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Эта зараза 10 лет тянется с Украины: Клинтон, Меркель, Медведев, Путин - все под подозрением

19 июля 2020, 00:00  •  146 • Политика
Доктор Игорь Гундаров убеждён, что бывший президент Украины Виктор Ющенко мог заразить видных политиков мира проказой. По его словам, симптомы лепры, к примеру, наблюдались у лидера украинской партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко. В числе тех, кого мог заразить Ющенко, Гундаров упоминает Хиллари Клинтон, Ангелу Меркель, Дмитрия Медведева и других.
Сам профессор отмечает, что и раньше бил тревогу по этому поводу. Он отмечает, что как только заметил явные симптомы лепры на лице украинского экс-президента, стал бить во все колокола - но в ответ не было ничего.
По его словам, важно понимать, что лепру достаточно сложно обнаружить: первые симптомы проказы появляются через 5-30 лет.
В числе симптомов, указывающих на опасное заболевание, синюшные пятна на теле, надутые скулы, жирная кожа, нависающие надбровья, увеличивающиеся мочки ушей, а также боли в позвоночнике.
Как отмечает Гундаров, вслед за Ющенко симптомы заболевания проявились у его соратницы - лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.
"Синюшные пятна размером с ладонь по всему телу. Причём она кричит, что больна, а ей отвечают, что она симулянтка. Вздулось лицо", - вспоминал профессор в одном из интервью.
Кроме того, весьма странное недомогание было выявлено и у бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон, которая также общалась с Ющенко.
О том, как канцлера ФРГ Ангелу Меркель атаковала странная дрожь, обсуждали мировые СМИ. Но, убеждён профессор, это и были проявления проказы: "У неё тряслось всё тело".
Специалист отмечает, что заразой, тянущейся от экс-лидера Незалежной, могут страдать многие политики, передаёт "Собеседник". По его версии, все лидеры, встречавшиеся с Ющенко, который приветствовал коллег объятиями и поцелуями, например Клинтон, Меркель, Медведев, Путин, могут быть тоже заражены проказой и не знать об этом.
В объективности подобных диагнозов с упоминанием громких имён можно усомниться. Отметим, что по официальной биографии Гундаров действительно является специалистом в медицине, однако, по его собственным словам, во многом он делал выводы по официальным фото публичных персон.
К тому же нельзя отметать и политическую подоплёку подобных заявлений (на радость конспирологам) с упоминанием видных политиков, поскольку он является сопредседателем партии "Власть народу".

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