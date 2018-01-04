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«Эти сообщения — фейк»: Минобороны России опровергло данные об уничтожении семи самолётов ВКС на базе Хмеймим

04 января 2018, 12:54  •  540 • В мире
Террористы 31 декабря обстреляли авиабазу Хмеймим в Сирии, погибли два российских военных. Об этом заявили в Минобороны РФ. Сообщения СМИ об уничтожении семи самолётов ВКС в оборонном ведомстве назвали фейком. В данный момент сирийские спецслужбы разыскивают напавших на базу боевиков. О том, что ещё известно об обстреле Хмеймима, — в материале RT.
 
Российские самолёты на авиабазе Хмеймим РИА Новости
 

Министерство обороны России опровергло сообщения об уничтожении семи самолётов ВКС на сирийской авиабазе Хмеймим. Информацию СМИ о том, что боевики, обстреляв базу 31 декабря 2017 года, вывели машины из строя, в ведомстве назвали фейком.

«Сообщение «Коммерсанта» о якобы «фактическом уничтожении» семи российских военных самолётов на авиабазе Хмеймим — фейк. Российская авиагруппа в Сирии боеготова и продолжает выполнять все задачи по предназначению в полном объёме», — подчёркивается в заявлении Минобороны.

Напомним, что ранее СМИ сообщили о потере российской авиагруппой четырёх бомбардировщиков Су-24, двух истребителей Су-35С и одного транспортного самолёта Ан-72.

Вместе с тем в ведомстве подтвердили сам факт обстрела, отметив, что в результате нападения экстремистов погибли двое военнослужащих.

«31 декабря 2017 года с наступлением тёмного времени суток аэродром Хмеймим подвергся внезапному миномётному обстрелу мобильной диверсионной группы боевиков. В результате обстрела двое военнослужащих погибли», — уточняется в сообщении Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что сирийские спецслужбы «проводят мероприятия по поиску и уничтожению причастных к атаке боевиков, а также усилению режима охраны прилегающей к авиабазе территории».

  • Российские лётчики на авиабазе Хмеймим
  • РИА Новости

Инцидент с Ми-24

3 января Министерство обороны сообщило о крушении вертолёта Ми-24, которое также произошло 31 декабря. Инцидент произошёл в провинции Хама. Борт совершал перелёт на одноимённый аэродром. В ведомстве тогда отметили, что причиной ЧП стала техническая неисправность. Обстрелу, заверили в ведомстве, вертолёт на подвергался.

«31 декабря при выполнении перелёта на аэродром Хама из-за технической неисправности потерпел крушение российский вертолёт Ми-24. Никакого огневого воздействия по Ми-24 не было», — уточнили в Минобороны.

Сообщалось, что авиакатастрофа произошла в 15 километрах от авиабазы Хама. На борту в тот момент находились три членов экипажа. Двое из них — пилоты — погибли на месте. Бортовому технику удалось выжить, он получил травмы и был эвакуирован на авиабазу Хмеймим поисково-спасательной группой. Там выжившему оказали медицинскую помощь.

«Не заставит нас сложить руки и отступить»

По официальным данным Министерства обороны, за время проведения операции в Сирии в результате военных действий погиб 41 российский военнослужащий. Одним из самых резонансных случаев стал инцидент с российским Су-24, сбитым турецким F-16 над сирийской территорией 24 ноября 2015 года.

Экипаж бомбардировщика успел катапультироваться, однако с земли по ним открыли огонь боевики. В результате обстрела погиб командир Су-24 — Олег Пешков. Штурману Константину Мурахтину удалось благополучно приземлиться. Однако во время операции по его спасению погиб морской пехотинец Александр Позынич.

  • РИА Новости
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24 марта 2016 года Минобороны сообщило о гибели российского офицера спецназа Александра Прохоренко. Он выполнял боевую задачу близ Пальмиры, руководя наведением авиаударов по террористам. Когда его обнаружили и окружили боевики, Прохоренко вызвал огонь на себя. За проявленные мужество и героизм указом президента РФ офицеру было присвоено звание героя России.

Не менее резонансной стала гибель российских медиков в мобильном военном госпитале в Алеппо. Медпункт был обстрелян из артиллерии со стороны боевиков. Тогда погибли две медсестры Надежда Дураченко и Галина Михайлова. Тяжёлые ранения получил профессор кафедры детских болезней Военно-медицинской академии им. Кирова Вадим Арсентьев. В Минобороны этот инцидент расценили как спланированное убийство, ответственность за которое несёт «умеренная оппозиция» и силы, которые покровительствуют ей на Западе.

Память всех погибших почтил президент России Владимир Путин, лично прибыв на авиабазу Хмеймим, чтобы объявить о победе над «Исламским государством»* в Сирии.

«Мы никогда не забудем о жертвах и утратах, которые понесли в борьбе с террором и здесь, в Сирии, и у нас в России. Но это не заставит нас сложить руки и отступить. Это вообще не в характере нашего народа. Напротив, эта память даст нам дополнительные силы для искоренения того абсолютного зла, которым является терроризм, под какой бы личиной он ни прятался и ни маскировался», — заявил он 11 декабря 2017 года.

Операция в Сирии

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Российская операция в Сирии началась 30 сентября 2015 года, когда ВКС России по просьбе легитимного правительства арабской республики приступили к нанесению авиаударов по позициям «Исламского государства»* на территории страны.

Как сообщал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, за время участия России в борьбе против террористов ВКС уничтожили более 900 тренировочных лагерей, свыше 660 заводов по производству боеприпасов и 1,5 тыс. единиц военной техники ИГ.

Российские пилоты совершили более 28 тыс. боевых вылетов и нанесли около 90 тыс. авиаударов.

В последние месяцы операции ВКС России совершали более 100 вылетов каждые сутки, нанося до 250 ударов по целям.

Таким образом совместными с сирийской армией усилиями удалось освободить территорию арабской республики от боевиков. Изначально же экстремисты контролировали более 70% страны, а их численность составляла до 60 тыс. человек.

Как отметил 11 декабря Путин, российские военные полностью выполнили поставленные перед ними задачи.

«Задача борьбы с вооружёнными бандами здесь, в Сирии, задача, которую необходимо было решать с помощью широкомасштабного применения вооружённых сил, в целом решена — решена блестяще», — сказал президент.

  • Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» и вертолёт Ка-29 Вооруженных сил РФ в Средиземном море
  • РИА Новости
  • © Андрей Лузик
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Позднее президент подчеркнул, что операция в САР имела большое значение для вооружённых сил РФ, армия и флот страны смогли показать свои возросшие возможности. Справедливость слов Путина отмечают и эксперты.

«Россия показала всему миру, что у неё есть не только ракетно-ядерное оружие, которое является оружием сдерживания, но и боеспособная армия. Второе — мы застолбили за собой место на Ближнем Востоке. Это не только базы Хмеймим и Тартус, но и восточное Средиземноморье, в котором мы можем контролировать американский 6-й флот, который время от времени пытается через Босфор и Дарданеллы заходить в Чёрное море и угрожать нам «Томагавками», — пояснил RT военный эксперт Виктор Литовкин.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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