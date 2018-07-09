«Эти манёвры — подачка Киеву»: с какой целью Украина и США проводят совместные учения в Чёрном море

На юге Украины 9 июля стартовали военно-морские учения «Морской бриз» с участием ВМС США и ряда других стран НАТО. В Киеве подчёркивают, что манёвры проводятся для совершенствования оборонных навыков — будет отрабатываться высадка десанта, рейд в тылу условного противника и отражение возможной атаки на побережье с воздуха и с моря. Между тем опрошенные RT эксперты отмечают, что учения имеют явный политический подтекст. Украина использует их как повод лишний раз заявить о готовности вступить в альянс, а Соединённые Штаты — чтобы обозначить своё присутствие в Чёрном море.

Международные военно-морские учения Sea Breeze 2018 («Морской бриз») с участием Украины и ВМС США начались 9 июля в Одесской и Николаевской областях. Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

По данным ведомства, манёвры продлятся до 21 июля. В них принимают участие представители 19 стран, в том числе Великобритании, Канады, Грузии, Дании, Молдавии, Норвегии, Польши, Швеции, США, Украины.

В учениях будут задействованы в общей сложности 29 судов и катеров, одна подлодка, 25 летательных аппаратов и порядка трёх тысяч человек личного состава, в том числе подразделения спецназа и морской пехоты.

Самый большой по численности иностранный контингент — американский. В Чёрное море ВМС Соединённых Штатов направили командный корабль USS Mount Whitney (LCC-20) и ракетный эсминец USS Porter (DDG-78), а также около тысячи военнослужащих.

По данным украинского Минобороны, в ходе учений будут отработаны такие манёвры, как пресечение незаконной деятельности на море, противодействие условному противнику в воздухе и под водой, десантные, а также поисково-спасательные операции.

«Особенностью учений будет отработка управления силами морского, сухопутного и военно-воздушного компонентов непосредственно с моря — с борта штабного корабля Mount Whitney», — подчёркивается в сообщении военного ведомства.

Военнослужащие США на военных украинско-американских военных учениях Sea Breeze © Денис Петров

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В Минобороны также отметили, что основными заданиями для подразделений стран-участников станут противокорабельная и противовоздушная оборона береговой линии, высадка морского десанта на неподготовленное побережье и проведение рейдовых действий в тылу противника. Помимо акватории Чёрного моря, манёвры пройдут на полигонах в Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

Круги на воде

Заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин в беседе с RT пояснил, что в ходе «Морского бриза» будут отрабатываться возможные действия Украины и других государств против российской армии.

«Они готовятся к гипотетическим военным действиям. При этом речи не идёт о попытке Вооружённых сил Украины отрабатывать действия по захвату Крыма, так как у Киева нет для этого соответствующих боевых возможностей, а у его «союзников» по Sea Breeze 2018 нет соответствующей психологической готовности», — сказал эксперт.

Учения «Морской бриз» проводятся в Чёрном море ежегодно. Впервые эти манёвры прошли 25—31 августа 1997 года в Крыму, близ Евпатории. В них участвовали более 4,5 тыс. военнослужащих, а также 28 кораблей и судов Украины, США, Болгарии, Румынии, Турции и Грузии. МИД России тогда осудил данное мероприятие.

На следующий год к участию в «Морском бризе» была приглашена Россия. Москва выделила для этого мероприятия сторожевой корабль Черноморского флота «Ладный», большой десантный корабль БДК-67 (ныне — «Ямал») и взвод морских пехотинцев. В 2001 г. представители Минобороны РФ участвовали в командно-штабной фазе манёвров.

Иногда Sea Breeze срывались из-за активной позиции населения Крыма. В 2006 году местные жители выступили резко против предполагаемого вступления Украины в Североатлантический альянс — тогда крымчане заблокировали в порту Феодосии и не дали вывести на полигоны оружие и военную технику США.

Акция протеста против вхождения Украины в НАТО в Киеве, 2008 г. © Gleb Garanich

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Сорваны оказались манёвры и в 2009 году: Верховная рада отвергла законопроект президента Украины Виктора Ющенко о проведении Sea Breeze на территории государства.

Надежда на интеграцию

В этом году ни украинское Минобороны, ни местные СМИ не сообщают, какие суда для манёвров выделит Киев. По итогам Крымского референдума 2014 года украинская сторона утратила контроль над девятью из 18 основных боевых кораблей и девятью из 43 вспомогательных судов.

В марте помощник командующего ВМС Украины капитан 1-го ранга Марина Каналюк сказала, что во время воссоединения Крыма с Россией украинский флот был принесён в жертву ради подготовки армии к конфликту в Донбассе.

В данный момент, согласно открытой информации, военно-морские силы страны располагают фрегатом «Гетман Сагайдачный», корветом «Винница», рядом ракетных катеров, а также несколькими небоевыми кораблями.

Член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ полковник запаса Виктор Мураховский в интервью RT отметил, что говорить о каких-либо существенных боевых возможностях украинского военного флота сегодня не приходится.

«Серьёзной боевой силой он не является. Всё, что будут делать боевые корабли Украины на этих манёврах — это демонстрировать свой флаг. Однако в военное время даже подобная демонстрация будет невозможной», — уверен специалист.

По его словам, на Sea Breeze 2018 Киеву крайне важно показать, что ВМС Украины и страна в целом ради выполнения определённых задач готовы взаимодействовать с США и НАТО на своей территории.

«Соединённые Штаты преследуют свою цель, а именно — показать, что у них есть некое военное присутствие в Чёрном море, то есть продемонстрировать, что они могут успешно действовать в тех регионах, которые РФ считает чувствительными с точки зрения обеспечения своей военной безопасности», — сказал Мураховский.

Он также обратил внимание на то, что силы Североатлантического альянса в ходе Sea Breeze 2018 будут осваивать не очень знакомый для них театр военных действий и вести разведку с использованием всех имеющихся у них технических средств.

«В Минобороны РФ всё это видят и понимают, данный фактор учитывается в планах обороны нашего государства», — отметил Мураховский.

По его словам, руководство НАТО, проводя нынешние учения с Киевом, даёт ему некую надежду на будущую интеграцию в альянс.

«Недавно представители блока дали понять, что пока не собираются ни включать Украину в свои ряды, ни даже расширять с ней военное сотрудничество. И на этом фоне такого рода манёвры — подачка Украине. Мол, пока вас в альянс никто не возьмёт, но вы можете потренироваться, побегать рядом с нашими военными. А потом, когда-нибудь мы посмотрим, есть у вас перспективы к вступлению в НАТО или нет», — считает Мураховский.

Недостроенный военный ракетный крейсер «Украина» © Сергей Мамонтов

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Аналогичного мнения придерживается президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

«В этих манёврах нет никакого практического смысла для ВМС Украины, так как страна сейчас по сути утратила свой военный флот. Здесь есть только политический подтекст — Киев с помощью Sea Breeze 2018 демонстрирует своё желание стать полноценным членом альянса», — сказал эксперт.

Ищенко полагает, что для украинского руководства сам процесс стремления в НАТО гораздо важнее реального вхождения в альянс.

«После учений украинские политики, которые готовятся к предвыборной кампании, смогут заявить, что Киев ещё на шаг стал ближе к вхождению в альянс и что весь так называемый «цивилизованный мир» сегодня заодно с украинцами. И неважно, что на самом деле в этой организации Украину видеть пока не хотят. Главное для украинских политических деятелей — вовремя сделать заявление. И мне страшно представить, что будет, если вдруг украинское государство всё же возьмут в блок, ведь тогда надо будет нести сопутствующие военные расходы, а обещать населению будет уже нечего», — отметил Ищенко.

Он также отметил, что по состоянию на сегодняшний день Украина представляет собой обузу для НАТО, и в альянсе это прекрасно осознают.

«В блоке сложилась не очень устойчивая ситуация, связанная с тем, что с одной стороны Европа постепенно стремится распрощаться с США как со своими главным военно-политическим союзником, с другой — одновременно пытается пользоваться его возможностями. Это парадокс, после разрешения которого непонятно, какие международные структуры останутся. И сейчас там в принципе всем не до Украины», — рассуждает собеседник RT.