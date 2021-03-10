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Это были не браконьеры: Тайники по всей Белоруссии вскрыли пугающую правду

10 марта 2021, 06:55  •  194 • Политика
Тайники с большим количеством оружия и взрывчатки по всей территории Белоруссии, которые были обнаружены сотрудниками КГБ, вскрыли пугающую правду. По словам главы КГБ Ивана Тертеля, можно смело утверждать, что это не были тайники браконьеров - любителей незаконной ловли рыбы.
По словам Тертеля, силовики предотвратили массовые теракты, которые смертельно угрожали большому числу людей. В интервью телеканалу "Беларусь 1" он отметил, что, к сожалению, информация о подготовке массовых терактов - правда.
"Это та реальная действительность, в которой мы в настоящее время живём", - подчеркнул он.
Тертель также уточнил, что в найденных тайниках было обнаружено большое количество взрывчатки, оружия и дистанционных средств по подрыву различных объектов.
"Поверьте, что эти взрывчатые вещества и иное оружие не предназначалось, к примеру, для браконьерской ловли рыбы", - подчеркнул глава КГБ.
Напомним, в декабре президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о предотвращённых в стране терактах. Он отметил, что участники задержанной террористической группы "везли тоннами оружие через Украину". Глава Белоруссии рассказал о задержании террористической группы Николая Автуховича.
"Мерзавцы последние. Сейчас мы их все каналы вскрыли. Они везли тоннами оружие через Украину", - цитировало его БелТА.
Он отметил, что если бы не слаженная работа правоохранителей, новогодние праздники могли обернуться трагедией. Лукашенко также добавил, что ранее недооценивал угрозу, которую несёт Автухович. "Готовили теракты по всей стране. И уже начали осуществлять", - сказал он.

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