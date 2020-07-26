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Этнические побоища в Москве закончились массовым изгнанием из России: Задержанных десятки
26 июля 2020, 10:05 • 150 • Политика
Более 30 человек задержаны после массовых драк и повреждения витрин заведений в Москве, им запретят въезд в РФ на 5 лет, сообщает ГУ МВД. Речь идёт о стычках между выходцами из Армении и Азербайджана.
После массовых драк азербайджанцев и армян в Москве задержаны уже свыше 30 человек. В пресс-службе ГУ МВД сообщили, что всем участникам массовых побоищ и погромов запретят въезд в Россию на 5 лет.
Речь идёт о серии стычек между выходцами из Армении и Азербайджана, которые произошли на фоне обострения отношений между соответствующими странами. Представители обеих национальностей устроили несколько массовых драк с повреждениями витрин заведений в Москве.
Напомним, что "Союз азербайджанцев России" и "Союз армян России" выступили со взаимными обвинениями в атаках и притеснениях в отношении друг друга. Обе стороны представили в качестве доказательств видеозаписи нападений.
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