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«Эти ребята еще утрут нос Илону Маску!»
19 мая 2018, 09:09 • 27 • В России
Я смотрел в горящие глаза этих пацанов и девчат и думал: "А ведь нельзя исключать, что среди них есть те, кто когда-то прославит Россию новыми системами вооружения, открытиями в физике и химии, математике, информатике». Почти 160 лучших юных изобретателей привезли в Ставрополь 320 своих разработок на Всероссийский фестиваль инновационных научных идей "Старт в науку".
На залитом щедрым южным солнце стадионе местного кадетского училища они показывали свои изобретения - миниатюрные зенитные ракетные установки, роботы-саперы, корабли на воздушной подушке и экологические суда, беспилотные летательные аппараты и беспилотные же военные грузовики.
Вот так на стадионе ставропольского кадетского училища юные изобретатели демонстрировали свои действующие макеты зенитного ракетного оружия и роботов-грузчиков - летели в небо ракеты, ловкий автомат шустро развозил бутылки с водой...Фото: Виктор БАРАНЕЦ
Вот этот проворный робот-развозчик с близкого расстояния. Пока он способен перевозить бутылки с водой. Но кадеты-изобретатели уверены, что их машина сможет доставлять на поле боя и снаряды, и другие боеприпасыФото: Виктор БАРАНЕЦ
Все это стреляло, двигалось, жужжало-стрекотало, плавало в надувных бассейнах. И в каждом таком изделии была своя "фишка" - оригинальное техническое решение, придуманное ребятами в кружках, мастерских, конструкторских бюро своих суворовских, нахимовских или кадетских училищ. Со стороны могло кому-то показаться, что "дети забавляются игрушками". Но матерые войсковые и флотские профессионалы на полном серьезе обсуждали с ребятами их изобретения.
Эта игрушечная зенитная ракетная система с грозным именем "Спрут" - изобретение оренбургских кадетов. Кто знает, может быть, со временем она составит серьезную конкуренцию нашим знаменитым системам С-300 или С-400...Фото: Виктор БАРАНЕЦ
На одном из стендов кадеты показывали установку, вырабатывающую новый вид горючей смеси, с помощью которой можно резать даже суперпрочный металл. Я с недоверчивой ухмылкой осмотрел мудреный прибор. Но розовощекий кадет нажал кнопку какого-то диковинного агрегата, что-то в нем булькнуло, загудело и по прозрачному шлангу поползла какая-то голубоватая жидкость. Кадет щелкнул зажигалкой у конца шланга и я увидел язычок пламени. Ну а дальше я не поверил своим глазам: струйка огня делала дырку в полоске суперпрочной стали...
- Да за такое же полагается Нобелевская премия!- воскликнул кто-то в густой толпе.
Кадет показывает установку, вырабатывающую горючее, с помощью которого можно резать суперстальФото: Виктор БАРАНЕЦ
И юный кадет, и стоявший рядом со мной полковник, научный руководитель группы изобретателей, гордо улыбались. Офицер без пафоса предположил: «Эти ребята еще утрут нос Илону Маску». (всемирно изветный канадско-американский инженер-изобретатель – ред.).
Вы думаете, что это игрушечная машинка? А вот и нет! Это беспилотный грузовой автомобиль, который способен доставлять военные грузы из точки А в точку Б без участия человекаФото: Виктор БАРАНЕЦ
А на соседнем стенде воронежские кадеты показали мне еще одну уникальное изделие собственного изготовления - беспилотник, на "электронные мозги" которого не может повлиять ни одна вражья система радиоэлектронной борьбы.
На "мозги" этого беспилотного летательного аппарата (изобретение воронежских кадетов) не смогут повлиять никакие средства радиоэлектронной борьбы противника. Он выполнит свою боевую задачу при любых помехахФото: Виктор БАРАНЕЦ
Кстати, работы победителей Всеармейского фестиваля инновационных научных идей "Старт в науку" будут представлены на Международном военно-техническом форуме "Армия-2018", который этим летом пройдет в подмосковном парке «Патриот». Размахнулись не по детски.
Кадеты Уссурийского суворовского военного училища изобрели уникальное экологическое судно, с помощью которого можно будет анализировать состояние воды в морях-океанахФото: Виктор БАРАНЕЦ
А сборник всех представленных ребятами уникальных идей и технологий будет издан и направлен в военные научно-исследовательские институты. Об этом мне сказал начальник Главного управления кадров Минобороны генерал-полковник Виктор Горемыкин. А заместитель министра обороны – статс-секретарть генерал армии Николай Панков добавил:
- Сегодня мы проводим уже четвертый всеармейский фестиваль. Следующий будет международным. Это предложение министра обороны России генерала армии Шойгу. Его поддержали главы военных ведомств стран – союзников России.
Этот юный оператор с помощью механической руки управляет роботом-саперомФото: Виктор БАРАНЕЦ
Робот-сапер способен не только разминировать вражьи фугасы, но распознавать их под землейФото: Виктор БАРАНЕЦ
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