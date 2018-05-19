«Эти ребята еще утрут нос Илону Маску!»

Я смотрел в горящие глаза этих пацанов и девчат и думал: "А ведь нельзя исключать, что среди них есть те, кто когда-то прославит Россию новыми системами вооружения, открытиями в физике и химии, математике, информатике». Почти 160 лучших юных изобретателей привезли в Ставрополь 320 своих разработок на Всероссийский фестиваль инновационных научных идей "Старт в науку".

На залитом щедрым южным солнце стадионе местного кадетского училища они показывали свои изобретения - миниатюрные зенитные ракетные установки, роботы-саперы, корабли на воздушной подушке и экологические суда, беспилотные летательные аппараты и беспилотные же военные грузовики.

Вот так на стадионе ставропольского кадетского училища юные изобретатели демонстрировали свои действующие макеты зенитного ракетного оружия и роботов-грузчиков - летели в небо ракеты, ловкий автомат шустро развозил бутылки с водой...Фото: Виктор БАРАНЕЦ

Вот этот проворный робот-развозчик с близкого расстояния. Пока он способен перевозить бутылки с водой. Но кадеты-изобретатели уверены, что их машина сможет доставлять на поле боя и снаряды, и другие боеприпасыФото: Виктор БАРАНЕЦ

Все это стреляло, двигалось, жужжало-стрекотало, плавало в надувных бассейнах. И в каждом таком изделии была своя "фишка" - оригинальное техническое решение, придуманное ребятами в кружках, мастерских, конструкторских бюро своих суворовских, нахимовских или кадетских училищ. Со стороны могло кому-то показаться, что "дети забавляются игрушками". Но матерые войсковые и флотские профессионалы на полном серьезе обсуждали с ребятами их изобретения.

Эта игрушечная зенитная ракетная система с грозным именем "Спрут" - изобретение оренбургских кадетов. Кто знает, может быть, со временем она составит серьезную конкуренцию нашим знаменитым системам С-300 или С-400...Фото: Виктор БАРАНЕЦ

На одном из стендов кадеты показывали установку, вырабатывающую новый вид горючей смеси, с помощью которой можно резать даже суперпрочный металл. Я с недоверчивой ухмылкой осмотрел мудреный прибор. Но розовощекий кадет нажал кнопку какого-то диковинного агрегата, что-то в нем булькнуло, загудело и по прозрачному шлангу поползла какая-то голубоватая жидкость. Кадет щелкнул зажигалкой у конца шланга и я увидел язычок пламени. Ну а дальше я не поверил своим глазам: струйка огня делала дырку в полоске суперпрочной стали...

- Да за такое же полагается Нобелевская премия!- воскликнул кто-то в густой толпе.

Кадет показывает установку, вырабатывающую горючее, с помощью которого можно резать суперстальФото: Виктор БАРАНЕЦ

И юный кадет, и стоявший рядом со мной полковник, научный руководитель группы изобретателей, гордо улыбались. Офицер без пафоса предположил: «Эти ребята еще утрут нос Илону Маску». (всемирно изветный канадско-американский инженер-изобретатель – ред.).

Вы думаете, что это игрушечная машинка? А вот и нет! Это беспилотный грузовой автомобиль, который способен доставлять военные грузы из точки А в точку Б без участия человекаФото: Виктор БАРАНЕЦ

А на соседнем стенде воронежские кадеты показали мне еще одну уникальное изделие собственного изготовления - беспилотник, на "электронные мозги" которого не может повлиять ни одна вражья система радиоэлектронной борьбы.

Путин и Меркель провели встречу в Сочи. Пресс-конференция. Прямая онлайн-трансляция На "мозги" этого беспилотного летательного аппарата (изобретение воронежских кадетов) не смогут повлиять никакие средства радиоэлектронной борьбы противника. Он выполнит свою боевую задачу при любых помехахФото: Виктор БАРАНЕЦ

Кстати, работы победителей Всеармейского фестиваля инновационных научных идей "Старт в науку" будут представлены на Международном военно-техническом форуме "Армия-2018", который этим летом пройдет в подмосковном парке «Патриот». Размахнулись не по детски.

Крепче за баранку держись, сержант! Кадеты Уссурийского суворовского военного училища изобрели уникальное экологическое судно, с помощью которого можно будет анализировать состояние воды в морях-океанахФото: Виктор БАРАНЕЦ

А сборник всех представленных ребятами уникальных идей и технологий будет издан и направлен в военные научно-исследовательские институты. Об этом мне сказал начальник Главного управления кадров Минобороны генерал-полковник Виктор Горемыкин. А заместитель министра обороны – статс-секретарть генерал армии Николай Панков добавил:

- Сегодня мы проводим уже четвертый всеармейский фестиваль. Следующий будет международным. Это предложение министра обороны России генерала армии Шойгу. Его поддержали главы военных ведомств стран – союзников России.