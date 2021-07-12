Эти слова воспринимаются в штыки: Путин опубликовал "украинскую" статью

Президент России Владимир Путин опубликовал анонсированную во время "Прямой линии" статью об истории России и Украины. Она доступна для прочтения на сайте Кремля.

В достаточно объемной работе президент России прослеживает историю народов России и Украины со времен Древней Руси. Большое внимание Путин уделил сложным вопросам истории России и Украины первой половины XX века.

В заключении своей работы Владимир Путин заявил, что "подлинная суверенность Украины воз­можна именно в партнёрстве с Россией".

"Сейчас эти слова воспри­нимаются кое-кем в штыки. Могут быть истолкованы как угодно. Но многие люди меня услышат. И скажу одно: Россия никогда не была и не будет «анти-Украиной». А какой быть Украине – решать её граж­данам", - пишет президент России Владимир Путин.