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«Это большой позор для Украины»: как грядущий финал Лиги чемпионов испортил имидж Киева

25 мая 2018, 22:39  •  207 • Украина
МВД Украины возбудило уголовное дело по факту нападения на болельщиков «Ливерпуля» в центре Киева в ночь на 25 мая. Об этом говорится в официальном заявлении Национальной полиции. Около 20 неизвестных в масках ворвались в ресторан и избили английских фанатов. Полиции удалось задержать только двоих нападавших, но и они были отпущены. Проведение финала футбольной Лиги чемпионов в украинской столице уже ознаменовалось несколькими громкими скандалами. Гостиницы повысили цены в десятки раз, из-за чего около тысячи поклонников «Реала» отказались от своих билетов на стадион. Аэропорту Борисполь удалось договориться о приёме всех рейсов с болельщиками только после того, как информация об отмене чартерных рейсов просочилась в СМИ.
 
© Кадр: видео YouTube/Интер Сторис
 

«Как стая собак»

Киев оказался в центре скандала во время подготовки к финалу Лиги чемпионов, который должен пройти 26 мая на стадионе «Олимпийский». 24 мая около 23:00 неизвестные в масках напали на группу болельщиков британской команды «Ливерпуль», которые ужинали в ресторане Rooster. «Люди ворвались неожиданно, начали бросаться стульями и столами, избивать болельщиков. Британцы не ожидали нападения: в тот момент они спокойно ужинали. Весь пол ресторана был в крови, больше всего пострадали два иностранца. Вскоре приехала полиция, но к тому времени почти все хулиганы убежали», — рассказал RT сотрудник ресторана.

В интервью британскому журналу Mirror 50-летний болельщик Джейсон Фрост сообщил, что неизвестные напали на них «как стая собак». «И это было ужасно!», — сказал он. Британец также подчеркнул, что приехал не драться, а смотреть футбол.

На инцидент отреагировала посол Великобритании на Украине Джудит Гоф. «Относительно инцидента прошлым вечером с болельщиками «Ливерпуля» в Киеве. Мы контактировали с властями, двое местных жителей были задержаны. Болельщикам госпитализация не понадобилась. Мы готовы оказать консульскую помощь при необходимости», — написала она в своём Twitter.

Regarding last night's incident with #Liverpool fans in #Kyiv. We have been in contact with the authorities, 2 locals were detained and no fans required hospital treatment. We stand ready to provide consular assistance, as required. #UCLFinal2018

— Judith Gough (@JudithGoughFCO) 25 мая 2018 г.

По данным пресс-службы Национальной полиции, правоохранителям удалось задержать двоих нападавших, которых доставили в Голосеевское районное управление полиции. Были составлены протоколы об административном правонарушении, после чего хулиганов отпустили. Сейчас полиция разыскивает всех участников нападения.

«Драка вызвала недовольство руководства страны. Все правоохранители и представители Национальной гвардии дежурят в центре города», — рассказал RT источник в Национальной полиции. Между тем советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк в кулуарах парламента заявил, что обстановку вокруг инцидента с нападением специально нагнетают и усиливать охрану в Киеве нет необходимости.

«Ничего страшного и ничего экстраординарного не произошло. К сожалению, есть идиоты. Иначе я назвать этих людей не могу. Им, наверное, негде себя проявить, кроме таких позорных поступков, которые не украшают Киев и Украину. Но это стандартная ситуация, которая время от времени происходит везде», — заявил Шкиряк.

Несмотря на то, что напавшие на болельщиков «Ливерпуля» были жителями украинской столицы, испанская ежедневная спортивная газета Marca обвинила российских болельщиков в избиении английских фанатов. По мнению журналистов, «российские головорезы» замаскировались под украинских болельщиков и атаковали англичан, мирно ужинавших в ресторане. 

Что-то пошло не так

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Инцидент с избиением британских болельщиков «Ливерпуля» стал продолжением серии проблем, с которыми столкнулась Украина при подготовке финального матча Лиги чемпионов. Так, по данным The Redmen TV, болельщик «Ливерпуля» был ограблен в центре Киева злоумышленниками, которые представились полицейскими, — у фаната украли кошелёк с деньгами. А высокие цены на жильё привели к тому, что более тысячи болельщиков «Реала» отказались от своих билетов на трибунах и не полетели в Киев, написал в своём Twitter журналист ВВС Саймон Стоун. 

Uefa confirm Real Madrid have returned 1,000 tickets for Champions League final but they cannot be given to @LFC for security reasons.

— Simon Stone (@sistoney67) 24 мая 2018 г.

Фанаты были неприятно удивлены высокими ценами на проживание в украинской столице, которые выросли в десятки раз. Например, стоимость аренды однокомнатной квартиры рядом с центром города в ночь финального матча поднялась до €2,5-3 тыс. в сутки. В другие дни такое же жильё стоит не более €50 в сутки. Аналогичная ситуация сложилась и в отелях Киева. По данным аэропорта Борисполь, больше половины болельщиков не намерены оставаться ночевать в Киеве, а улетят домой сразу же после окончания матча.

Больше тысячи фанатов «Ливерпуля» столкнулись с проблемой иного рода — аэропорт Борисполь отказывался принять три дополнительных чартера из Великобритании. После появления этой информации в СМИ первый заместитель генерального директора аэропорта Евгений Дыхне сообщил, что проблема решена.

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«Хочу прокомментировать ситуацию с болельщиками «Ливерпуля», перелёты которых якобы не подтверждены Борисполем. По нашему глубокому убеждению, отсутствие необходимой коммуникации со стороной, которая отправляет («Ливерпуль» и «Реал Мадрид». — RT) при посредничестве УЕФА, привело к ситуации, в которой часть болельщиков могла не попасть на матч. Вследствие сложных переговоров с авиакомпаниями, осуществляющими регулярные и чартерные перевозки в Борисполе, не связанные с перевозкой болельщиков Лиги чемпионов, нам удалось частично сместить график полётов и принять данные воздушные суда», — написал он на своей странице в Facebook.

«Коррупция и криминал»

Все проблемы, с которыми столкнулись организаторы Лиги Чемпионов в Киеве, были ожидаемы и предсказуемы, рассказал в беседе с RT директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

  • © football_away_days_17 / Instagram; видео YouTube/Интер Сторис

«До 2014 года фанатские группировки ключевых футбольных клубов на Украине являлись праотцами целого ряда неонацистских добровольческих батальонов, которые впоследствии воевали в Донбассе... Фактически сотни людей, которые официально являются представителями команд, исповедовали неонацистские убеждения и открыто это демонстрировали. Бесчинства, которые происходят, — это просто последствие той политики, когда приезжие туристы априори воспринимаются болельщиками как враждебные группировки», — пояснил Денисов.

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Ведущий научный сотрудник РИСИ Олег Неменский в беседе с RT назвал случившееся с болельщиками «Ливерпуля» и заоблачные цены на жильё «большим позором для Украины». О произошедшем написали все мировые СМИ.

«Государство не может договориться с отелями о регулировании цен, теряет контроль над ситуацией, поскольку местный бизнес в ущерб имиджу страны не считается с позицией государства. На Украине процветает коррупция и криминал», — говорит Неменский. Эксперт полагает, что страна сильно изменилась после проведения Евро-2012, когда полиция контролировала происходящее на улицах городов и ситуация была управляемой.

«Если вы берётесь за обеспечение, организацию общеевропейского мероприятия, то правила должны быть европейскими. И когда мэр Киева Виталий Кличко говорит, что ничего страшного не происходит и резкое повышение цен на проживание является общемировой практикой, видно, он не очень владеет ситуацией. Когда номер (условно) стоит $20 в сутки, а его продают за $1 тыс., — это, мягко выражаясь, ненормальная ситуация. Это всё характеризует и город, и государство», — уверен Денисов.

Олег Неменский считает, что европейские организаторы сделают выводы и больше не доверят Киеву проведение таких масштабных мероприятий. «Они сделали для себя выводы и больше не захотят подобных проблем», — полагает эксперт.

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