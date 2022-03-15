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«Это ад»: В Харькове продолжаются ожесточённые столкновения
15 марта 2022, 09:10 • 41 • Украина
В Харькове продолжаются ожесточенные боевые действия.
Очевидцы в сети пишут, что охваченные боями районы города превращаются просто в ад.
Сообщается о попадании в магазин «Фокстрот» на проспекте Гагарина.
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