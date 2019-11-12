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Это были русские? В Израиле три месяца молчали о таинственной подлодке - СМИ

12 ноября 2019, 17:39  •  99 • В мире
В израильских СМИ со ссылкой на источник появилась информация о приближении к берегам российской субмарины. При этом отмечается, что сам инцидент произошёл не на днях, а тремя месяцами ранее. По данным журналистов, обнаружив подлодку, израильские военные связались с российским командованием, после чего субмарина покинула прибрежные воды.
Ракетный корвет ВМС ЦАХАЛа обнаружил в 15 км от побережья Тель-Авива иностранную подлодку. Об этом сообщает портал Ynet со ссылкой на собственные источники.
По данным портала, инцидент произошёл порядка трёх месяцев назад. При этом до обнародования этой информации о субмарине в местных СМИ не доходило.
Источники издания уверяют, что иностранная субмарина, предположительно из России, приблизилась на недопустимо близкое к берегу расстояние. В частности, говорится, что подлодка была обнаружена в 8 морских милях от побережья, в то время как допустимо находиться на расстоянии 12 морских миль от берега.
Как утверждается в материале, после выявления подлодки израильская сторона скоординировала свои действия с российским командованием, после чего субмарина передислоцировалась.
Портал Newsru.co.il напоминает, что в августе российские моряки проводили учения в Средиземном море.
В то же время в пресс-службе ЦАХАЛа указали, что "время от времени ВМС ЦАХАЛа обнаруживают плавсредства, которые могут быть идентифицированы как принадлежащие иностранным вооружённым силам".

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