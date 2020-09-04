|
«Этап глобального процесса»: к чему могут привести переговоры по Косову в Вашингтоне и Брюсселе
04 сентября 2020, 02:10 • 54 • В мире
В Вашингтоне 4 сентября пройдут переговоры президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра частично признанного Косова Авдуллы Хоти. Аналогичная встреча состоится 7 сентября в Брюсселе. Сербский лидер уже заявил, что от него, возможно, потребуют признать независимость Косова. Эксперты не исключают, что американские власти могут надавить на Вучича, однако глава Сербии не станет идти на уступки.
Солдаты KFOR на границе Сербии и частично признанного Косова AFP © NEBOJSA MARKOVIC
В пятницу, 4 сентября, в Вашингтоне состоятся переговоры президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра частично признанного Косова Авдуллы Хоти. Встречу анонсировали американские власти.
Как заявил накануне саммита помощник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен, от предстоящих переговоров выиграет и Приштина, и Белград.
«С нетерпением ожидаю встречи между президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром Косова Авдуллой Хоти, которая состоится завтра в Белом доме. Эти важные переговоры будут служить продвижению мира посредством экономического сотрудничества. От приверженности обоих лидеров диалогу выиграют и Сербия, и Косово», — приводит его заявление Совет национальной безопасности США на своей странице в Twitter.
Вучич, в свою очередь, уточнил в эфире канала TV Pink, что на саммите кроме экономических связей будет подниматься тема признания Сербией Косова, при этом обсуждение этого вопроса может сопровождаться давлением на сербского лидера.
«Суть в том, что Авдулах Хоти и албанские официальные лица говорят, что едут в США за признанием Косова. Были также неофициальные заявления лидеров в регионе, что я должен буду подписать всё, что мне предложат в Вашингтоне. Я внимательно это выслушал и ожидаю сюрпризов. Я не волнуюсь перед встречей, я испытываю страх, несмотря на весь мой опыт, у меня есть страх, тем не менее я буду решительно бороться», — приводит слова Вучича агентство ТАСС.
Отвечая на вопрос, возможна ли его встреча с президентом США, Вучич выразил мнение, что это вряд ли произойдёт.
«У меня нет информации, но я чувствую, какой нам приготовят сюрприз, и, поскольку я собираюсь отказаться от этого предложения, то, думаю, встречи с Трампом не будет», — отметил глава Сербии.
По мнению академика Сербской академии наук и Академии наук Республики Сербской Елены Гуськовой, Белград «очень серьёзно готовился» именно к обсуждению экономических вопросов и сотрудничества между Сербией и Косовом.
«При этом Вучич открыто сказал, что признание сербской республикой Косова невозможно, что Белград отказывается говорить на эту тему», — заявила Гуськова в беседе с RT.
Научный сотрудник Института славяноведения РАН Георгий Энгельгардт, в свою очередь, полагает, что летом со стороны Приштины «поступали разного рода сигналы о заключении юридически обязывающего соглашения о нормализации, то есть о фактическом признании Белградом независимости Косова» к концу текущего года.
«Если эта информация соответствует действительности, то на нынешних переговорах стоит ожидать каких-либо промежуточных решений в рамках разрешения косовского кризиса. Соответственно, нынешний раунд — это лишь один из этапов более глобального процесса», — отметил эксперт.
«Намеренно затягивает дела»
Напомним, встреча лидеров Сербии и частично признанной республики Косово в Вашингтоне должна была состояться на 27 июня, однако была сорвана после того, как спецпрокуратура международного суда предъявила косовскому президенту Хашиму Тачи и бывшему спикеру парламента частично признанной республики Кадри Весели предварительные обвинения в организации убийств и пыток мирного населения во время конфликта 1998—1999 годов. По этой же причине от участия в переговорах отказался и Авдулла Хоти. Напомним, Тачи и Весели были одними из главных деятелей военно-политической организации «Армия освобождения Косова» (АОК).
В ближайшее время специальный суд в Гааге должен определить, располагала ли спецпрокуратура достаточными основаниями, чтобы предъявлять эти обвинения.
Напомним, спецсуд по Косову был создан, чтобы рассматривать серьёзные преступления, совершённые в период с 1998 по 2000 годы в Косове. Поводом для формирования этой структуры стал доклад ПАСЕ, опубликованный в 2011 году, в котором говорилось, что члены АОК были причастны к наркоторговле, похищениям и убийствам людей, торговле человеческими органами. Чтобы обеспечить независимость работы юридической инстанции, её разместили в Гааге.
По мнению Георгия Энгельгардта, специальный суд «намеренно затягивает дела» с участием косоваров, так или иначе связанных с политической элитой современного Косова.
«Специальный суд для Косова действует по косовским законам, но физически находится в Гааге. Формально он действует по косовской правовой системе, но реально укомплектован международными судьями, неподконтрольными косовским политикам. Поэтому он смог очень медленно, но начать процедуру привлечения к ответственности тех, кто совершал преступления в Косове во время войны», — пояснил эксперт.
Энгельгардт также напомнил, что до создания спецсуда «подобным делам и вовсе не давался ход».
«Это происходило, поскольку долгое время на Западе решающую роль играли люди, так или иначе лично связанные с теми, кто причастен к войне в Югославии, для которых албанские боевики в Косове были союзниками и партнёрами, на них просто не поднималась рука. Такие тенденции наблюдаются и сегодня, но в меньшей степени», — отметил аналитик.
«Обострилось соперничество»
Стоит отметить, что после срыва переговоров 27 июня в Вашингтоне представители Белграда и Приштины встретились в Брюсселе 16 июля при посредничестве спецпредставителя ЕС по диалогу Приштины и Белграда Мирослава Лайчака.
Во время переговоров Хоти, Вучич и представители Евросоюза обсудили ситуацию с пропавшими без вести и перемещёнными лицами, а также экономическое сотрудничество. Об этом сообщил Лайчак по итогам встречи.
«Я рад, что после обмена позициями оба лидера (Вучич и Хоти. — RT) договорились о продолжении интенсивной работы на экспертном уровне в Брюсселе уже на следующей неделе», — заявил он, анонсировав также саммит сторон в Брюсселе в «начале сентября».
Позже в Евросоюзе уточнили, что переговоры при посредничестве ЕС запланированы на 7 сентября.
Сообщается, что во встрече примут участие Вучич, Хоти, а также глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель и Мирослав Лайчак.
Как отметила Елена Гуськова, и у Брюсселя, и у Вашингтона есть «свой план относительно переговоров между Сербией и Косово».
«И эти планы между собой ЕС и США никак не согласовывают. Вашингтон хочет играть в разрешении косовского кризиса ведущую роль. При этом американской стороне тут свойственен командный тон, и они будут настаивать на очень быстром решении косовского вопроса», — отметила аналитик.
Георгий Энгельгардт, в свою очередь, указал, что сейчас «обострилось соперничество между Брюсселем и Вашингтоном», поскольку они решают, кто «запишет на свой счёт достижение такого дипломатического результата, как урегулирование косовского вопроса».
Перспективы разрешения кризиса
Как отмечает Елена Гуськова, на нынешнем этапе «разрешить косовский кризис очень трудно».
«Ведь уже установлены границы между Косовом и Сербией, уже есть полиция в мятежном крае. Кроме того, было подписано Брюссельское соглашение 2013 года и предприняты другие шаги в рамках косовского вопроса, которые нацелены на получение независимости Косова и Метохии. Но Белград не может и не хочет признавать такой статус региона. По этой причине переговоры, скорее всего, будут затягиваться», — спрогнозировала аналитик.
Георгий Энгельгардт, в свою очередь, отметил, что Вучич периодически говорит о возможности компромиссов по косовскому вопросу, в том числе и из-за давления со стороны Запада.
«Теоретически, Белград может пойти на частные уступки, например, согласиться на прекращение дипломатической кампании по убеждению стран, признавших независимость Косова, отозвать свои решения. Однако и такого рода инициативы являются непопулярными среди сербов», — сказал эксперт.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
54
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
28 августа 2020, 04:20
|
30 августа 2020, 15:00
|
28 августа 2020, 06:10
|
29 августа 2020, 12:25
|
30 августа 2020, 19:35
|
01 сентября 2020, 11:55
|
28 августа 2020, 23:35