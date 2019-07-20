«Это будет крахом украинской государственности»: В Крыму рассказали, что ждет армию незалежной при атаке на полуостров

В Крыму прокомментировали заявление советника президента Украины Никиты Потураева. В интервью одному из украинских СМИ он рассказал, что если армия будет атаковать Крым или Донбасс, то ВСУ будут полностью уничтожены.

Но он отметил, что нужно быть готовым к любому развитию событий. Ведь, по его словам, нынешний глава страны, Владимир Зеленский, человек решительный.

На подобное заявление в Крыму ответили, что любую попытку навредить полуострове пресекут на корню.

- Все эти заявления мы должны воспринимать как агрессивные. Но это не более, чем больные фантазии в их головах. Советник нынешнего президента хоть и говорит об этом применении силы, но он дает здравую оценку относительно дальнейшей судьбы украинской армии. Горячих голов на Украине много. Но Крым - это Российская Федерация и по-другому быть не может. Поэтому, когда они говорят об угрозах полуострову, они имею в виду угрозы в отношении России. Применение любой военной силы закончится не только крахом украинской армии, но и всей украинской государственности и правящего режима. На Украине нет никаких средств, чтобы хоть как-то навредить полуострову. А те меры безопасности, которые были приняты нашей страной за последние годы (это и укрепление границы, Черноморского флота, противовоздушная оборона) позволяет нам говорить о том, что даже в случае каких-то попыток воплотить что-то нехорошее в отношении полуострова в жизнь, их пресекут даже при подготовке,- подчеркнул депутат Госсовета РК Владислав Ганжара.

Он отметил, что с момента госпереворота в незалежной, военная антироссийская риторика глубоко засела в умах украинкой элиты. И провокационные заявление звучат регулярно, с 2014 года.

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