Это абсолютно новый "убийца авианосцев": Военный эксперт о сюрпризах бомбардировщика Ту-22М3М для ВМФ США

Американские эксперты на днях пришли к выводу, что в Вашингтоне "проморгали" угрозу со стороны модернизированного российского бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М. Этот самолёт и правда несёт немало сюрпризов для ВМФ США, подтвердил в разговоре с Царьградом военный эксперт Юрий Кнутов.

Это абсолютно новый "убийца авианосцев", пояснил военный историк, возглавляющий Музей войск ПВО. Внешне самолёт почти не отличается от своего предшественника, но на деле получил от него только планер.

"Стоят новые двигатели. Полностью новая электроника. Новое оружие, новые ракеты, прицельное оборудование. Если МиГ-31 несёт один "Кинжал", то этот бомбардировщик будет нести несколько. Боевой потенциал возрастает в разы", - перечислил полковник в отставке.

Оборудование Ту-22М3М, добавил Юрий Кнутов, включает в себя систему радиоэлектронной борьбы, которая делает бесполезными против бомбардировщика зенитно-ракетные комплексы НАТО, причём разного типа — и с инфракрасной, и с тепловой головкой самонаведения, и с наземными командными системами. Кроме того, он получил хорошо зарекомендовавшую себя на Су-24 вычислительную систему, которая позволяет сбрасывать обычные бомбы как высокоточные.

По мнению эксперта, армия может получить модернизированные самолёты в 2021 году, но ещё до того экспериментальные модели пройдут обкатку в отдельных подразделениях. Собеседник Царьграда также не исключает, что новый Ту проявит себя в Сирии.