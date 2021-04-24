Этери Тутберидзе: сезон дождей

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Eteri Tutberidze (@tutberidze.eteri)

"Коньки войны" зарыты окончательно — Евгения и Этери снова вместе! Начинается новый этап их сотрудничества, о котором до сентября 2020 года даже в самых ярких фигурнокатательных фантазиях никто не мог и подумать!

Настоящий хеппи-энд в одном из самых громких скандалов в российском фигурном катании.

Тренерская репутация Этери Тутберидзе, "от которой регулярно уходят лучшие фигуристки планеты" неожиданно стала трансформироваться в репутацию тренера, "к которой рано или поздно все снова возвращаются, так как альтернативы ей просто нет".

Художник, что рисует дождь

Сезон в самом разгаре, но турниры в 2020 году из-за пандемии проходят исключительно в России, все международные старты отменены.

Даже в таких условиях ученицы Этери Тутберидзе вне конкуренции — они побеждают практически на всех этапах Кубка России, демонстрируя программы олимпийского уровня.

Для Анны Щербаковой, Камилы Валиевой, Дарьи Усачевой, Майи Хромых команда Этери Тутберидзе создает программы, приближающиеся своим качеством к шедеврам в мире фигурного катания. Никто даже близко в том сезоне не смог подняться на такую творческую высоту. От прокатов этих фигуристок оставалось только одно ощущение — эта работа настоящих художников.

Именно на осенних стартах становится очевидно, что, потеряв в межсезонье двух сильнейших фигуристок мира — Трусову и Косторную, Этери Тутберидзе ни на миллиметр не отодвинулась от золотых медалей в соревнованиях одиночниц. Анна Щербакова, ее ученица, своими прокатами и оценками за них становится негласным мировым лидером среди женщин.

Тутберидзе не просто не сломлена, она снова впереди планеты всей!

© РИА Новости / Александр Вильф Тренер Этери Тутберидзе и спортсменки Камила Валиева и Анна Щербакова

Но пандемия делает свое дело — Анна Щербакова снимается с этапа Гран-при в Москве, а Евгения Медведева, с начала сезона страдавшая от боли в спине, окончательно выбывает из строя. У обеих COVID.

Полотно тренерского сезона — 2020/2021 Этери Тутберидзе, на котором сквозь тучи вроде бы уже начинало светить солнце, снова затянулось тяжелыми облаками.

Люблю дождь — в нем можно спрятать свои слезы

© РИА Новости / Максим Богодвид Анна Щербакова и ее тренер Даниил Глейхенгауз после выступления на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске

Декабрьский чемпионат России стал для команды Тутберидзе, возможно, самым ярким и уж точно самым эмоциональным моментом в их тренерской карьере (не зря Этери вспомнила о нем в интервью Первому каналу).

Ведь после финального проката Анны Щербаковой в соревнованиях женщин-одиночниц с Этери Тутберидзе и Даниилом Глейхенгаузом рыдала вся страна.

Анна, которая едва дышала по окончании своей короткой программы, сотворила настоящий спортивный подвиг в произвольной, в третий раз подряд победив на национальном первенстве.

Этери Георгиевна не скрывала слез радости — впервые мы увидели, как "железная леди" не может совладать с чувствами после проката своей ученицы.

Улетай, туча!

© РИА Новости / Владимир Песня Зачем Байдену нужна высылка русских из Чехии? Алена Косторная выступает в шоу Team Tutberidze "Чемпионы на льду" в дворце спорта "Мегаспорт" в Москве

Перед чемпионатом мира — 2021 в Стокгольме Этери Тутберидзе снова на первых полосах всех новостей и вновь благодаря выкрутасам своих учениц.

В начале марта, после неудачного выступления в финале Кубка России, опустошенная отсутствием серьезных спортивных результатов и творческим застоем в стенах подмосковной академии "Ангелы Плющенко", к ней решила вернуться, буквально попроситься обратно, Алена Косторная.

Я даже могу представить, как происходила эта сцена.

Этери Георгиевна приходит рано утром на работу в "Хрустальный", заходит в свой кабинет и громко вскрикивает от неожиданности! В центре комнаты стоит Алена Косторная с букетом цветов и подарочным набором зубной пасты "Рокс".

Алена Косторная: "Этери Георгиевна, пожалуйста, возьмите меня к себе обратно! Я очень снова хочу с вами работать!"

Этери Тутберидзе: "Алена! Боже мой, как ты меня напугала! Как ты здесь оказалась?! Сейчас же выходи из моего кабинета! И "список нон грата" свой не забудь!"

Этери выпроваживает Алену из кабинета, закрывает дверь на ключ, поворачивается и видит, как Косторная залезает к ней через окно!

Алена Косторная: "Этери Георгиевна! Ну пожалуйста! Не выгоняйте меня! Я больше не могу кататься с Гном Гномычем! А про "список нон грата" забудьте! Я там только парочку фамилий из пятидесяти оставила!"

Этери Тутберидзе: "Ничего и слышать об этом не хочу! Алена, все кончено! После того, что случилось, работать вместе мы уже не сможем!"

И снова выводит ее из своего кабинета.

В этот момент сверху, этажом выше, начинает работать перфоратор, и в центре кабинета Тутберидзе обрушивается часть потолка — Алена вместе с букетом цветов, набором зубной пасты и строительными инструментами проваливается сверху в комнату к Этери!

Алена Косторная: "Этери Георгиевна! Простите меня, пожалуйста! Я буду делать все, что вы скажете! Только не выгоняйте! Никаких больше моих "я хочу!", я вам обещаю!"

Этери Тутберидзе: "Обещаешь?! Ладно, хорошо. Даю тебе шанс. Иди переодевайся — будем работать дальше".

Алена Косторная: "Ура! Спасибо, Этери Георгиевна! Вы только посмотрите в окно! Сегодня утром там была туча, а сейчас светит солнце! Это же знак!"

Этери Тутберидзе: "Все, "туча", давай уже, улетай на каток!"

Алена Косторная, выбегая из кабинета Тутберидзе и прыгая от счастья: "Улетай, туча! Улетай!"

Мы вошли в этот замок из дождя

© РИА Новости / Александр Вильф Анна Щербакова и ее тренеры Этери Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз после выступления на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме

На мартовский чемпионат мира — 2021 по фигурному катанию в Стокгольм Этери Тутберидзе привозит лишь одну свою ученицу — Анну Щербакову.

Если в прошлом сезоне на взрослых соревнованиях у Тутберидзе была великолепная тройка ТЩК (Трусова, Щербакова и Косторная) и они все находились в такой ошеломительной форме, что можно было при любом раскладе рассчитывать на золотую медаль турнира, в котором они участвовали, то в этот раз в спортивном "пистолете" у команды Этери Тутберидзе был лишь один патрон.

В столицу Швеции Анна приехала не в лучшей своей форме. Уже на февральском Кубке Первого канала, после неидеальной произвольной программы, прошла неофициальная информация, что Щербакова никак не может справиться с последствиями ковида и что она даже подвернула ногу во время заключительного проката в московском "Мегаспорте".

На тренировках в Стокгольме у Анны категорически не шли четверные прыжки и часто случались ошибки на более простых элементах. После очередного падения она даже позволила себе заплакать прямо на катке, но тут же собралась и продолжила тренировать свои элементы.

Как у Этери получилось в те дни помочь фигуристке собраться и настроить ее на борьбу за звание чемпионки мира — настоящая загадка.

Казалось, что Щербакова и Тутберидзе входят в "замок из дождя", в который ни при каких обстоятельствах, никогда не заглянет золотое фигурнокатательное солнце.

Но, как все мы уже знаем, из этого шведского "дождевого замка" Тутберидзе и Щербакова вышли абсолютными победителями, невероятным образом преодолев все трудности и проблемы, которые в те дни постоянно атаковали их тандем.

Уникальное везение или суперпрофессиональная работа? Возможно, и то и другое, но факт остается фактом: Щербакова впервые стала чемпионкой мира, а сезон-2020/2021 для Этери Георгиевны снова стал безоблачным.

Пусть всегда будет солнце!

© РИА Новости / Владимир Песня Тренер Этери Тутберидзе на чемпионате мира по фигурному катанию среди юниоров в Таллине

Заключительный старт сезона — командный турнир в Осаке завершается грандиозной исторической победой сборной России.

Максимально возможные 24 очка своей команде приносит Анна Щербакова, победившая и в короткой, и в произвольной программе соревнований у женщин, попутно установив лучшие результаты сезона в обоих прокатах.

Более чудесного окончания сезона-2020/2021 для Этери Тутберидзе и ее единственной ученицы во взрослых соревнованиях, победившей на всех официальных стартах, в которых она принимала участие, сложно и представить. Это было по-настоящему мощно!

Весь мир снова заговорил об уникальном тренерском таланте Тутберидзе, ее умении невероятно тонко чувствовать своего фигуриста, его энергетику, темперамент, безупречно подбирать для него образ, музыку, костюм, доводить спортивную форму ученика до немыслимых технических высот — в этом Этери Тутберидзе действительно нет равных.

Даже с одной фигуристкой в сложнейших условиях пандемии и нервотрепок из-за резких уходов сильнейших учениц она оказалась способна не только выдержать удар, не дрогнув в решающий момент, но и вновь показать максимально возможный спортивный результат.

Фигурное катание сейчас — это эпоха Этери Тутберидзе. Российский тренер на наших глазах создает заново этот вид спорта, совершенствуя его и популяризируя, как настоящая кинозвезда, на чьи фильмы выстраиваются очереди по всему миру.

Все, что могут конкуренты Тутберидзе, — это только бежать вдогонку, заимствовать идеи и переманивать ее учеников. Но скопировать ее талант — невозможно, всем остальным остается лишь довольствоваться скромной ролью догоняющих.

В следующий олимпийский сезон Этери Тутберидзе уверенно вступает уже с целой группой уникальных фигуристок, достигших возраста участия во взрослых соревнованиях.

Настоящая команда мечты — Анна Щербакова, Камила Валиева, Дарья Усачева, Майя Хромых, Алена Косторная (очень надеюсь, что к ним присоединятся Евгения Медведева и Алина Загитова) обязательно удивят своими постановками и техническим совершенством весь спортивный мир. Не сомневайтесь, именно так и будет!

Ледяной дождь, который обрушился на тренерскую карьеру Тутберидзе в начале сезона, на заключительных его этапах превратился в настоящий живительный поток, смыв с улиц города, в котором живет уникальный российский тренер, все накопившиеся неприятности и отрицательные эмоции, создав настоящее солнечное настроение.