Этнические побоища в Москве закончились массовым изгнанием из России: Задержанных десятки

После массовых драк азербайджанцев и армян в Москве задержаны уже свыше 30 человек. В пресс-службе ГУ МВД сообщили, что всем участникам массовых побоищ и погромов запретят въезд в Россию на 5 лет.

Речь идёт о серии стычек между выходцами из Армении и Азербайджана, которые произошли на фоне обострения отношений между соответствующими странами. Представители обеих национальностей устроили несколько массовых драк с повреждениями витрин заведений в Москве.

"Более 30 человек задержаны… Им запретят въезд в РФ на 5 лет", - гласит сообщение ГУ МВД.

Напомним, что "Союз азербайджанцев России" и "Союз армян России" выступили со взаимными обвинениями в атаках и притеснениях в отношении друг друга. Обе стороны представили в качестве доказательств видеозаписи нападений.