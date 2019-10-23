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«Это атака на Украину»: «Азов» обвинил конгресс США

23 октября 2019, 01:09  •  10 • Война
Ходатайство 40 членов конгресса США к Госдепартаменту с требованием признать украинский добровольческий полк «Азов» террористической организацией является информационной атакой на Украину, ее суверенитет и государственную безопасность – говорится в официальном сообщении подразделения Национальной гвардии Украины.
В комментарии полка сказано, что он обладает одним из самых боеспособных составов и пользуется уважением миллионов украинцев, в том числе и тех, кто сейчас живет за пределами своей родины.
«Именно «Азов» в 2014 году освободил Мариуполь, в 2015 году совершил успешное Павлополь-Широкинское наступление. С начала этого года до сентября бойцы «Азова» несли службу на передовой ООС в районе Светлодарской дуги, где блестяще выполнили не одну боевую операцию и нанесли врагу бесчисленное количество невосполнимых потерь», — уверяют в полку.
Исходя из этого, в «Азове» заявили, что палата представителей США таким образом пытается признать террористами не только их полк, но и всех других участников боев в Донбассе со стороны Украины. Также, украинские военные указали, что непричастны к террористическим атакам на мечети в районе Крайстчерч в Новой Зеландии.
«Азов», в свою очередь, сегодня продолжает восстанавливать боеспособность после проведения последних восьми месяцев на «нуле» и готовится к выполнению новых боевых задач», — резюмировали в полку.
Об обращении конгрессменов во главе с председателем комитета по противодействию терроризму Максом Розом в американское внешнеполитическое ведомство стало известно тремя днями ранее.
Об этом рассказал на своей странице в фейсбуке исполнительный вице-президент международной организации Украинский еврейский комитет Эдуард Долинский. По его словам, если обращение конгрессменов будет удовлетворено, то украинскую националистическую партию «Национальный корпус» также признают незаконной.
«Азов» был сформирован из добровольцев в мае 2014 года в Мариуполе в качестве батальона Патрульной службы милиции особого назначения МВД Украины. Спустя полгода подразделение было развернуто в полк.
Основу подразделения составили представители расистских и неонацистских организаций «Социал-Национальная Ассамблея» и «Патриот Украины», возглавляемых Андреем Билецким, активисты «Автомайдана» и различных сотен Самообороны Майдана.
В дальнейшем в подразделение влились представители ультрас футбольных клубов «Динамо» (Киев) и «Шахтер» (Донецк), члены партии «Братство» (признана экстремистской, ее деятельность на территории Российской Федерации запрещена) Дмитрия Корчинского, активисты ОУН (также признана экстремистской и запрещена в РФ) и члены Казацкого стрелкового братства.
Стоит упомянуть также и о символике подразделения — на шевроне полка в верхней его части находится монограмма, которую Билецкий объясняет как наложенные друг на друга украинские буквы в «историческом начертании» «I» (укр. Ідея) и «N» (укр. Nації). При этом логотип явно напоминает символику гитлеровских войск больше, чем какую-либо другую.
Политический аналитик Владимир Соловейчик указал, что по всем критериям «Азов», вдохновляемый неонацистской бандеровской идеологией, «вполне можно считать сборищем не только палачей и душегубов — украинских националистов, но и сборищем террористов», передает ФАН.
В середине нынешнего месяца националисты из «Азова» выдвинули ультиматум президенту Украины Владимиру Зеленскому: он должен расторгнуть договор о соблюдении «формулы Штайнмайера» через 10 дней, или радикалы перейдут к крайним мерам — вплоть до свержения главы государства.
«Азов» назвал подписание данного документам Киевом капитуляцией и потребовали, чтобы все войска оставались у линии соприкосновения в Донбассе и никуда не отходили. Иначе – пригрозили националисты – они сами выйдут на передовую и будут воевать с бойцами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Кроме того, выступающие требуют отказа от проведения выборов в Донбассе, но они, согласно украинской позиции, невозможны, если не будут разведены войска. Также протестующие хотят, чтобы власти страны не предоставляли особый статус ДНР и ЛНР, передает НСН.
По словам Билецкого, участники марша «Нет капитуляции» найдут варианты гражданского сопротивления, которое пройдет по всей стране, а также смогут заставить киевские власти делать то, «что требует делать украинская нация».
Кстати, одним из организаторов массовой акции протеста националистов в Киеве стала партия экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность». При этом сам украинский политик не принимал в ней участие, так как уехал в Лондон.
«Действия Билецкого и радикалов — абсолютный вызов Зеленскому и той власти, которая сейчас пришла на президентских и парламентский выборах. Самая главная характеристика власти — ее политическая воля. В зависимости от этого нужно ответить на вопрос, стоит ли вести с такой властью переговоры», — заявил в этой связи представитель политической рабочей группы от ЛНР на Минских переговорах Родион Мирошник.
В январе нынешнего года глава «Национального корпуса» и командир «Азова» Андрей Билецкий заявил, что среди жителей Краснодарского края наблюдается «довольно высокий уровень национального украинского сознания», и Кубань вместе с Кавказом должны стать украинскими.

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