — в материале RT.
 
Танкер «Витязь» © Sergey Bushmakin/marinetraffic.com
 

Российская Федерация полностью соблюдает санкционный режим, введённый мировым сообществом в отношении Северной Кореи. Такое заявление сделали в российском МИД в ответ на сообщения СМИ о якобы поставках нефти Пхеньяну в обход запрета Совета Безопасности ООН.

«Россия в полном объёме и неукоснительно соблюдает санкционный режим. Хотели бы напомнить, что на поставки топлива (то есть продуктов нефтепереработки) есть, безусловно, квоты, но нет полного запрета (резолюция №2397)», — приводит РИА Новости заявление пресс-службы МИД.

В ведомстве уточнили, что контроль за соблюдением санкционного режима в отношении Северной Кореи осуществляет специальный комитет, основанный Совбезом ООН в октябре 2006 года во исполнение резолюции №1718.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники сообщило, что в октябре и ноябре российские танкеры по меньшей мере трижды перекачивали нефть и нефтепродукты на северокорейские суда. При этом один из источников подчеркнул, что нет никаких доказательств участия в этих операциях российских властей. Журналистам Reuters не удалось проверить эту информацию, а также получить данные об объёмах предполагаемых поставок.

Источники агентства рассказали, что одним из российских судов, подозреваемых в передаче нефтепродуктов КНДР, является танкер «Витязь», приписанный к порту Владивостока. При этом владелец судна категорически опроверг какие бы то ни было контакты с северокорейской стороной.

«Безусловно, нет, это очень опасно. Это было бы полным безумием», — заявил замдиректора компании — владельца танкера Ярослав Гук.

  • Здание Министерства иностранных дел России в Москве
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

«Россия не заинтересована в том, чтобы КНДР как государство исчезла»

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько в беседе с RT назвал сообщения о якобы торговле между Россией и КНДР в обход санкций Совбеза ООН элементом информационной войны.

«Идёт массовая кампания в медиа, одним из элементов которой теперь стала ещё и северокорейская проблема. Без всяких доказательств, зафиксированных фактов. Просто оказывается давление на нашу страну с целью выставить её в дурном свете, демонизировать, но уже не в качестве «агрессора», как в случае с Украиной, а как государство, которое нарушает общепринятые нормы по санкциям», — заявил эксперт.

При этом собеседник RT подчеркнул, что Москва не заинтересована в военной эскалации конфликта на Корейском полуострове.

«Естественно, Россия не заинтересована в том, чтобы КНДР как государство исчезла, а американское военное присутствие продвинулось ближе к нашим и китайским границам», — отметил Безпалько.

Новый пакет санкций в отношении Северной Кореи был введён по итогам заседания Совбеза ООН 22 декабря. Резолюция №2397 вводит дополнительные ограничения на поставки КНДР сырой нефти и нефтепродуктов, а также расширяет торговое эмбарго.

Накануне посол по особым поручениям российского МИД Олег Бурмистров заявил, что Москва выступает против полной экономической блокады КНДР, и выразил надежду на продолжение диалога между Россией и США по урегулированию ситуации на полуострове.

  • Автор: Совбез 22.12

«С поличным»

«Дональд Трампович» и «работа на Россию»: как подозрения в связях американского президента с Москвой влияют на имидж США

Публикация Reuters появилась спустя два дня после аналогичных обвинений, которые президент США Дональд Трамп выдвинул в отношении Китая. Американский лидер выразил разочарование продолжением торгово-экономического сотрудничества Пекина и Пхеньяна.

Caught RED HANDED - very disappointed that China is allowing oil to go into North Korea. There will never be a friendly solution to the North Korea problem if this continues to happen!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 декабря 2017 г.

«Пойманы с поличным! Очень разочарован тем, что Китай допускает поставки нефти в Северную Корею. Решить проблему Северной Кореи в дружеском ключе никогда не удастся, если это будет продолжаться!» — написал Трамп в Twitter.

Ранее южнокорейское издание «Чосон ильбо» опубликовало материал о поставках нефтепродуктов из Китая в Северную Корею, сопроводив статью фотографиями с американских спутников. Китайские власти опровергли эту информацию.

«Принципиальная позиция Китая по Корейскому полуострову чёткая и ясная. Мы выступаем за денуклеаризацию Корейского полуострова, за поддержание мира и стабильности, а также за решение проблемы посредством мирных переговоров. Правительство Китая и армия Китая в полной мере выполняют соответствующие решения ООН», — подчеркнул представитель Министерства обороны КНР Жэнь Гоцян.

  • Ким Чен Ын во время ракетных испытаний
  • Reuters
  • © KCNA

«Ответственная ядерная держава»

Don't worry, be happy: самые яркие цитаты 2017 года

Обвинения в нарушении санкционного режима против России и Китая выдвигаются на фоне новой эскалации напряжённости на Корейском полуострове. Министр обороны Соединённых Штатов Джеймс Мэттис заявил, что Вашингтон не планирует приостанавливать проведение совместных с Южной Кореей учений из-за грядущих зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Пхёнчхане.

В свою очередь, в КНДР заявили, что не намерены отказываться от развития ракетно-ядерной программы в 2018 году. Такое сообщение было опубликовано северокорейским агентством ЦТАК в субботу, 30 декабря.

«КНДР — бесспорная стратегическая сила, которая прямо заявляет: не ожидайте изменений в её политике», — приводит ТАСС сообщение агентства. В Пхеньяне также подчеркнули, что КНДР является «ответственной ядерной державой».

В четверг, 28 декабря, российский посол в Китае Андрей Денисов в интервью телеканалу «Россия 24» подчеркнул, что Москва и Пекин не приемлют даже разговоров о возможности военного решения конфликта на Корейском полуострове.

«И Китай, и Россия занимают солидарную позицию, ориентированную на поиск политико-дипломатического решения вопроса и категорическое неприятие любых вариантов, даже разговоров о каком-то военном решении, потому что всё это самым непосредственным образом может отразиться на наших странах», — заявил дипломат.

«Так или иначе, военное решение просто неприемлемо», — отметил Денисов.

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