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«Эти евреи должны умереть»: В Питтсбурге задержан антисемит, убивший людей в синагоге
27 октября 2018, 21:24 • 63 • В мире
Расстрелявший молящихся в синагоге Питтсбурга антисемит сдался американской полиции.
Полиция США задержала мужчину, расстрелявшего людей в синагоге Питтсбурга. Преступление было совершено на почве расово-религиозной ненависти. Убийца громко выкрикивал призывы к расправе над евреями.
Сообщается, что стрелком оказался 46-летнего мужчина. Он сам сдался полиции. На его счету 7 официально подтвержденных смертей, однако жертв его атаки может быть и больше. Данные по пострадавшим от атаки на синагогу всё ещё уточняются.
Напомним, что мужчина напал на синагогу в субботу, 27 октября, когда в ней было максимальное количество молящихся. Преступник открыл огонь по прихожанам, а когда подъехала полиция - забаррикадировался внутри здания и стал стрелять по правоохранителям.
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