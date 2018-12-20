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Эта война на несколько фронтов: Песков иносказательно описал информационное противостояние с Западом

20 декабря 2018, 02:54  •  44 • Политика
“Скорее это война, причём это война, которая имеет несколько полей сражений”, - так пресс-секретарь президента РФ прокомментировал несколько "фронтов" информационной войны на Западе.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал в своём интервью каналу "Россия 24", что уверен в ведении информационной войны Запада на нескольких фронтах.
"Это разве не война - не пускать средство массовой информации в президентский дворец?" - напомнил Песков об инциденте недопуска российских СМИ в Елисейский дворец.
"Скорее это война, причём, это война, которая имеет несколько полей сражений", - заключил официальный представитель Кремля.

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