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Эти слова воспринимаются в штыки: Путин опубликовал "украинскую" статью

12 июля 2021, 17:40  •  469 • Политика
Президент России Владимир Путин опубликовал анонсированную во время "Прямой линии" статью об истории России и Украины. Она доступна для прочтения на сайте Кремля.
В достаточно объемной работе президент России прослеживает историю народов России и Украины со времен Древней Руси. Большое внимание Путин уделил сложным вопросам истории России и Украины первой половины XX века.
В заключении своей работы Владимир Путин заявил, что "подлинная суверенность Украины воз­можна именно в партнёрстве с Россией".
"Сейчас эти слова воспри­нимаются кое-кем в штыки. Могут быть истолкованы как угодно. Но многие люди меня услышат. И скажу одно: Россия никогда не была и не будет «анти-Украиной». А какой быть Украине – решать её граж­данам", - пишет президент России Владимир Путин.

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