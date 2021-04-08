Это будет началом конца Украины: в России сделали серьезное заявление

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Наша страна может встать на защиту жителей Донбасса

Если Россию вынудят серьезно вмешаться в происходящее, для Незалежной это плохо закончится. С таким заявлением выступил замруководителя администрации президента Дмитрий Козак.

Как сообщает РИА Новости, комментируя ситуацию на Донбассе, Козак не исключил, что наша страна может встать на защиту его жителей, если ее вынудят. При этом он подчеркнул, что начавшиеся на этой территории боевые действия, вероятно, станут началом конца Незалежной.

Ранее стало известно о переговорах российского лидера Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель относительно обстановки на Донбассе. Беседа состоялась 8 апреля. Путин обратил внимание Меркель на то, что провокации украинской стороны направлены на обострение конфликта.