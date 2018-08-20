«Это болезнь»: глава МИД Ирана обвинил США в зависимости от санкций

Власти Соединённых Штатов демонстрируют болезненное пристрастие к введению санкций в отношении других государств. Об этом заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Он подчеркнул, что Тегеран не намерен поддаваться давлению Вашингтона. По словам дипломата, перспективы заключения нового соглашения по ядерной программе зависят от того, докажут ли США свою приверженность достигнутым договорённостям. Эксперты полагают, что Белый дом не предпримет реальных шагов в этом направлении как минимум до промежуточных выборов в конгресс.

Власти США находятся в болезненной зависимости от практики введения санкций в отношении других государств, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

«Я полагаю, что у США есть болезнь — пристрастие к санкциям», — цитирует Зарифа телеканал CNN.

По его словам, даже во время президентства Барака Обамы Соединённые Штаты в большей степени делали акцент на сохранении действующих санкций, чем на выполнении обязательств относительно финансовых ограничений, которые Вашингтон снял.

Зариф выразил сожаление в связи с тем, что, по его мнению, США так и не усвоили исторический опыт: экономические ограничения создают трудности, но не оказывают должного политического влияния на Тегеран.

«Я думал, что американцы усвоили этот урок, но ошибался», — пояснил иранский министр.

Кроме того, накануне Зариф в своём Twitter опубликовал сообщение, посвящённое государственному перевороту в Иране в 1953 году. По его словам, созданная на прошлой неделе группа по координации американской политики в отношении Тегерана мечтает повторить тот политический сценарий. Отметим, что пять лет назад ЦРУ признало свою причастность к данному историческому событию.

«В этот день 65 лет назад США свергли избранное народом демократическое правительство Мосаддыка, восстановив диктатуру и закрепостив иранцев на следующие 25 лет. Теперь «группа действий» по Ирану мечтает сделать то же самое при помощи давления, дезинформации и демагогии. Больше никогда», — написал глава иранского МИД.

65 years ago today, the US overthrew the popularly elected democratic government of Dr. Mossadegh, restoring the dictatorship & subjugating Iranians for the next 25 years. Now an “Action Group” dreams of doing the same through pressure, misinformation & demagoguery. Never again. pic.twitter.com/ic3o652awn — Javad Zarif (@JZarif) 19 августа 2018 г.

Тема СВПД

Говоря о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД), из которого США вышли в мае, Зариф подчеркнул, что Иран не намерен пересматривать соглашение и будет добиваться выполнения его условий со стороны Америки.

При этом, отвечая на вопрос о возможности проведения встречи между президентами двух стран Хасаном Рухани и Дональдом Трампом, дипломат заявил, что многое будет зависеть от желания американского лидера убедить Тегеран в том, что он «надёжный партнёр».

«Если мы сейчас потратим время и он подпишет ещё одно соглашение... Как долго оно продержится? До завершения его пребывания у власти?» — задался вопросом Зариф.

Напомним, что после выхода из ядерной сделки американский Минфин сообщил о восстановлении санкций в отношении Тегерана. Первая их часть вступила в силу 6 августа. Рестрикции, в частности, затронули валютные операции, торговлю драгметаллами, авиационную и автомобильную промышленность. Второй этап начнётся 4 ноября, когда ограничения коснутся транзакций, связанных с иранской нефтью и нефтепродуктами.

При этом министры иностранных дел Великобритании, Германии и Франции вместе с главой дипломатии Евросоюза Федерикой Могерини осудили такое решение. В ответ на действия Вашингтона они запустили блокирующий регламент, который запрещает европейским компаниям прекращать бизнес в Иране из-за американских санкций.

О необходимости сохранить иранскую ядерную сделку также заявлял президент России Владимир Путин. В Кремле отмечали, что Москва будет работать с европейскими партнёрами для минимизации негативных последствий решения Вашингтона выйти из СВПД.

«Крайне важно сохранить эту одобренную Советом Безопасности ООН многостороннюю договорённость, направленную на укрепление региональной и глобальной безопасности и режима ядерного нераспространения», — сказал Путин во время пресс-подхода перед переговорами с канцлером ФРГ Ангелой Меркель 18 августа.

Между тем в Соединённых Штатах заявили о готовности введения вторичных ограничительных финансовых мер в отношении тех государств, которые продолжают сотрудничество с Ираном. Это обусловлено желанием полностью лишить Тегеран источников дохода и возможностей для «дальнейшего финансирования терроризма».

«В настоящее время даже самые близкие союзники Соединённых Штатов сопротивляются этим санкциям. США выкручивают нам руки — это их попытка оказать давление. Я не хочу использовать термин «запугивание», но это оно и есть», — пояснил глава МИД Ирана.

«Ирану нужны экономические послабления»

Как считает профессор Высшей школы экономики Александр Домрин, сближение позиций Ирана и США маловероятно, особенно до промежуточных выборов в американский конгресс (6 ноября). По его словам, любые действия в этом направлении будут контрпродуктивными.

«Дело не в национальных интересах США, поскольку Иран не представляет никакой угрозы США — он представляет потенциальную угрозу только для Израиля. Для того чтобы удержать электорат в США, Трампу меньше всего нужно раздражать израильское лобби в США. Не думаю, что на протяжении ближайших месяцев будет нормализация отношений с Ираном или даже намёк на это», — подчеркнул Домрин в беседе с RT.

Эксперт напомнил, что в группу по СВПД также входят Германия, Франция и Великобритания, которые выразили недовольство выходом США из ядерной сделки. Как он считает, этим шагом Вашингтон упустил рычаги влияния на союзников.

«Ядерная сделка многосторонняя, это не было двухсторонней договорённостью между Ираном и США, европейцы меньше всего заинтересованы, чтобы США распространяли свой выход на европейские страны. Это против интересов самих участников. В этом смысле показательно, что США теряют не только процесс контроля над Ираном, но и поддержку со стороны европейских партнёров», — заметил аналитик.

Как отметила старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Ирина Фёдорова, позиция Тегерана вполне обоснована, поскольку США подорвали собственный авторитет как надёжного и достойного переговорщика. При этом, по её словам, Иран может пойти на уступки, если Соединённые Штаты смягчат позицию.

«В первую очередь, Ирану нужны экономические послабления, Иран выступает, чтобы американские санкции не были возобновлены и не создавали ограничений для иностранных компаний, для торговли и инвестиций в Иране», — сказала Фёдорова.

В то же время она отметила, что приверженность европейских правительств СВПД не говорит о том, что компании из Европы сохранят свои инвестиции в Иран.

«Торговый оборот стран с ЕС с Ираном составляет около $6 млрд, но торговый оборот ЕС и США насчитывает триллионы долларов, поэтому никакие действия правительства Ирана не смогут полностью компенсировать европейских компаниям, то что они не будут подчиняться санкциям США в отношении Ирана. Они будут сохранять сделку, но только де-юре. При этом не думаю, что европейские страны повлияют на позицию США, поскольку сейчас и между ними идёт период серьёзных экономических противоречий», — пояснила эксперт.