«Это был праздник возвращения на Родину»: Пять лет назад Донбасс сделал свой исторический выбор

Автор:

Павленко Дмитрий

11 мая 2014 года в Донецкой и Луганской областях состоялся исторический референдум о самоопределении провозглашённых республик. Проходил он в условиях объявленной украинским режимом карательной операции против народа Донбасса.

К тому моменту уже были зверски убиты более 40 пророссийских активистов в Одессе, пролилась кровь ни в чём не повинных гражданских людей в Славянске, Краматорске и Мариуполе. Эти трагические события для многих стали точками невозврата, после которых немедленный выход из состава Украины представлялся единственно возможным решением для сохранения не только собственного достоинства, гражданских и общечеловеческих прав, но и идентичности как таковой.

Несмотря на административное и военное противодействие со стороны киевского режима и украинских национал-радикалов, явка на референдуме 11 мая превысила 75%. В поддержку независимости Донецкой Народной Республики высказались 89% граждан. А в соседней Луганской Народной Республике число желающих выйти из состава Украины достигло 96%, что сравнимо с результатами крымского референдума 16 марта 2014 года.

Как проходил референдум: воспоминания участников

В ряде северных районах Луганской области и западных районах Донецкой области народное волеизъявление зачастую проходило в очень напряжённой обстановке. По воспоминаниям участников событий, бюллетени с участков в центр приходилось вывозить едва ли не партизанскими тропами, объезжая украинские блокпосты. Либо голосование вовсе было сорвано действиями Киева, как это произошло в Красноармейске, где наёмники олигарха Игоря Коломойского открыли огонь по мирным людям, принимавшим участие в референдуме, убив двоих человек, или в Новоайдаре, где украинские нацгвардейцы также совершили нападение на один из избирательных участков.

Вспоминает боец Народной милиции ЛНР с позывным «Жесть», проживавший до войны в Старобельске (ныне этот районный центр на севере Луганщины находится под контролем Украины):

Было очень тяжело. Перед референдумом к нам уже зашла украинская колонна. Они стояли вокруг города, по району. В Новоайдаре ещё один избирательный участок обстреляли, погибшие были. Я был председателем избирательной комиссии в одном из сёл и видел своими глазами, как ездила военная техника, искали меня и моих помощников. Референдум проводили в школе, притом основная дверь была закрыта, там стоял сторож. А люди к нам шли через задний вход. Явка была огромная! Быстро собралась очередь. Правда, многие боялись, говорили: давай мы сейчас быстро проголосуем, а потом уже будете всё опечатывать.

Во время праздничного шествия в Донецке, 11 мая 2019 года. Фото: Дмитрий Павленко/Телеканал «Царьград»

Собеседник Царьграда с сожалением добавил, что уже на следующий день после референдума активистам пришлось покинуть Старобельск из-за угрозы ареста. Город удалён от Луганска на 80 километров и находится на пересечении сразу нескольких важных автомобильных дорог. Поэтому у невооружённых активистов не было никакой возможности и шансов на успех в случае боевого столкновения с карателями.

«Ночью бюллетени с горем пополам через посты доставили в Луганск, а под утро вернулись в Старобельск, удалось пару часов поспать. Потом позвонили, сказали, что мы находимся в розыске и нужно срочно уходить из города. Тогда я отправился в Луганск», – рассказал защитник Донбасса.

В центральных районах Донбасса, где на тот момент уже была вооружённая самооборона, голосование проходило также в напряжённой и экстренной ситуации, но открыто.

Вспоминает руководитель силового блока общественной организации «Донецкая Республика», ополченец ДНР Александр Матюшин (позывной «Варяг»):

Я был назначен уполномоченным временного правительства Донецкой Народной Республики по городу Макеевке на проведение референдума. Мои помощники всячески помогали, контролировали и охраняли участки, в частности в Советском районе. Так как всё готовилось на энтузиазме, то не хватало бюллетеней. Люди сами брали образец, делали за свои деньги ксерокопии и приносили на участки. При этом никаких вбросов и «каруселей» не было.

По словам активиста, циркулировали слухи о готовящихся провокациях и нападениях со стороны украинских радикалов. Для пресечения этого существовали мобильные группы, которые готовы были в любой момент выдвинуться на необходимый участок, чтобы обеспечить безопасность участников референдума и членов избиркомов.

Вечером 11 мая людьми донецкого олигарха Рината Ахметова был похищен председатель ЦИК ДНР Роман Лягин, но силами «Оплота» его отбили, и позднее именно он огласил результаты народного волеизъявления, уточнил Матюшин.

Сам день референдума был неким праздником. Люди ходили по улицам, поздравляли друг друга, обнимались, радовались. Это был такой праздник возвращения на Родину, – продолжил вспоминать собеседник Царьграда. – Все верили в то, что в скором времени придёт Россия и повторится крымский сценарий. К сожалению, этого не случилось. Но тем не менее Донецкая Народная Республика продолжает жить, она выстояла горячим летом 2014 года, её защитники сломали хребет кадровой украинской армии и переломили ход событий.

Голосование проходило не только на территории Донетчины и Луганщины, но и в соседней Российской Федерации, где также проживает и находится большое количество жителей Донбасса. Активист «Донецкой Республики» с 2008 года и фактический заместитель руководителя организации в 2011-2013 годах Евгений Выстрелков на момент проведения референдума был спецпредставителем ДНР в Москве и занимался организацией плебисцита в российской столице.

«Я помогал искать деньги на проведение референдума. Но они особо и не понадобились. Вообще, уже 10 мая было ясно, что деньги на референдум не нужны уже», – вспоминает в беседе с корреспондентом Царьграда Выстрелков.

По его словам, основной участок в Москве находился в Центре славянской письменности и культуры. С утра там выстроились большие очереди из желающих проголосовать, поэтому пришлось открывать ещё один, дополнительный участок. Всего в Москве проголосовали 66 тысяч жителей Донецкой и Луганской областей, утверждает собеседник Царьграда. Многим пришлось стоять в очередях по несколько часов.

«Люди воспринимали голосование как начало долгожданного воссоединения с матушкой-Россией, поздравляли друг друга и скандировали: «Донбасс и Россия – вместе навсегда!» От станции метро «Киевская» очередь была километра два, а от станции метро «Студенческая» – километра три. Стояли весь день на улице в атмосфере праздника, – свидетельствует очевидец. – Голосование также было организовано на улице, несколько столов стояли возле каких-то гаражей. Я почти весь день был на участке на ногах. У меня единственного в первой половине дня был флаг Донецкой республики. Эта символика ещё не была распространена даже в Донбассе, не то что в Москве. Не успела ещё стать мейнстримной».

К сожалению, в итоге результаты голосования дончан и луганчан в России не были учтены ЦИК ДНР.

С Лягиным и Пургиным я был на созвоне 11-12 мая очень часто. Уже к вечеру 11-го Лягин рапортовал о нашей сокрушительной победе по результатам голосования! А результаты московского голосования он не зачёл. Посчитал вроде как, что все нормы законные не были соблюдены там, не было наблюдателей, и чтобы международное сообщество не имело претензий. Всего в Москве проголосовали 66 тысяч человек. Против было менее 1%. Мои родственники в Ровеньках в ЛНР, что сидели в избирательных комиссиях, радостно рапортовали, что там 99.2% были ЗА на их участке,

– добавил Выстрелков.

Донецк, 11 мая 2019 года. Фото: Дмитрий Павленко/Телеканал «Царьград»

Итоги героической пятилетки

Так чего же удалось достичь ДНР и ЛНР в эту трудную пятилетку отчаянной и упорной борьбы за жизнь, за право говорить на родном языке, за сохранение своей православной веры, культуры, идентичности и ценностей?

К сожалению, результат пока один-единственный: мы дали шанс на будущее тем, кто будет строить жизнь в республике. Мы отстояли свою свободу, свободу своего выбора, а следующее поколение политиков будет её реализовывать. Это самое главное,

– лаконично прокомментировал Царьграду один из основателей движения «Донецкая Республика», экс-спикер Народного Совета ДНР Андрей Пургин.

Более оптимистично оценивает результаты пяти лет борьбы Александр Матюшин:

Главное, республика осталась жить, сумела выстоять в тяжёлой вооружённой борьбе и практически с нуля создать собственные государственные институты. Несмотря на то что война не закончилась, мы смогли перейти к мирному строительству. Начались выплаты социальных пособий, стали запускаться заводы. Постепенно экономика перешла в рублёвую зону, наладились торговые отношения с Россией. И это вопреки попыткам Украины экономически блокировать территории молодых республик Новороссии. Республика, несмотря на постоянные теракты и обстрелы со стороны украинских оккупационных войск, продолжает жить. Сейчас Владимир Владимирович Путин подписал указ о выдаче российских паспортов нашим жителям, мы продолжаем интегрироваться в Россию. И будущее республики большинство жителей ДНР и ЛНР видят вместе с Россией, в составе России.

Дети ДНР выступают на праздновании Дня республики в Донецке 11 мая 2019 года. Фото: Дмитрий Павленко/Телеканал «Царьград»

Руководитель херсонского общественного движения «Потёмкинцы» Виталий Золотнюк поставил Донецкую и Луганскую Народную Республику в пример остальным регионам исторической Новороссии, которые пока остаются в составе Украины. По его словам, если в 2015-2016 годах жители Херсонщины и других подконтрольных киевскому режиму южнорусских областей боялись, что у них также начнётся война, то теперь они даже завидуют ДНР.

Мы сумели донести туда информацию о социальных процессах в республике, о том, насколько комфортна здесь образовательная система, что в Донецк приезжают учиться даже с Российской Федерации, что заморожены все тарифы ЖКХ, о чём даже не могут мечтать жители наших областей, – напомнил Золотнюк. – Мы можем свободно говорить на своём родном языке, свободно выражаем свои мысли.

Неизбежный, но единственно правильный выбор

Обращаясь к событиям пятилетней давности, невольно задаёшься вопросом: правильный ли выбор сделали жители Донбасса и была ли возможность избежать затяжной войны и предотвратить гибель тысяч людей?

Ответ однозначен: войны избежать всё равно бы не удалось. На её спусковой крючок нажали те, кто сначала произвёл в Киеве государственный переворот, а затем объявил охоту на всех несогласных и лишил миллионы людей права говорить на родном языке, высказывать свою точку зрения и быть при этом услышанными. Война стала неизбежной после украинских ударов с воздуха по Славянску, расстрела мирных людей в Андреевке, Краматорске и Мариуполе, сожжения «куликовцев» в здании одесского Дома профсоюзов. Преступный украинский режим просто не оставил жителям Шахтёрского края другого варианта, кроме как провести плебисцит о государственной независимости. Поэтому референдум 11 мая имеет поистине судьбоносное и историческое значение.

Несмотря на все испытания и трудности, которые выпали за эти пять лет на долю жителей Донбасса, им удалось отстоять своё право на жизнь, свободу и достоинство, защитить собственную историю и память предков. И нет даже малейших сомнений в том, что этот тернистый путь будет пройден жителями молодых республик до победного конца и завершится воссоединением с Россией.