"Это – не диктант!" Зачем писать правильно, даже если вы не на уроке

"Мы ни на уроки русково языка". Так неграмотные люди обычно отвечают на замечания об орфографии, оправдываясь тем, что сейчас – не время и не место проявлять свое знание родного языка.

Но когда же будет лучшее время, как не 8 сентября, в Международный день грамотности?

Для чего нужно знать правила родного языка и постоянно употреблять их в деле?

Во-первых, для многих это – практически единственное средство коммуникации с окружающим миром. Да, можно общаться жестами, картинками, но, согласитесь, без языка, особенного такого великого и могучего, как у нас, общение не было бы таким полным, глубоким и многогранным.

Разве покажешь жестами, как прекрасен закат и как он напоминает тебе о теплых летних вечерах в деревне у бабушки? Вряд ли, просто ткнешь пальцем в небо. Разве объяснишь пантомимой доктору, как именно у тебя колет в боку, как часто и как давно это началось? Врачи, конечно, могут лечить и тех, кто без сознания, но хорошо собранный анамнез существенно облегчит дело.

Во-вторых, то, как мы пишем и говорим, позволяет другим людям составить о нас впечатление. Это особенно актуально во время удаленки, когда других способов произвести впечатление почти не остается. Разве вы наняли бы на работу человека, который вместо "как будто" пишет "ког буддо" (а такие люди действительно есть, этот пример был найден на женском форуме)? Разве вы не усомнитесь в образовании человека, который скажет, что "евошний брат приехал с Москвы"?

В-третьих, наш общий язык – это то, что нас объединяет. В разных регионах нашей необъятной страны и так полно диалектизмов, которые могут затруднить общение даже на одном языке. Если к поребрику с бадлоном все уже вроде привыкли, то "выпазгавший ребенок" может привести в замешательство (а он просто сильно вырос, вымахал). Это особенности развития языка на разных территориях, естественный процесс.

Но когда мы начинаем коверкать общеизвестные слова, понятные во всех регионах, мы еще больше затрудняем общение. "В крации" и "9-вите иташки" могут сделать речь, особенно письменную, совсем непонятной. Да, конечно, мы тут все не на уроке, и это не диктант. Но правила для того и придуманы, чтобы держать свободно развивающийся язык в каких-то рамках, чтобы он не распадался на множество мелких отдельных наречий, которые со временем будут отдаляться друг от друга настолько, что москвичи не смогут понять сибиряков и наоборот.

Если каждый будет плевать на правила и писать так, как ему вздумается, мы очень быстро перестанем друг друга понимать, потому что думается всем по-разному. И вместо комфортного чтения придется разгадывать ребусы: что хотел сказать автор словом "твоежный" (а это всего лишь встреченная в дебрях интернета форма слова "твой").

Миллионы людей в разных странах мира даже в наше время не умеют читать и писать. Сейчас – когда обмен информацией становится чуть ли не важнейшим принципом жизни. ООН борется с этой проблемой, работает над образовательными программами, учреждает дни грамотности.

А нам, тем, кто уже освоил букварь, остается только сохранять то, что у нас есть, – больше читать и правильно писать.

Автор Мария Смирнова, радио Sputnik