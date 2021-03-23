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«Это бесполезно» – В Киеве признали невозможность оспорить морские границы с Россией

23 марта 2021, 01:05  •  41 • Украина

Российская Федерация не будет подписывать соглашение по морской границе и не станет давать соглашение на участие в Международном суде ООН, потому что в ООН к ней относятся предвзято.

Об этом в эфире телеканала «Общественное Крым» заявил руководитель Украинского института морского права и безопасности Богдан Устименко.

«Дело в том, что конвенция ООН по морскому праву предусматривает случаи, когда другая сторона против того, чтобы проводить переговоры о морских границах. Эта переговорная процедура по своей сути очень похожа на судебную процедуру, поскольку одна из сторон назначает двух посредников в эту международную делимитационную комиссию.

Если другая сторона, в нашем случае РФ, откажется от назначения двух своих посредников в эту комиссию, генеральный секретарь ООН имеет право назначить от России двух посредников, которые, с одной стороны, были назначены Украиной, а с другой – Россией или ООН.

Они выбирают пятого посредника, который будет главой этой комиссии. Работа этой комиссии будет происходить двенадцать месяцев, и по результатам работы будет предоставлена рекомендация о границах морских пространств», – сказал он.

Также эксперт признал, что ООН предвзято относится к России, поэтому Москва откажется от рассмотрения дела в Международном суде ООН.

«Российская Федерация, скорее всего, не подпишет соглашение о делимитационной зоне. В то же время, если бы мы могли подать в суд, я абсолютно уверен, что РФ не признала бы этого судебного решения. Поэтому юридический вес такой международной делимитационной комиссии равносилен судебному решению.

Но мы не можем подать в суд на Россию по поводу установления морских границ, потому что нет её согласия. От России мы, конечно, согласия на рассмотрение морских границ в Международном суде ООН не получим, потому что Россия боится международного права, потому что оно не на их стороне», – утверждает Устименко.

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