Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Что задумали США в Донбассе: План американцев раскрыл Яков Кедми
Разведку ВСУ застали врасплох под Горловкой. Скоротечный бой обернулся побегом
"Геополитический цугцванг": Предупреждение болгар заставило эксперта н...
Страшный сон Климкина: Вашингтон обратился к Москве из-за Украины
Главная / Политика

Это будет началом конца Украины: в России сделали серьезное заявление

08 апреля 2021, 15:50  •  225 • Политика
Фото: Alexander Rekun/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Наша страна может встать на защиту жителей Донбасса
Если Россию вынудят серьезно вмешаться в происходящее, для Незалежной это плохо закончится. С таким заявлением выступил замруководителя администрации президента Дмитрий Козак.
Как сообщает РИА Новости, комментируя ситуацию на Донбассе, Козак не исключил, что наша страна может встать на защиту его жителей, если ее вынудят. При этом он подчеркнул, что начавшиеся на этой территории боевые действия, вероятно, станут началом конца Незалежной.
Ранее стало известно о переговорах российского лидера Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель относительно обстановки на Донбассе. Беседа состоялась 8 апреля. Путин обратил внимание Меркель на то, что провокации украинской стороны направлены на обострение конфликта.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



225
Источник
Похожие новости
08 апреля 2021, 00:15
Ядерный "сюрприз" на границах России: Казахстан решил испытать судьбу
08 апреля 2021, 00:15
Стоит ли из Канады возвращаться в Россию: Сатановский объяснил на примере Серебрякова
08 апреля 2021, 04:50
Зеленскому подсказали единственный вывод от посещения Донбасса: "Он получит гарантии, если…"
08 апреля 2021, 02:05
"США? Да кто они такие!": Захарова резко осадила американцев за "публичные забавы" с Олимпиадой
08 апреля 2021, 06:40
"Обсудили, повздыхали, ручками развели": Русские указали на абсурд в антироссийской встрече Запада
08 апреля 2021, 12:10
Всплыло еврейское пророчество о России и Крыме
Новости партнеров
 
Выбор дня
08 апреля 2021, 00:15
Ядерный "сюрприз" на границах России: Казахстан решил испытать судьбу
08 апреля 2021, 00:15
Стоит ли из Канады возвращаться в Россию: Сатановский объяснил на примере Серебрякова
08 апреля 2021, 04:50
Зеленскому подсказали единственный вывод от посещения Донбасса: "Он получит гара...
08 апреля 2021, 04:50
Неудачная вылазка украинских солдат раскрыла планы ВСУ по захвату Горловки
08 апреля 2021, 02:05
"США? Да кто они такие!": Захарова резко осадила американцев за "публи...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 апреля 2021, 00:15
Ядерный "сюрприз" на границах России: Казахстан решил испытать судьбу
05 апреля 2021, 15:25
Украинцы пожелали актрисе Лизе Василенко «никогда не возвращаться на родину»
06 апреля 2021, 07:00
Страшный сон Климкина: Вашингтон обратился к Москве из-за Украины
02 апреля 2021, 04:00
В Киеве сделали неожиданное заявление о звонке Байдена
04 апреля 2021, 00:00
Украина выдвинула ультиматум на переговорах по Донбассу: "Мы не будем даже объяснять почему"
03 апреля 2021, 02:55
Донбасс не будет лёгкой прогулкой: сценарий НАТО и Киева просчитан
06 апреля 2021, 20:45
«От Харькова до Львова»: Канада уже знает, какая война захлестнёт Украину
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.