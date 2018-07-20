"Это агония Киева": В Крыму ответили на предложение Украины заминировать Азовское море

Депутат Госсовета Крыма назвал предложение бывшего командующего военно-морскими силами Украины вице-адмирал Сергея Гайдука о минировании Азовского моря показателем "агонии" страны, а украинские власти - "представителями клинического маразма".

Напомним, Сергей Гайдук заявил, что установка взрывных и невзрывных инженерных ограждений поможет избежать потерь от деятельности российских военных кораблей.

- Формирование инженерных ограждений, которые взрывные, где как раз есть противодесантные мины, и невзрывные, где есть морские инженерные ограждения на десанто-доступных участках, — это реальный шаг для предотвращения несения потерь в случае, если десант дойдет до доступного участка, — цитируют экс-командующего ВМСУ украинские СМИ.

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара назвал это заявление "еще одним показателем той агонии, в которой сегодня пребывают украинские власти".

- Действительно, сегодня в политике Киева мы видим исключительные провалы. Как внутренние, так и внешние. Безусловно, сегодня все, что связано с развитием нашей республики, очень сильно раздражает тех, кто представляет сегодня действующий украинский режим и, конечно, в связи с этим мы постоянно слышим рождение все новых и новых бредовых идей. То они мост хотят разбомбить, то море заминировать, - сказал Ганжара в комментарии КП-Крым.

Депутат отметил, что стоит "посочувствовать жителям Украины".

- Сегодня те, кто правит балом в этом государстве, являются представителями клинического маразма, который мы регулярно слышим. Я глубоко убежден, что каких-то конкретных действий не последует, но при этом мы должны понимать, что Киев не способен на деловые шаги. С точки зрения вопросов безопасности наша страна и службы безопасности сделают все, чтобы не допустить каких-либо провокаций со стороны украинского государства, - заключил Владислав Ганжара.

Похожую точку зрения высказал и аместитель главы правительства РК Дмитрий Полонский:

- Я считаю, что это просто некий крик отчаяния от собственной беспомощности и от осознания немощи украинского государства во всех сферах, включая охрану своих границ. Кроме того, Украина в последнее время имеет все признаки государства террористической направленности. Власти считают, что любые проблемы можно решать вот такими способами – мины поставить, еще что-то сделать. Тем более, мы все прекрасно понимаем, что сил и средств для того, чтобы реализовать эти задумки, у них нет. А вообще подобные угрозы очень смешно смотрятся со стороны, потому что выдают некомпетентность чиновников, военных и политиков.

Ранее сенатор Крыма ответила на жалобы Украины по поводу проверок судов в Азовском море.