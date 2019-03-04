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«Эти «ценности» нам хотят навязать?»: На Западе новый тренд – кидать сыром в лицо своему ребёнку

04 марта 2019, 02:09  •  81 • В мире
Новый тренд взорвал сети на Западе. Родители бросают в лицо своему ребёнку сыр - и снимаю на камеру. "И вот эти "ценности" нам хотят навязать?", - прокомментировала журналист Юлия Витязева в своем микроблоге в Twitter.
Daily Mail опубликовало материал под названием: "Вирусный "сырный вызов" требует от людей бросать кусочки сыра в детей".
В интернет-версии издания прикреплён ролик, где родители кидает тонким квадратом плавленого сыра в лицо своему ребёнку, чтобы он прилип. Кидают и в детей постарше, и совсем в малышей.
Журналист Юлия Витязева прокомментировала тренд: "И вот эти "ценности" нам хотят навязать? Я в шоке, дорогая редакция!".
Российские пользователи поддержали Витязеву. В Сети напомнили об этикете обращения с едой; о том, что шлепки по лицу — это унизительны даже для самых маленьких членов общества.
Новости, которые они заслужили.
Daily Mail разбирается, почему люди бросают СЫР в своих детей и публикуют это в твиттере: «Причудливый новый интернет-вызов - родители бросают кусочки в лицо своим детям - нравится им это или нет»
ДБ! pic.twitter.com/nGsbi69LMR
— Юлия Витязева (@Vityzeva) 3 марта 2019 г.

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