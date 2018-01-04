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«Эти сообщения — фейк»: Минобороны России опровергло данные об уничтожении семи самолётов ВКС на базе Хмеймим
04 января 2018, 12:54 • 540 • В мире
Террористы 31 декабря обстреляли авиабазу Хмеймим в Сирии, погибли два российских военных. Об этом заявили в Минобороны РФ. Сообщения СМИ об уничтожении семи самолётов ВКС в оборонном ведомстве назвали фейком. В данный момент сирийские спецслужбы разыскивают напавших на базу боевиков. О том, что ещё известно об обстреле Хмеймима, — в материале RT.
Российские самолёты на авиабазе Хмеймим РИА Новости
Министерство обороны России опровергло сообщения об уничтожении семи самолётов ВКС на сирийской авиабазе Хмеймим. Информацию СМИ о том, что боевики, обстреляв базу 31 декабря 2017 года, вывели машины из строя, в ведомстве назвали фейком.
Напомним, что ранее СМИ сообщили о потере российской авиагруппой четырёх бомбардировщиков Су-24, двух истребителей Су-35С и одного транспортного самолёта Ан-72.
Вместе с тем в ведомстве подтвердили сам факт обстрела, отметив, что в результате нападения экстремистов погибли двое военнослужащих.
«31 декабря 2017 года с наступлением тёмного времени суток аэродром Хмеймим подвергся внезапному миномётному обстрелу мобильной диверсионной группы боевиков. В результате обстрела двое военнослужащих погибли», — уточняется в сообщении Минобороны.
В ведомстве подчеркнули, что сирийские спецслужбы «проводят мероприятия по поиску и уничтожению причастных к атаке боевиков, а также усилению режима охраны прилегающей к авиабазе территории».
Инцидент с Ми-24
3 января Министерство обороны сообщило о крушении вертолёта Ми-24, которое также произошло 31 декабря. Инцидент произошёл в провинции Хама. Борт совершал перелёт на одноимённый аэродром. В ведомстве тогда отметили, что причиной ЧП стала техническая неисправность. Обстрелу, заверили в ведомстве, вертолёт на подвергался.
«31 декабря при выполнении перелёта на аэродром Хама из-за технической неисправности потерпел крушение российский вертолёт Ми-24. Никакого огневого воздействия по Ми-24 не было», — уточнили в Минобороны.
Сообщалось, что авиакатастрофа произошла в 15 километрах от авиабазы Хама. На борту в тот момент находились три членов экипажа. Двое из них — пилоты — погибли на месте. Бортовому технику удалось выжить, он получил травмы и был эвакуирован на авиабазу Хмеймим поисково-спасательной группой. Там выжившему оказали медицинскую помощь.
«Не заставит нас сложить руки и отступить»
По официальным данным Министерства обороны, за время проведения операции в Сирии в результате военных действий погиб 41 российский военнослужащий. Одним из самых резонансных случаев стал инцидент с российским Су-24, сбитым турецким F-16 над сирийской территорией 24 ноября 2015 года.
Экипаж бомбардировщика успел катапультироваться, однако с земли по ним открыли огонь боевики. В результате обстрела погиб командир Су-24 — Олег Пешков. Штурману Константину Мурахтину удалось благополучно приземлиться. Однако во время операции по его спасению погиб морской пехотинец Александр Позынич.
24 марта 2016 года Минобороны сообщило о гибели российского офицера спецназа Александра Прохоренко. Он выполнял боевую задачу близ Пальмиры, руководя наведением авиаударов по террористам. Когда его обнаружили и окружили боевики, Прохоренко вызвал огонь на себя. За проявленные мужество и героизм указом президента РФ офицеру было присвоено звание героя России.
Не менее резонансной стала гибель российских медиков в мобильном военном госпитале в Алеппо. Медпункт был обстрелян из артиллерии со стороны боевиков. Тогда погибли две медсестры Надежда Дураченко и Галина Михайлова. Тяжёлые ранения получил профессор кафедры детских болезней Военно-медицинской академии им. Кирова Вадим Арсентьев. В Минобороны этот инцидент расценили как спланированное убийство, ответственность за которое несёт «умеренная оппозиция» и силы, которые покровительствуют ей на Западе.
Память всех погибших почтил президент России Владимир Путин, лично прибыв на авиабазу Хмеймим, чтобы объявить о победе над «Исламским государством»* в Сирии.
Операция в Сирии
Российская операция в Сирии началась 30 сентября 2015 года, когда ВКС России по просьбе легитимного правительства арабской республики приступили к нанесению авиаударов по позициям «Исламского государства»* на территории страны.
Как сообщал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, за время участия России в борьбе против террористов ВКС уничтожили более 900 тренировочных лагерей, свыше 660 заводов по производству боеприпасов и 1,5 тыс. единиц военной техники ИГ.
Российские пилоты совершили более 28 тыс. боевых вылетов и нанесли около 90 тыс. авиаударов.
Таким образом совместными с сирийской армией усилиями удалось освободить территорию арабской республики от боевиков. Изначально же экстремисты контролировали более 70% страны, а их численность составляла до 60 тыс. человек.
Как отметил 11 декабря Путин, российские военные полностью выполнили поставленные перед ними задачи.
Позднее президент подчеркнул, что операция в САР имела большое значение для вооружённых сил РФ, армия и флот страны смогли показать свои возросшие возможности. Справедливость слов Путина отмечают и эксперты.
«Россия показала всему миру, что у неё есть не только ракетно-ядерное оружие, которое является оружием сдерживания, но и боеспособная армия. Второе — мы застолбили за собой место на Ближнем Востоке. Это не только базы Хмеймим и Тартус, но и восточное Средиземноморье, в котором мы можем контролировать американский 6-й флот, который время от времени пытается через Босфор и Дарданеллы заходить в Чёрное море и угрожать нам «Томагавками», — пояснил RT военный эксперт Виктор Литовкин.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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