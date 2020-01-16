Эта роль для Польши не годится. Политолог об истоках "ненависти к РФ"

Польша, поддержав государственный переворот в Киеве и вооруженный конфликт на востоке Украины, внезапно стала врагом Москвы, написала профессор Ягеллонского университета Анна Разьны в статье польского издания Myśl Polska.

По ее словам, до 2014 года польско-российские отношения были вполне хорошими, историческая политика перестала выступать предметом ожесточенных споров, и многое указывало на то, что Польша и Россия вступили на путь примирения. Но в 2014 году картина мирного сосуществования и сотрудничества разрушилась, пишет Разьны.

Польские атлантисты в ущерб собственной стране решили претворять в жизнь глобальные интересы трансатлантических игроков. Они обратились к безумной концепции восточной политики Ежи Гедройца, согласно которой существование большой Украины в сталинско-хрущевском географическом формате гарантирует, что Польше не будет угрожать опасность со стороны России, отмечает она.

Автор считает, что с тех пор, как на Украине произошел переворот, все действия Варшавы на международной арене подчинены борьбе с Россией. Признаками польского патриотизма стали русофобия и украинофильство.

В качестве враждебных жестов в отношении Москвы со стороны Польши Разьны называет антироссийские санкции, блокирование газопровода "Северный поток-2", а также снос памятников красноармейцам. При этом Варшава призывает подключиться к так называемому "соревнованию" против России в рамках НАТО вместо того, чтобы создавать собственную современную армию и оборонный потенциал, отмечает она.

В эфире радио Sputnik политолог, профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта высказал свою точку зрения по этому вопросу, а также рассказал, в каком случае возможно улучшение отношений России и Польши.

"У власти в Польше в последние годы находится политическая элита, которая на "исторической обиде" на Россию делает свою идеологию. Возможно ли улучшение отношений? Разумеется, возможно. Как только из власти уйдет элита, которая под руководством братьев Качиньских сформировала эту идеологию, вполне возможно налаживание нормальных отношений, без спекуляций на историческом прошлом. Поскольку это прошлое содержит очень много неприятных фактов и для самих поляков, которые они пытаются забыть. Об этом говорилось в недавнем выступлении нашего президента, где он напомнил об антисемитизме в Польше в годы Второй мировой войны, и этих фактов вполне достаточно", – сказал Юрий Почта.

По его словам, польские власти пытаются встроиться в процесс демонизации России, который идет на Западе, быть его активными участниками. Но это только вредит Польше, считает политолог.

"В данном случае Польша обслуживает не собственные интересы, а интересы тех западных сил, для которых современная суверенная Россия – это препятствие на пути к мировому господству. Такая роль для Польши не годится – это обслуживание внешних интересов, отсутствие самостоятельности. И в этом плане Польша вступает в конфликт и с Европейским союзом, поскольку те ценности, на которых основывается европейская интеграция, радикально не совпадают с тем, что сейчас происходит в Польше. Так что это конфликт не только с Россией, но и с Европой. Будем надеяться, что это долго продолжаться не может, и поляки вернутся к нормальному сосуществованию со своими соседями, в том числе и с Россией", – заключил Юрий Почта.