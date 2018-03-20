«Это будет новый Путин»: каких изменений во внутренней и внешней политике стоит ждать в России в ближайшие 6 лет

Рекордный уровень поддержки Владимира Путина на президентских выборах говорит о высокой степени доверия к российскому лидеру и о кризисе оппозиции, считают опрошенные RT эксперты. Другим слагаемым успеха действующего президента РФ, по мнению аналитиков, стала консолидация населения вокруг власти в условиях беспрецедентного внешнего давления. Политологи подчёркивают, что в ближайшие шесть лет Путину предстоит решить ряд ключевых задач как в стране, так и на международной арене. О векторах развития внешней и внутренней политики России — в материале RT.

«Реализовал патриотические ожидания»

Действующий глава российского государства Владимир Путин победил на состоявшихся 18 марта 2018 года выборах президента России. Согласно данным ЦИК, он получил рекордный процент голосов — более 76%. Ранее ни один президент России не имел столь высокой поддержки населения.

«Путину удалось на практике реализовать некоторые патриотические ожидания, которые в 2012 году казались невозможными», — прокомментировал в интервью RT высокий результат действующего главы государства директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

По словам эксперта, в первую очередь это касается внешней политики последних шести лет. Воссоединение Крыма с Россией и успехи в Сирии способствовали росту популярности национального лидера.

Между тем профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев, хотя и не отрицает влияния внешнеполитического фактора, однако считает его не главным. Как отметил он в беседе с RT, не на высоте оказались сами противники Путина, тогда как действующий президент продемонстрировал, что умеет «коммуницировать с обществом».

«Начальная фаза предвыборной кампании до 1 марта характеризовалась тем, что Кремль вёл себя сравнительно пассивно и дал возможность альтернативным кандидатам высказать всё, что они думают, — подчеркнул эксперт. — Выяснилось, что сказать им практически нечего».

В свою очередь, Владимир Путин смог сформулировать и во время обращения к Федеральному Собранию 1 марта 2018 года, и позже «абсолютно понятные приоритеты развития», касающиеся как социальной сферы и экономики, так и поддержания должного уровня безопасности страны, считает эксперт.

«Выяснилось, что Путин при всех его особенностях и при том, что он долгое время занимает эту должность, может говорить с обществом на одном языке, а наша оппозиция вообще это общество не понимает и не знает», — отметил Евстафьев.

Немаловажный фактор успеха Владимира Путина, по мнению эксперта, заключается в том, что он выиграл битву за молодёжь. Проведённый в декабре 2017 года опрос «Левада-Центра» показал, что 86% жителей страны в возрасте от 18 до 24 лет одобрили деятельность Путина на посту президента. В целом (по всем возрастным группам) эта цифра составила 81%.

Оппозиция на распутье

Результаты представителей оппозиционных сил в 2018 году оказались достаточно скромными, особенно если сравнить их с данными 2012 года. Так, идущий вторым в президентской гонке представитель КПРФ Павел Грудинин набрал 11,79% голосов (в 2012-м Геннадий Зюганов получил 17,18 %). Это самый низкий результат кандидата от КПРФ за время участия в президентских выборах. Ещё один представитель левых сил, лидер «Коммунистов России» Максим Сурайкин, получил всего 0,68%.

Кандидат в президенты Павел Грудинин и лидер Коммунистической партии России Геннадий Зюганов на пресс-конференции после окончания голосования

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© Tatyana Makeyeva

Как отметил в интервью RT эксперт фонда «Народная дипломатия» Владимир Киреев, столь низкий уровень поддержки коммунистов связан с внутренними проблемами российского левого движения.

«Левые партии не могут взять те голоса, которые люди за них готовы отдать, — подчёркнул политолог. — В предыдущие 27 лет они привыкли получать бонусы за продажу мандатов и протестные акции, которые они продают внутренним и внешним игрокам как на федеральном, так и на региональном уровнях».

Поэтому, отметил эксперт, значительная часть левого электората голосует за Путина, видя в нём надежду на позитивное развитие страны.

На третьем месте, согласно данным ВЦИОМ, — лидер ЛДПР Владимир Жириновский с 5,66%. В 2012 году Жириновский был четвёртым, но тогда уровень его поддержки был почти на полпроцента больше. Остальные кандидаты набрали от 1,65% до 0,65% голосов.

Суммарно за кандидатов, выступавших с либеральных позиций — Ксению Собчак, Григория Явлинского и Бориса Титова, — в 2018 году проголосовали всего 3,47% избирателей, тогда как в 2012-м вышедший на выборы с либеральной программой Михаил Прохоров получил почти 8% голосов. Раздававшиеся из лагеря несистемной оппозиции призывы бойкотировать выборы также ни к чему не привели: в 2018 году явка составила 67,47%, что на 2% больше, чем в 2012-м.

По мнению Киреева, низкие результаты либералов во многом связаны с внешнеполитической обстановкой.

«Эта часть общества хочет интегрироваться в западный мир, но сам западный мир убедительно продемонстрировал, что не готов интегрировать Россию и видит в ней врага. И это полностью выбило основу из-под либеральных партий», — отметил политолог.

Российским президентским выборам предшествовало нагнетание напряжённости в отношениях с Западом. Буквально в последнюю неделю до выборов Минобороны России предупредило о возможном авиаударе США по Сирии и пригрозило ответить на агрессию американских военных.

В свою очередь, Великобритания, а за ней США и Германия с Францией обвинили Москву в покушении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери и организации химатаки на территории Соединённого Королевства. Ранее Минфин США ввёл очередные санкции против российских граждан, обвинённых в кибератаках на территории Соединённых Штатов.

По словам Валерия Коровина, то, что американские санкционные усилия не привели к желаемым для Вашингтона результатам — смене власти в Кремле или хотя бы росту влияния оппозиции, — демонстрирует, что стратегия силового давления на Россию была неверной.

«Запад оказался в ловушке собственного цивилизационного высокомерия, — отметил эксперт. — Западные стратеги судят обо всех по себе. А поскольку они считают, что материальное благополучие не только основа, но и цель человеческого бытия, то впадают в недоумение, когда сталкиваются с иным отношением».

По словам эксперта, на западе не учли готовность жителей России ставить общественные интересы, величие и суверенитет страны выше возможных трудностей, вызванных санкциями. Однако, по его мнению, теперь велика вероятность, что по отношению к России будут использоваться более мягкие методы влияния.

Как считает Евстафьев, важным фактором развития отношений России и Запада в последнюю неделю перед выборами стало достижение стратегического равновесия с США.

Российские войска в Сирии

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«Внутренняя повестка»: Путин обозначил приоритеты на новый президентский срок «Одним из ключевых событий десятилетия была ситуация последних четырёх дней вокруг Восточной Гуты, когда возникла угроза прямого военного столкновения между Россией и США. И США сделали шаг назад. Это очень важный симптом, что они начинают воспринимать аргументы России, воспринимать Россию как силу, с военной точки зрения равную себе», — отмечает политолог.

Внутриполитические приоритеты

«С внутриполитической и внутриэкономической точек зрения самое главное сейчас — это создание устойчивого инвестиционного процесса внутри России, — считает Евстафьев. — К 2018 году мы подошли в фазе затухания инвестиционной деятельности».

По словам эксперта, в деле повышения инвестиционной привлекательности нашей страны основная тяжесть будет лежать на государстве, которое должно создать ряд соответствующих условий и институтов.

Второй внутрироссийский приоритет, который, скорее всего, окажется в центре социальной политики в течение нового президентского срока, по мнению Евстафьева, — повышение благосостояния граждан. По его словам, это «распространение московского стандарта социальных сервисов на всю страну».

РИА Новости

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«Это должно касаться и нового уровня медицины, и нового уровня непрерывного образования, и повышения квалификации, — считает политолог. — Всё это даст возможность преемнику действовать уже в другой, гораздо более комфортной внутриполитической и социальной ситуации».

Ранее, отвечая на вопросы журналистов, Владимир Путин подчеркнул, что не намерен сидеть на посту президента до ста лет, и заявил, что пока не собирается вносить изменения в Конституцию, по которой его нынешний президентский срок должен стать последним. Также он отметил, что «предметно начинает думать» о новом составе правительства.

«Я ожидаю, что на новом сроке будет новый Путин», — сказал Владимир Киреев. По его словам, в обществе высок запрос на перемены.

«Вместо Медведева и его группы должны прийти новые люди, возникнуть новые вертикальные лифты для молодёжи, а не разовые проекты. Путину нужно будет продемонстрировать, что он реформирует всю систему», — утверждает эксперт.

По словам Коровина, в условиях противостояния с Западом придётся сменить значительную часть элиты, не готовой функционировать в условиях национальной мобилизации.

«Очевидно, что Россия не обойдётся без полной, тотальной кадровой ротации», — считает политолог.

«Диалог великих держав»

По словам Коровина, во всём мире именно с нашей страной связывают надежды противники однополярного мира и гегемонии США.

«Нужно продолжать настаивать на переконфигурировании глобальной картины мира в пользу многополярности», — считает эксперт.

Готовность продолжать тесное сотрудничество с Россией после выборов 2018 года первыми выразили главы государств, не являющихся союзниками США, — Китая, Венесуэлы, Белоруссии, Сербии и Абхазии. Сам президент России, отвечая на вопросы журналистов после выборов, подчеркнул особый уровень отношений между Москвой и Пекином.

«Я сейчас не буду говорить о конкретных направлениях нашего сотрудничества, но мы считаем, что это вполне сопоставимо с нашими проектами по строительству Евразийского экономического союза, строительству евразийского партнёрства в широком смысле этого слова», — отметил президент России.

По мнению Киреева, западные элиты и западное общество переживают кризис и «пытаются разрешить его за счёт войны».

Поэтому, по его словам, главное требование к новому лидеру в грядущие шесть лет — обеспечить безопасность России.

«Стоит ожидать усиления армии и создания новых военных баз за рубежом», — отмечает Киреев.

По словам политолога, наиболее вероятные страны, где возможно создание пунктов постоянного военного присутствия нашей страны, — Судан, Египет и Куба.

«Внешнеполитический приоритет — восстановление военно-силового и политического сдерживания Соединённых Штатов», — считает Евстафьев.

По его словам, если Россия сумеет добиться паритета в этой области, то перейдёт на качественно иной уровень, «где все вопросы решаются через цивилизованный, жёсткий, иногда с постреливанием в воздух диалог великих держав».