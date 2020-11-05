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«Это большая победа»: апелляционный суд в США предписал освободить россиянку Осипову

05 ноября 2020, 20:20  •  60 • В мире
Уроженка Калининграда Богдана Осипова, которая отбывала срок в американской тюрьме по обвинению в похищении собственного ребёнка, вскоре может оказаться на свободе. Апелляционный суд в США предписал подготовить ордер об освобождении россиянки до повторного вынесения приговора по её делу. Ранее с женщины сняли часть обвинений, в частности в вымогательстве. Родственники Богданы надеются, что в ближайшее время она сможет вернуться в Россию, где её ждут трое детей.
 
© Фото из личного архива
 

Апелляционный суд в США постановил освободить из-под стражи россиянку Богдану Осипову, которая была осуждена на три года за похищение собственного ребёнка. Мать Богданы Юлиана Филипюк сообщила RT, что узнала об этом решении в ночь на 5 ноября.

«Мы очень рады, что апелляционный суд решил освободить Богдану из тюрьмы и позволил ей не присутствовать лично на повторном слушании по её делу в Канзасе, — сказала Филипюк. — Это большая победа, за это решение мы очень много боролись. Ранее федеральный судья Эрик Мелгрен настаивал, чтобы мою дочь этапировали в Канзас, где будут слушания, — то есть в наручниках и кандалах её бы таскали по самолётам, и в каждой точке ей пришлось бы переждать 21 день карантина. Это могло затянуться на месяцы».

«Демонстрировал предвзятость» 

 

В ближайшее время должен быть выписан ордер на освобождение россиянки.

Изначально судья Эрик Мелгрен приговорил Осипову к семи годам лишения свободы, признав её виновной не только в похищении ребёнка, но и в вымогательстве — так он расценил требования женщины о выплате алиментов на детей к своему бывшему мужу.

Впоследствии апелляционный суд снял часть обвинений, признав россиянку виновной только по статье о похищении ребёнка. На тот момент Осипова уже отбыла положенный за это преступление срок — три года.

Повторное вынесение приговора по делу Осиповой пройдёт по видеосвязи, женщина не обязана приезжать в Канзас для участия в заседании. Дата проведения повторного слушания пока неизвестна, отмечают родственники Богданы.

«Нужно дождаться, когда постановление апелляционного суда вступит в силу — по закону это должно произойти в течение двух недель. Кроме того, в течение 45 дней это решение могут оспорить, так что мы с замиранием сердца ждём, что будет дальше. Во-первых, ждём ордер на освобождение Богданы, чтобы до вынесения приговора она была на свободе. Во-вторых, ждём повторного слушания по её делу. Ещё неизвестно, на какую дату его назначит судья Мелгрен и какое он вынесет решение», — пояснила Юлиана Филипюк.

Мать Богданы также выразила надежду, что дочери вскоре позволят вернуться в Калининград, где её ждут трое детей.

Правозащитник Александр Ионов, представляющий интересы Осиповой, рассказал RT, что вопрос о том, отпустят ли Богдану в Россию, пока остаётся открытым.

«Изначально в приговоре ей на год ограничили выезд за пределы США. Сейчас мы пытаемся выяснить, снимет ли прокуратура часть обвинений и условий по её выезду. Естественно, Богдана хочет вернуться к своим детям и семье, а не находиться на территории Соединённых Штатов, где сейчас достаточно серьёзная ситуация с коронавирусом, идут протесты, во многие штаты введена Национальная гвардия. В тюрьме, наверное, сейчас и то безопаснее, чем на улицах США», — считает Ионов.

Родственники Осиповой опасаются, что судья Эрик Мелгрен попытается воспрепятствовать освобождению Богданы: по мнению Юлии Филипюк, он уже не раз «демонстрировал предвзятость» в деле её дочери.

Обвинение в киднеппинге

 

Ранее RT писал об уголовном преследовании в отношении россиянки Богданы Осиповой в США. В 2014 году женщина сбежала от мужа-американца вместе с их общей дочерью и своим сыном от первого брака. На момент побега Богдана была беременна третьим ребёнком, он родился уже в России.

  • © Harvey County Detention Center

Муж Богданы Брайан Мобли обвинил супругу в похищении детей и обратился в суд. В итоге он получил развод и полную опеку над детьми. На имя Осиповой был выдан ордер на арест, однако женщина смогла добиться его отмены, убедив американские власти в том, что бывший муж знает о местонахождении детей и общается с ними.

В 2017 году Осипова вернулась в США, чтобы оспорить решение о лишении её родительских прав и добиться совместной опеки над детьми. Документы приняли, но саму россиянку вскоре арестовали по заявлению бывшего мужа. Тот обвинил её ещё и в вымогательстве, подразумевая требование Осиповой выплачивать алименты на детей.

В итоге женщину приговорили к семи годам лишения свободы. При этом российские дипломаты, которые оказывали Осиповой поддержку, назвали решение суда несправедливым и добивались его пересмотра.

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