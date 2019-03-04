«Эти «ценности» нам хотят навязать?»: На Западе новый тренд – кидать сыром в лицо своему ребёнку

Новый тренд взорвал сети на Западе. Родители бросают в лицо своему ребёнку сыр - и снимаю на камеру. "И вот эти "ценности" нам хотят навязать?", - прокомментировала журналист Юлия Витязева в своем микроблоге в Twitter.

Daily Mail опубликовало материал под названием: "Вирусный "сырный вызов" требует от людей бросать кусочки сыра в детей".

В интернет-версии издания прикреплён ролик, где родители кидает тонким квадратом плавленого сыра в лицо своему ребёнку, чтобы он прилип. Кидают и в детей постарше, и совсем в малышей.

Журналист Юлия Витязева прокомментировала тренд: "И вот эти "ценности" нам хотят навязать? Я в шоке, дорогая редакция!".

Российские пользователи поддержали Витязеву. В Сети напомнили об этикете обращения с едой; о том, что шлепки по лицу — это унизительны даже для самых маленьких членов общества.