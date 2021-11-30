Этим детям запретил рождаться суд: репродуктивная революция хочет жертв • 143 • Аналитика © РИА Новости / Михаил Воскресенский Будущее уже наступило. Вопреки известной фразе, что туда берут не всех, взяли всех и каждого. Прямо сейчас мы живем в разгар репродуктивной революции. Дети — наше будущее. И вот с детьми, ради детей и для создания детей происходит самое передовое, на что только хватило фантазии, родительских денег и возможностей науки. Началось все 43 года назад. Луизе Браун, первому "ребенку из пробирки", 43. С тех пор выросло уже не одно поколение де­­­­­тей, зачатых с помощью ЭКО. Давние споры о том, можно ли делать детей "в пробирках" или только старым добрым методом, актуальны теперь исключительно для людей глубоко религиозных. Русская православная церковь не благословляет, но и вы, и я знаем множество прихожан, родивших детей с помощью ЭКО. В Израиле, известном строгим соблюдением религиозных традиций, ЭКО и даже суррогатное материнство возможно для бездетных пар. Экстракорпоральное оплодотворение вошло в систему социального страхования многих стран. Для большинства людей сейчас ЭКО — норма и практика. Казалось бы, осталась одна-единственная проблема — разрешить спор между верой и наукой — и делать детей на радость и так, и иначе. © AFP 2021 / Daniel Leal Луиза Браун — первый в мире человек, рожденный при помощи процедуры ЭКО Как известно, "матушка-природа, добрая душа, безвозмездно нищим дарит малыша". А если природа отказала, то люди готовы отдать последнее ради счастья родительства. В репродуктивной медицине по всему миру крутятся огромные деньги: инстинкт размножения — базовый, и люди не жалеют ни сил, ни средств, ни времени на произведение потомства. К услугам будущих родителей банки спермы, банки ооцитов (яйцеклетка красивой женщины стоит дороже), десятки тысяч клиник. Если у вас нет партнера, то поможет специальное приложение знакомств, созданное для людей, которые ищут материал для зачатия — "just a baby". В интернете продаются устройства для самооплодотворения. Врач не нужен, человек все может сделать сам. Сама. Если же будущий родитель не хочет с помощью "тиндера для зачатия" решать вопрос социального бесплодия (так называется ситуация, когда человек не может иметь детей из-за отсутствия партнера), то включается сценарий отложенной репродукции. Люди со средствами или даже без таковых массово замораживают яйцеклетки и сперму, чтобы родить детей в позднем браке или партнерстве, в возрасте, когда фертильность угасает, а деньги и возможности появляются. Услуги суррогатных матерей становятся делом обычным — настолько, что о них говорят вслух. То там, то здесь вспыхивают репродуктивные скандалы с выяснением: кто кому дал яйцеклетку и чей эмбрион сейчас вынашивает сурмама. Россия не стала исключением — все как у людей — публично обсуждаются самые интимные вещи. Процветает репродуктивный туризм в России, на Украине, в Грузии. На Украине цикл ЭКО стоит, как правило, не более 2500 долларов, и это намного дешевле, чем даже в России. Суррогатные матери там тоже очень дешевы. ЭКО и суррогатное материнство у нас дороже, но намного дешевле, чем в Европе или Китае, откуда и едут к нам желающие стать родителями. К тому же во многих странах суррогатное материнство запрещено. Но вопрос тут давно уже не только и не столько в решении проблем бесплодия, когда счастливые родители получают долгожданное дитя, что оправдывает любые медицинские и нравственные риски в их глазах и глазах общества. Поезд прогресса уехал гораздо дальше, чем можно было вообразить на первой станции под названием "дети из пробирки": теперь в ходу дарение эмбрионов, продажа эмбрионов для наживы или на благотворительных аукционах, легальная и не очень продажа первичного биоматериала, в том числе чужого, тайно от сдатчиков, идущих на ЭКО, создание детей от нескольких родителей, рождение детей от мертвых родителей, вынашивание эмбрионов биологическими бабушками будущих детей, признание эмбрионов наследниками, арест эмбрионов до решения вопроса об их использовании при разводе, эмбрионы — ровесники своих родителей, отказ родителей детей, рожденных суррогатными матерями, признавать их своими, подмена биологического материала при оплодотворении суррогатных матерей и так далее и тому подобное. Новостной горшочек варит каждый день, только успевай снимать пену. Молли Гибсон родилась спустя 27 лет после того, как она в виде эмбриона была заморожена. Эмбрион был получен в Национальном центре донорских эмбрионов (NEDC), находящемся в американском городе Ноксвилл. То есть возраст роженицы и возраст ее ребенка одинаков: им обеим 28 лет, считая от момента зачатия. Вы можете видеть фото этого ребенка в сетях и изучить историю в подробностях. Сесиль Эледж выносила ребенка для своего сына Мэттью и его бойфренда Эллиота Догерти. Донором яйцеклетки стала 26-летняя сестра Эллиота Леа Ирибе. Все фотографии счастливой семьи есть в интернете. История, когда мать одного из геев, состоящих в паре, вынашивает своего внука, уже давно не новость. Кстати, еще недавно острая тема— а разрешать ли усыновлять геям детей — более не актуальна. Человек любой ориентации спокойно рожает своих собственных детей с помощью ЭКО и суррогатной матери. Частая история лесбийских пар, когда мать номер один дает ооцит, мать номер два вынашивает, а биологическим отцом становится дружественный гей. Случаются и прорывы в этой теме. Лесбийская пара Эшли и Блисс Коултер выносили ребенка по очереди. Сначала яйцеклетки одной женщины оплодотворили, поместили вместо инкубатора (как обычно происходит при ЭКО) в ее же тело, а когда эмбрион развился, его извлекли и процедуру "подсадки" прошла мать номер два, которая и выносила ребенка. Ребенок тоже есть на фото в Сети. В теме репродукции случаются и настоящие научные сенсации, ставящие множество вопросов юридического и морального характера. Например, рождение в 2016 году ребенка, в котором есть гены трех родителей. Врачи из нью-йоркского Центра лечения бесплодия New Hope Fertility Center провели уникальную операцию по извлечению ядра яйцеклетки одной женщины и помещению его в донорскую яйцеклетку другой женщины, полученный эмбрион благополучно был выношен матерью номер один. Процедура была предпринята с целью родить здорового ребенка: первые двое детей пары умерли из-за синдрома Лея. Ребенка не найти в интернете, история анонимна, к счастью. Ученые еще не знают ответа на вопрос, удалось ли избежать повторения генетического заболевания. Важнейший аспект каждой такой истории — а их сотни, невозможно перечислить все —отношение к тайне рождения ребенка. И к таинству зачатия. Не зря слово "таинство" и в церковной, и в приватной, интимной сфере имеет один и тот же смысл. То, что должны знать только причастные. И то, чего и сам ребенок не должен знать — до поры взросления или никогда. Проблемой родителей ХХ века было сохранить тайну усыновления. В помощь были написаны законы, охраняющие эту тайну. И кошмаром усыновителей было то, что тайна однажды будет раскрыта и отношения с ребенком разорвутся. Новейшие психологические веяния в рамках новой искренности и сохранения прав ребенка на знание своего прошлого предписывают усыновителям рассказывать историю происхождения в сказочной форме: дескать, ты нам достался от сердца, но ты не кровный. Есть даже курсы модного сторителлинга для усыновителей. "Прямая угроза": в Европе проведены ковид-аресты Но тут легко оспорить — закон пока на родительской стороне. А как быть с историей происхождения ребенка, если он рожден с помощью репродуктивных технологий? Например, Семейный кодекс Российской Федерации не содержит норм об обязательности сохранения репродуктивной тайны, в отличие от тайны усыновления. На стороне ребенка тут только нормы, которые охраняют личные и семейные тайны, неприкосновенность частной жизни. Но прямого запрета родителям сообщать всему миру о том, как появился на свет их малыш, нет и пока не предвидится. Какую сказку рассказывать ребенку о его происхождении, если у него трое биологических родителей? Если его выносили две женщины? А если его зачали с помощью случайного партнера из приложения? А если он стал предметом тяжбы родителей на этапе замороженного эмбриона? А если он рожден после смерти родителя? Наше поколение и младше стоптало не одну пару башмаков, навещая психотерапевтов, чтобы излечить свои детские травмы формата "родители не купили игрушку, грубо накричали, изругали, встали на сторону учительницы, когда поставили "два", не отпустили на ночную дискотеку". А кто и как будет психологически реабилитировать детей, узнавших, что они появились на свет в результате сложных взрослых гендерно-флюидно-финансовых упражнений? Взрослые люди путают возможность иметь детей, данную природой и Богом, и неотъемлемое право иметь детей, которого можно и нужно добиваться любыми путями. В том числе обнародуя репродуктивную тайну в борьбе за еще не родившегося ребенка, в борьбе за эмбрион. Широко известна тяжба голливудицы Софии Вергара и ее бывшего партнера Ника Лоеба за право разморозить эмбрионы после расставания пары: победила актриса, запретив это делать, актер настаивал на том, что они уже дети и имеют право на жизнь. В итоге эмбрионы так и хранятся в банке до лучших времен. А если бы победил актер, то что бы он рассказывал малышам? Что мать не хотела их размораживать? Точнее, что бы эти дети прочли в интернете о себе? Ребенок имеет право на сохранение своей младенческой невинности: он не должен нести тяжелое бремя ответственности за решение произвести его на свет тем или иным способом или усыновить. Не детское это дело. Тут и взрослые люди не могут договориться: что норма, а что недопустимо, что благо, а что грех. Важнейший вопрос, на который должны ответить взрослые: нужно ли ограничивать фантазии и желания будущих родителей ради соблюдения прав и интересов будущих детей? Любой ли ценой стоит реализовывать свой проект родительства? Все ли можно делать в репродуктивной сфере? И даже если можно делать все, технология позволяет — а она уже позволяет редактировать ДНК — нужно ли делать все? Да, именно так стоит посмотреть на этот вопрос, исходя из интересов яйца, а не курицы. Репродуктивная революция уже дает свои неожиданные результаты. Одной из важнейших проблем детей, рожденных с помощью новых технологий, становится установление своего биологического происхождения. Особенно в небольших европейских странах, где матери пользовались одним и тем же банком спермы. Есть большая вероятность встретить кровных брата или сестру, не зная об этом, и это влечет за собой огромные биологические и этические риски. И уже известны случаи, когда молодые люди, желающие быть парой и рожать детей, устанавливали, что они родня, их отец — один и тот же донор из банка спермы. Байден окончательно испортил воздух в Европе В ряде стран приняты законы, которые обязывают раскрывать тайну происхождения детям, рожденным от доноров. Фактически анонимного донорства больше нет, и это тоже меняет весь социально-правовой ландшафт. В России есть решение Верховного суда, согласно которому в некоторых ситуациях может быть раскрыта тайна усыновления, например, если необходимо получить данные о наследственных заболеваниях, предотвратить близкородственные браки и в ряде других случаев. И законодателю придется рано или поздно отрегулировать и сферу репродуктивной тайны. Буквально через несколько лет дети, созданные всеми возможными путями, станут взрослыми и захотят узнать правду о своем происхождении. Прямо сейчас совершается социальный эксперимент, который отрегулируется законом только после того, как будут получены его результаты. Как это случилось в Германии с законом о раскрытии имен доноров спермы уже после того, как тысячи детей родились и выросли. И лучший способ предотвратить драмы — не совершать ошибок на этапе репродуктивного замысла. Отнестись к будущему поколению нежнее, чем к себе любимым. "Пользуйтесь природой, делайте детей", а если не получается, может быть, осчастливить усыновлением уже имеющихся малышей? Которых сделали простым путем их безответственные родители и которые теперь ожидают чуда в детских домах? Да, конечно, каждый хочет своего, кровиночку, но дети ведь, по большому счету, не способ получения биологического бессмертия, а источник великой любви. Любые. Чужие и свои. Репродуктивная революция, триумф технологий, денег и воли, как и всякая революция, угрожает своим детям. В данном случае — в прямом смысле. Детей хочется оградить от репродуктивных фантазий и репродуктивного тщеславия взрослых. Даже если эти взрослые их родители. И наконец заставить их замолчать в интересах детей и сохранения семейных тайн и интимных таинств. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



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