Это были русские? В Израиле три месяца молчали о таинственной подлодке - СМИ

Ракетный корвет ВМС ЦАХАЛа обнаружил в 15 км от побережья Тель-Авива иностранную подлодку. Об этом сообщает портал Ynet со ссылкой на собственные источники.

По данным портала, инцидент произошёл порядка трёх месяцев назад. При этом до обнародования этой информации о субмарине в местных СМИ не доходило.

Источники издания уверяют, что иностранная субмарина, предположительно из России, приблизилась на недопустимо близкое к берегу расстояние. В частности, говорится, что подлодка была обнаружена в 8 морских милях от побережья, в то время как допустимо находиться на расстоянии 12 морских миль от берега.

Как утверждается в материале, после выявления подлодки израильская сторона скоординировала свои действия с российским командованием, после чего субмарина передислоцировалась.

Портал Newsru.co.il напоминает, что в августе российские моряки проводили учения в Средиземном море.

В то же время в пресс-службе ЦАХАЛа указали, что "время от времени ВМС ЦАХАЛа обнаруживают плавсредства, которые могут быть идентифицированы как принадлежащие иностранным вооружённым силам".