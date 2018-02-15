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Это был настоящий хаос: Экс-глава аппарата Белого дома рассказал о начале президентства Трампа
15 февраля 2018, 22:54 • 89 • Политика
Ещё ни одному президенту США не приходилось преодолевать столь сильного сопротивления чиновников.
Экс-глава аппарата Белого дома Райнс Прибус рассказал о том, что творилось в американском правительстве первые месяцы правления президента США Дональда Трампа. По словам чиновника, это был настоящий хаос.
Прибус вспоминает, что происходящее было трудно описать словами. Ещё ни одному американскому президенту не приходилось преодолевать такие огромные трудности, которые встали перед Дональдом Трампом, добавляет чиновник.
Новая книга о хитросплетениях и подковёрной борьбе в Белом доме с довольно символическим названием "Привратники" выходит в США в марте этого года. В ней писатель и продюсер Крис Уиппл поведает правду о том, как чиновники Вашингтона саботировали каждый шаг Трампа после его вступления на пост президента США.
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