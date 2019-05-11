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«Это был праздник возвращения на Родину»: Пять лет назад Донбасс сделал свой исторический выбор
11 мая 2019, 21:54 • 25 • Политика
В Донецкой и Луганской Народной Республике отмечают пятую годовщину с момента своего фактического образования
Автор:
Павленко Дмитрий
11 мая 2014 года в Донецкой и Луганской областях состоялся исторический референдум о самоопределении провозглашённых республик. Проходил он в условиях объявленной украинским режимом карательной операции против народа Донбасса.
К тому моменту уже были зверски убиты более 40 пророссийских активистов в Одессе, пролилась кровь ни в чём не повинных гражданских людей в Славянске, Краматорске и Мариуполе. Эти трагические события для многих стали точками невозврата, после которых немедленный выход из состава Украины представлялся единственно возможным решением для сохранения не только собственного достоинства, гражданских и общечеловеческих прав, но и идентичности как таковой.
Несмотря на административное и военное противодействие со стороны киевского режима и украинских национал-радикалов, явка на референдуме 11 мая превысила 75%. В поддержку независимости Донецкой Народной Республики высказались 89% граждан. А в соседней Луганской Народной Республике число желающих выйти из состава Украины достигло 96%, что сравнимо с результатами крымского референдума 16 марта 2014 года.
Как проходил референдум: воспоминания участников
В ряде северных районах Луганской области и западных районах Донецкой области народное волеизъявление зачастую проходило в очень напряжённой обстановке. По воспоминаниям участников событий, бюллетени с участков в центр приходилось вывозить едва ли не партизанскими тропами, объезжая украинские блокпосты. Либо голосование вовсе было сорвано действиями Киева, как это произошло в Красноармейске, где наёмники олигарха Игоря Коломойского открыли огонь по мирным людям, принимавшим участие в референдуме, убив двоих человек, или в Новоайдаре, где украинские нацгвардейцы также совершили нападение на один из избирательных участков.
Вспоминает боец Народной милиции ЛНР с позывным «Жесть», проживавший до войны в Старобельске (ныне этот районный центр на севере Луганщины находится под контролем Украины):
Во время праздничного шествия в Донецке, 11 мая 2019 года. Фото: Дмитрий Павленко/Телеканал «Царьград»
Собеседник Царьграда с сожалением добавил, что уже на следующий день после референдума активистам пришлось покинуть Старобельск из-за угрозы ареста. Город удалён от Луганска на 80 километров и находится на пересечении сразу нескольких важных автомобильных дорог. Поэтому у невооружённых активистов не было никакой возможности и шансов на успех в случае боевого столкновения с карателями.
«Ночью бюллетени с горем пополам через посты доставили в Луганск, а под утро вернулись в Старобельск, удалось пару часов поспать. Потом позвонили, сказали, что мы находимся в розыске и нужно срочно уходить из города. Тогда я отправился в Луганск», – рассказал защитник Донбасса.
В центральных районах Донбасса, где на тот момент уже была вооружённая самооборона, голосование проходило также в напряжённой и экстренной ситуации, но открыто.
Вспоминает руководитель силового блока общественной организации «Донецкая Республика», ополченец ДНР Александр Матюшин (позывной «Варяг»):
По словам активиста, циркулировали слухи о готовящихся провокациях и нападениях со стороны украинских радикалов. Для пресечения этого существовали мобильные группы, которые готовы были в любой момент выдвинуться на необходимый участок, чтобы обеспечить безопасность участников референдума и членов избиркомов.
Вечером 11 мая людьми донецкого олигарха Рината Ахметова был похищен председатель ЦИК ДНР Роман Лягин, но силами «Оплота» его отбили, и позднее именно он огласил результаты народного волеизъявления, уточнил Матюшин.
Голосование проходило не только на территории Донетчины и Луганщины, но и в соседней Российской Федерации, где также проживает и находится большое количество жителей Донбасса. Активист «Донецкой Республики» с 2008 года и фактический заместитель руководителя организации в 2011-2013 годах Евгений Выстрелков на момент проведения референдума был спецпредставителем ДНР в Москве и занимался организацией плебисцита в российской столице.
«Я помогал искать деньги на проведение референдума. Но они особо и не понадобились. Вообще, уже 10 мая было ясно, что деньги на референдум не нужны уже», – вспоминает в беседе с корреспондентом Царьграда Выстрелков.
По его словам, основной участок в Москве находился в Центре славянской письменности и культуры. С утра там выстроились большие очереди из желающих проголосовать, поэтому пришлось открывать ещё один, дополнительный участок. Всего в Москве проголосовали 66 тысяч жителей Донецкой и Луганской областей, утверждает собеседник Царьграда. Многим пришлось стоять в очередях по несколько часов.
«Люди воспринимали голосование как начало долгожданного воссоединения с матушкой-Россией, поздравляли друг друга и скандировали: «Донбасс и Россия – вместе навсегда!» От станции метро «Киевская» очередь была километра два, а от станции метро «Студенческая» – километра три. Стояли весь день на улице в атмосфере праздника, – свидетельствует очевидец. – Голосование также было организовано на улице, несколько столов стояли возле каких-то гаражей. Я почти весь день был на участке на ногах. У меня единственного в первой половине дня был флаг Донецкой республики. Эта символика ещё не была распространена даже в Донбассе, не то что в Москве. Не успела ещё стать мейнстримной».
К сожалению, в итоге результаты голосования дончан и луганчан в России не были учтены ЦИК ДНР.
– добавил Выстрелков.
Донецк, 11 мая 2019 года. Фото: Дмитрий Павленко/Телеканал «Царьград»
Итоги героической пятилетки
Так чего же удалось достичь ДНР и ЛНР в эту трудную пятилетку отчаянной и упорной борьбы за жизнь, за право говорить на родном языке, за сохранение своей православной веры, культуры, идентичности и ценностей?
– лаконично прокомментировал Царьграду один из основателей движения «Донецкая Республика», экс-спикер Народного Совета ДНР Андрей Пургин.
Более оптимистично оценивает результаты пяти лет борьбы Александр Матюшин:
Дети ДНР выступают на праздновании Дня республики в Донецке 11 мая 2019 года. Фото: Дмитрий Павленко/Телеканал «Царьград»
Руководитель херсонского общественного движения «Потёмкинцы» Виталий Золотнюк поставил Донецкую и Луганскую Народную Республику в пример остальным регионам исторической Новороссии, которые пока остаются в составе Украины. По его словам, если в 2015-2016 годах жители Херсонщины и других подконтрольных киевскому режиму южнорусских областей боялись, что у них также начнётся война, то теперь они даже завидуют ДНР.
Неизбежный, но единственно правильный выбор
Обращаясь к событиям пятилетней давности, невольно задаёшься вопросом: правильный ли выбор сделали жители Донбасса и была ли возможность избежать затяжной войны и предотвратить гибель тысяч людей?
Ответ однозначен: войны избежать всё равно бы не удалось. На её спусковой крючок нажали те, кто сначала произвёл в Киеве государственный переворот, а затем объявил охоту на всех несогласных и лишил миллионы людей права говорить на родном языке, высказывать свою точку зрения и быть при этом услышанными. Война стала неизбежной после украинских ударов с воздуха по Славянску, расстрела мирных людей в Андреевке, Краматорске и Мариуполе, сожжения «куликовцев» в здании одесского Дома профсоюзов. Преступный украинский режим просто не оставил жителям Шахтёрского края другого варианта, кроме как провести плебисцит о государственной независимости. Поэтому референдум 11 мая имеет поистине судьбоносное и историческое значение.
Несмотря на все испытания и трудности, которые выпали за эти пять лет на долю жителей Донбасса, им удалось отстоять своё право на жизнь, свободу и достоинство, защитить собственную историю и память предков. И нет даже малейших сомнений в том, что этот тернистый путь будет пройден жителями молодых республик до победного конца и завершится воссоединением с Россией.
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