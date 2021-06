Это будет 6 августа. Трамп возглавит военный переворот? • 116 • В мире По США ползут жуткие слухи – будет военный переворот. Эти слухи распространяют как самые преданные сторонники отстранённого в результате заговора «Глубинного государства» от власти экс-президента Дональда Трампа, так и самые ярые критики бывшего хозяина Белого дома из числа демократов. О подготовке Трампом военного переворота трезвонят, прежде всего, СМИ, обслуживающие интересы Демпартии. Называется даже точная дата – 6 августа. Обоснованы ли эти страхи и не идёт ли в действительности речь о самом натуральном вранье? Поводом для охватывающей США истерии послужил, похоже, новый лозунг Трампа «2024 или раньше!». Трамп провёл в минувшую субботу первый после изгнания из Белого дома массовый митинг в Огайо. Он снова назвал минувшие выборы «преступлением века». Помимо обвинений в узурпации власти с помощью подлогов на выборах, Трамп ставит в вину правящим демократам провальную миграционную политику, прежде всего беспрецедентный кризис на южных границах страны, разгул преступности, инфляцию, слабую (по отношению к России, Китаю, Ирану) внешнюю политику, предательство Израиля. На митинге в Веллингтоне Трамп заявил: То, что случилось здесь, - это то, что Госдепартамент когда-то критиковал в коммунистических странах: фальсификация результатов дистанционного голосования. Они незаконно изменили итоги подсчета голосов. Они говорили, что такое произошло на Украине в 2004 году. Теперь это в значительной степени случилось здесь, и мы это докажем. Назвавший президентство Байдена «полной и тотальной катастрофой» и уже очухавшийся после шока кражи выборов в результате глобалистского заговора в верхах Трамп разворачивает также активность на видеоплатформе Ramble. Это новый хостинг, бросивший вызов YouTube и уже имеющий 32 миллиона пользователей… Кто пугает «военным переворотом» и кто в это верит? Трамповским путчем пугает американцев CNN. Заговор Трампа демонстрирует, как работает апокалиптическая спираль правого безумия, - вещает о нём как о факте MSNBC. «У нас все будет, как в Мьянме»: фанатики-трамписты верят, что президента вернёт в Белый дом военный переворот», - нагнетает Rolling Stone. Тут надо сказать, что большинство американцев вряд ли найдут на карте эту страну, но про переворот там им, что называется, уши прожужжали. особенно про то, что демократов (!) там отправили в тюрьмы. «Трамп планирует путч», он «полностью обезумел», заходится в истерике Vanity Fair. The Washington Post, эта демократическая «Правда», прямо сравнивает 6 августа с 6 января, когда состоялся «штурм» Капитолия, повешенный демократами на Трампа. Экс-президент, сообщает газета, верит, что будет восстановлен в должности этим летом после завершения «аудита» выборов 2020 года в Аризоне, Джорджии и нескольких других штатах. The Washington Post утверждает, что такой же сигнал бывший президент подавал, имея «обманчивое представление о том, как работает передача власти, во время насилия 6 января». Трамп говорит разным людям, с которыми он контактирует, что ожидает того, что его восстановят к августу, - пугает американцев в Twitter получившая Пулитцеровскую премию (это высшая награда для американских пропагандистов) за освещение деятельности Белого дома при Трампе журналистка The New York Times Мэгги Хаберман. Доверие к подобного рода информации вызывают вроде бы слова (их быстрое опровержение лишь усилило подозрение) бывшего советника Трампа по национальной безопасности генерала в отставке Майкла Флинна, который, выступая несколько недель назад в Далласе (штат Техас), якобы поддержал переворот подобный тому, что произошел в феврале в Мьянме. Отвечая на вопрос, почему такой сценарий невозможен в США, тот вроде бы ответил, что он возможен, и «это должно случиться». Затем, правда, Флинн утверждал, что ответил иначе: Ничто не помешает нам такой переворот здесь предотвратить. Демократы подают это так: проговорился, а теперь заметает следы. От скандального генерала мостик умело перебрасывается к «конспирологическому» движению QAnon, горой стоящему за Трампа, который, дескать, является надеждой Америки в борьбе с захватившими в ней власть сатанистами и педофилами. Члены этого движения, взгляды которого, по оценкам социологов, разделяют около 30 миллионов американцев, приняли участие в «штурме» Капитолия. Опрос, который в мае провел Исследовательский институт общественной религии, показал, что 14% американцев, в том числе почти 23% республиканцев, разделяют три принципа «теории заговора» по QAnon. Во-первых, США управляет клика педофилов-сатанистов. Во-вторых, «американским патриотам, возможно, придется прибегнуть к насилию», чтобы избавиться от их власти. В-третьих, «буря» скоро «восстановит законную власть». При этом 73% сторонников QAnon считают президентские выборы ноября 2020 года нечестными. Вывод из этого делается такой: в США имеются миллионы сумасшедших фанатиков (и при этом, естественно, отлично вооружённых), на которых будет опираться рвущий к власти Трамп. В марте 2021 года куанонщики объявляли, что он должен вернуться на пост президента. Всё, круг замкнулся, всем - конец. А что на самом деле? Так подают ситуацию глобалистские СМИ, которым в этом невольно помогают самые простые, неискушённые и наивные сторонники Трампа. Рассуждения экс-президента о том, что демократы украли у него победу на выборах (что является правдой) они принимают за решимость Трампа бороться за честные выборы не на словах, а на деле. Между тем, добиться этого в США, где власть практически открыто взяло в свои руки глобалистское «Глубинное государство», важнейшей частью которого являются многочисленные спецслужбы и коррумпированный генералитет, практически невозможно. Трамп не смог защитить честность выборов, даже находясь в Белом доме. Он побоялся прибегнуть к Закону о восстании 1807 года, который даёт президенту США право использовать вооружённые силы внутри страны в исключительных обстоятельствах: при антиправительственных выступлениях, восстаниях и мятежах. Этот закон мог быть применён и в случае необходимости подавления мятежа против федерального правительства, в ситуации, препятствующей исполнению законов, в результате чего граждане не могут исполнять свои конституционные права. Честное голосование – одно из них. Предшественники Трампа в Белом доме в различные годы использовали этот закон и по куда менее значительным поводам. В его реализации Нацгвардии помогали воздушно-десантные дивизии. Кибератака со стороны находящихся под контролем глобалистов структур на выборы в США и попытка госпереворота были более чем законные поводы для того, чтобы обратиться к этому закону, хотя бы ради проведения честных выборов. Но Трамп на это не решился. Вместо этого, видя саботаж со всех сторон, экс-президент, непонятно на что рассчитывая, ждал 18 декабря доклада работавших против него - вместе с его же назначенцами - спецслужб об иностранном вмешательстве в выборы, как того требовал продлённый Трампом 10 сентября исполнительный указ №3848 от 2018 года о чрезвычайном положении в стране «в связи с угрозой иностранного вмешательства в выборы в США и подрывом общественного доверия к ним». Этот доклад появился с опозданием на несколько месяцев, и в нём утверждалось, чтобы иностранное вмешательство в выборы 2020 года действительно было – со стороны… России и Ирана, причём первая поддерживала Трампа. «Перераспределение объёмов»: как польский газопровод Baltic Pipe может повлиять на европейский энергетический рынок Трамп призвал своих многочисленных сторонников в Вашингтон, чтобы оказать моральное давление на участников процесса сертификации фальшивых выборов, он подставил их под удар провокаторов из спецслужб, которые увлекли толпу на кровавый «штурм» Капитолия. После этого Трамп «умыл руки» и призвал своих сторонников, многим из которых уже сломала жизнь ФБР, разойтись, после чего кража выборов окончательно состоялась. А ведь у Трампа был тогда какой-никакой административный ресурс, которого сейчас нет вообще. Короче, думать, что Трамп, умеющий бороться с врагами «только языком», может осуществить и возглавить военный переворот в США, опираясь на провокаторов из QAnon (эта структура, похоже, была создана спецслужбами США для выявления активистов-оппозиционеров и дискредитации в принципе правильных взглядов и мнений путём их преувеличения и доведения до абсурда) и каких-то военных могут только очень наивные люди. Поэтому поднятый в прессе и соцсетях шум вокруг предстоящего захвата Трампом власти и готовящегося якобы госпереворота в США имеет совершенно другую цель: подготовить нацию к очередной мощной провокации 6 августа или в другой день, которую демократы и республиканцы-глобалисты припишут «подстрекательству» Трампа и его сторонникам. Для чего? Во-первых, чтобы добить Трампа, который на минувших президентских выборах заручился поддержкой более чем 73 миллионов соотечественников, а на самом деле, видимо, на 10 миллионов больше. Им нужно не допустить выдвижения им своей кандидатуры на президентских выборах 2024 года на Конвенции Республиканской партии. Во-вторых, чтобы двинуть дальше затормозившийся процесс разоружения американцев, для чего будет использован и царящий в управляемых демократами же городах беспредел с использованием огнестрельного оружия, в основном негритянскими криминальными группировками. Полицейские сводки из Чикаго, Филадельфии и других «голубых» городов напоминают Мексику и Афганистан. 23 июня администрация Байдена уже объявила о разработке «всеобъемлющей стратегии борьбы с огнестрельным оружием и другими насильственными преступлениями». В-третьих, направленная против Трампа и его сторонников провокация станет общенациональным сигналом для начала повальных чисток и террора против инакомыслящих, без чего демократам не удастся кардинально изменить США по глобалитским лекалам. 16 июня Белый дом опубликовал подготовленную администрацией Байдена первую национальную стратегию по борьбе с «внутренним терроризмом». «Внутренние террористы» это и есть сторонники «народного президента» Трампа – «расисты», крайне правые», противники «современных ценностей», то есть свыше половины американцев. Этот документ, в частности, предусматривает «пресечение и сдерживание внутреннего терроризма; борьбу с давними участниками внутренней террористической деятельности». «Внутренний терроризм, движимый ненавистью, нетерпимостью и другими формами экстремизма, является пятном на душе Америки. Он противоречит всем устремлениям нашей страны и представляет прямой вызов нашей национальной безопасности, демократии и единству», - заявил в этой связи президент Джо Байден. Таким образом, у демократов всё готово для новой масштабной провокации. Чтобы пустить в ход «ежовые рукавицы», нужен лишь повод, за которым дело не станет. И это никакая не конспирология. Просто реальность. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники









