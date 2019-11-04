«Это будет ядерный взрыв»: На Украине предложили атаковать российские АЭС

Автор:

Курганов Дмитрий

Надо только захотеть

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний заявил, что Киеву необходимо снижать свою зависимость от Москвы в энергетической сфере, а производство оружия должно быть максимально автономным. По словам Загороднего, Украине не стоит бояться строить ракеты, а начать нужно с 200 штук средней дальностью до 2,5 тысяч километров. Он отметил, что два полка таких ракет станут мощной силой, с помощью которой Украина сможет наносить ущерб России. Такой подход он назвал прагматичным.

И это будет почти ядерное оружие: одна такая ракета прилетит в атомную станцию на территории РФ, и это будет фактически ядерный взрыв,

— цитирует эксперта издание «Главред». При этом как именно ракетный удар может привести к ядерному взрыву, он не уточнил.

Также Загородний назвал Израиль примером для Украины в том, как нужно строить оборону страны и вести свою внешнюю политику. По его словам, там никто не спрашивает другие государства, что им делать, а просто отстаивают национальные интересы. «Захотел создать ядерное оружие — создал», — подытожил он.

Реакция в России

Такое агрессивное заявление не могло остаться без внимания в России, поскольку в этом заявлении напрямую были затронуты вопросы, касающиеся безопасности страны. Тем не менее серьёзно воспринимать эти слова, по мнению первого зампреда комитета Госдумы по обороне Александра Шерина, не стоит. Парламентария искренне удивило, что до сих пор находятся люди, которые стремятся любыми средствами, в том числе и такими заявлениями, привлечь к себе внимание.

Фото: MFA Russia/Globallookpress

По мнению депутата, слова Загороднего звучат особенно дико с учётом того, каких гигантских усилий стоило народу СССР ликвидировать последствия аварии на Чернобыльской АЭС, а часть украинской территории по-прежнему остаётся заражённой радиацией. И вот этот «эксперт» говорит о том, что Киеву для ударов по атомным электростанциям России нужно строить ракеты вместо того, чтобы выделять средства на социальную инфраструктуру. Шерин напомнил, что пока Украина только планирует производить такое вооружение, у России оно уже есть, поэтому при описанном развитии событий Украину просто «сдует ветром».

Такие заявления могут себе позволить дети лет десяти, которые ещё не наигрались в морской бой!

— подвёл итог Шерин.

Даже если представить, что предложенный украинским экспертом сценарий возможен, то это угроза не только России, но и всему миру. Такое мнение высказал и военный обозреватель Александр Жилин, отметивший, что Украина в очередной раз признаётся перед всем миром, что является «традиционно террористической страной».

Собеседник Ura.ru подчеркнул, что удары по ядерным объектам одной страны автоматически подвергнут воздействию излучения и соседние государства. Вместе с тем он заверил, что соответствующие объекты на территории России надёжно защищены. Также Жилин считает, что звучащие из Киева заявления — всего лишь слова, поскольку на Украине недостаточно как технических возможностей, так и инженеров нужной квалификации для создания сверхмощных ракет.

В свою очередь депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек поставил диагноз украинскому экспертному сообществу, в котором, очевидно, наблюдается недостаток интеллекта, а украинские СМИ бездумно ретранслируют слова дилетантов. По мнению парламентария, глупо полагать, что подготовка к такому запуску останется незамеченной, а Украине позволят «как в тире» запускать ракеты в сторону объектов на территории России. Однако такие эксперты всё же несут важную для современной Украины функцию — поддерживать антироссийский градус, считает Бальбек.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал смешными слова Тараса Загороднего о создании и запуске ракет по российским АЭС. Несмотря на это, по мнению сенатора, такими людьми нужно заниматься правоохранительным органам, поскольку сказанное украинским экспертом — это «призыв к серьёзным вещам», а любое цивилизованное государство такие проявления агрессии должно пресекать.

Франц Клинцевич. Фото: Viktor Chernov/Globallookpress

Также Клинцевич обратил внимание на то, что для создания оружия, способного разрушить упомянутые объекты, нужно выполнение целого ряда условий: знание физики самих процессов, научный потенциал, серьёзная промышленность.

Всё это на Украине было, но сейчас это всё разорвано, как говорил Обама, на клочья,

— подытожил сенатор.

Это что за «неперехватываемая» ракета?

В Сети также высмеяли и раскритиковали прозвучавшее на Украине заявление.

На Украине предложили создать ракеты для ударов по российским АЭС. Чего только не надумывают себе шароварные, чтобы поставить жирный крест на всю Украину. — Час-Пик (@chaspikk) 2 ноября 2019 г.

У России отсутствует ПРО? Или это какая-то особая неперехватываемая ракета будет, специально для АЭС?

— недоумевает один из пользователей Twitter.

Наши АЭС проектировались с учётом нанесения по ним удара ядерным оружием. Их ракеты только штукатурку в подсобке смогут осыпать на АЭС, если вдруг случится чудо и они появятся,

— уверен автор ещё одного комментария.

Конвейер фантазий

В любом случае России не привыкать к амбициозным заявлениям, регулярно раздающимся из Незалежной. Например, военный эксперт Валентин Бадрак утверждал, что Украина может создать ракету дальностью в 1,5 тысячи километров, чего хватит для того, чтобы долететь до Москвы. Говорили наши соседи ранее и конкретно о ядерном оружии. В частности, экс-представитель миссии Украины при НАТО Пётр Гаращук выразил уверенность, что Киев обладает всеми необходимыми возможностями для создания такого рода вооружения. А экс-глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов расхваливал ракеты «Нептун», называя в качестве возможного их применения атаку на Крымский мост.

Одной из причин спекуляций на тему ядерного оружия может стать тот факт, что после распада Советского Союза Украине достался солидный ядерный арсенал, состоявший из 1700 ядерных боеголовок и более чем 170 межконтинентальных ракет. После того как в 1994 году был подписан Будапештский меморандум, ядерный арсенал на территории Украины уничтожили, а ядерные державы взяли на себя обязательство гарантировать Киеву безопасность.