«Эта молодёжь растленна до глубины души», или Болезненный процесс смены поколений • 158 • Аналитика

Дж. Оруэлл



Я утратил всякие надежды на будущее нашей страны, если современная молодежь возьмёт в свои руки бразды правления, ибо эта молодежь невыносима, невыдержанна, просто ужасна!



Гесиод за 720 лет до Р. Х.



Наш мир достиг критической стадии. Дети не слушаются своих родителей. Конец мира близок!

Некий египетский жрец за 2000 лет до Р. Х.



Эта молодёжь растленна до глубины души. Молодёжь злокозненна и нерадива и не походит на молодёжь наших дней. Молодое поколение сегодняшнего дня не сумеет сохранить нашу культуру и донести её до наших далёких потомков.

Иероглифическая надпись из Вавилона за 3000 лет до Р. Х.



Молодежь не хочет быть похожей на старшее поколение. И если они так, то мы эдак, а если они эдак – то мы так!

Джонни Робронсон, кинофильм 1974 года «Дорогой мальчик» Каждое новое поколение считает себя умнее предыдущего и мудрее последующегоДж. ОруэллЯ утратил всякие надежды на будущее нашей страны, если современная молодежь возьмёт в свои руки бразды правления, ибо эта молодежь невыносима, невыдержанна, просто ужасна!Гесиод за 720 лет до Р. Х.Наш мир достиг критической стадии. Дети не слушаются своих родителей. Конец мира близок!Некий египетский жрец за 2000 лет до Р. Х.Эта молодёжь растленна до глубины души. Молодёжь злокозненна и нерадива и не походит на молодёжь наших дней. Молодое поколение сегодняшнего дня не сумеет сохранить нашу культуру и донести её до наших далёких потомков.Иероглифическая надпись из Вавилона за 3000 лет до Р. Х.Молодежь не хочет быть похожей на старшее поколение. И если они так, то мы эдак, а если они эдак – то мы так!Джонни Робронсон, кинофильм 1974 года «Дорогой мальчик»



Проблемы поколений. В последнее время на «ВО» наряду с традиционными высказываниями в комментариях, что «молодежь нынче не та», появилось несколько интересных статей о школе и молодежи. Это и традиционные по содержанию материалы А. Самсонова, и более объективные статьи, в которых речь идет о том, что «не всё так уж плохо». А что говорит нам обо всем этом наука? Ведь чаще всего мы опираемся на наш личный опыт, а как известно, опыт 80% населения, как у нас, так и везде, стоит немного. Итак, начнем с того, что еще раз перечитаем приведенные выше эпиграфы. Как видите, их авторов (кроме первого и последнего) можно смело определять в 80% комментаторов «ВО», настолько их высказывания, скажем так: «современны». И 3 тысячи лет до Р.Х. и 2, и 720 лет – все было одно и то же. Меня удивил Гесиод. Вроде бы «Труды и дни» написал, и бог его умом не обидел. Но, видимо, все-таки обидел отчасти, потому, что… ну, это каким же дураком надо быть, чтобы такое писать?! И опять-таки если он имел в виду молодежь Рима, которая таки порядком предавалась «излишествам нехорошим», то ведь, кроме нее, были и другие молодые люди и много, иначе бы от того же Рима вообще бы ничего не осталось, а так остались христианская вера и испорченная латынь. Кто-то ведь все это сохранил и доставил нам, своим потомкам.



[center]

Они такие…[/center]



Главная проблема… в голове и в желудке!

Итак, почему же мы обычно считаем, что наши дети хуже нас? Виной тому банальный человеческий эгоцентризм. Я – это Вселенная и все вращается вокруг меня. А раз так, что из-за постепенно изнашивающегося организма, больного желудка и холестерина в мозгах нам с возрастом все труднее и труднее перерабатывать информацию и усваивать новое. Энергии не хватает. Причем прежде всего мозгу, который даже в состоянии покоя потребляет до 20% энергии нашего организма. А если подумать? А если желудок работает плохо и страдает обмен веществ? Мозг «боится», что энергии ему не хватит и с порога отметает все то, что для него слишком уж энергозатртно. Проще не принимать, чем принимать, и… думать. Думать большинство людей вообще не любит, эта тяжелая работа, между прочим, тяжелее, чем камни ворочать. От камней можно отдохнуть, лежа на диване, а вот от размышлений на диване не отдохнешь.



Вот поэтому мы, блюдя нашу энергобезопасность, и не принимаем новаций, вернее, их не принимает наш мозг, который на самом деле и наш лучший друг и… «большая сволочь». И если с новыми орудиями труда нам приходится мириться, то с новыми идеями большинство людей в силу особенностей своей биологии мириться не желает. И прежде всего, не желает мириться с их носителями. То есть со своими же детьми. Между прочим, в Дагестане по этому поводу говорят так: «В обществе, где нет хорошей молодежи, не было хороших стариков». Но что значит «хороших»? Да просто здоровых, без холестерина в мозгах и камней в почках!



Казалось бы, в учебниках все написано!

А с ними, то есть с детьми, все не так просто опять же чисто биологически. В учебнике возрастной анатомии и физиологии школьников еще советского времени было написано, что если взрослый повторит все телодвижения трехлетнего малыша, то он попросту умрет! Энергии ему не хватит! Далее, что до пяти лет ребенок узнает о мире больше, чем за всю свою оставшуюся жизнь. Так что наслушавшись матюков от пьяных папки с мамкой, он, повзрослев сам, будет таким же. Новые жизненные впечатления его уже не исправят! Пик творческой активности ребенка падает на 10-12 лет, а потом у него начинается период возмужания, ему хочется размножаться и с творчеством у него на всю оставшуюся жизнь возникают проблемы. Вернее, у 80% населения планеты. 20% в той или иной степени удается этот критический порог преодолеть, хотя кому природа даст творческих способностей больше, а кому-то меньше.





А теперь, пожалуй, самое главное: замена орудий труда и соответствующей информации в обществе в том же ХХ веке стали осуществляться приблизительно каждые 10-15 лет. И это же время стало показательным сроком того или другого поколения детей, родившегося в этом временном интервале. То есть, как автомобили 20, 30 и 50 годов, а также одежда, музыка и многое другое не похожи друг на друга, так и дети, выросшие в новой информационной среди, будут отличаться друг от друга, причем сначала незначительно, однако чем ни дальше, тем больше.



«Теория поколений» Уильяма Штрауса и Нила Хоува

В последнее время идея о том, что каждое поколение во многом индивидуально, стала отправной для «теории поколений», о которой впервые стали говорить еще в 1991 году, когда ученые Уильям Штраус и Нил Хоув выпустили книгу «Поколения». В ней история США была представлена в виде биографий ряда поколений с 1584 года. Затем в 1997 году вышла их книга «Четвертое превращение», в которой они развили свою идею о четырехчастном цикле смены поколений, и различиях в моделях их поведения на примере опять-таки истории США. Однако схожие циклы были обнаружены и в других развитых странах.



Главная идея их книг: люди определенной возрастной группы склонны разделять определенные наборы убеждений и отношений, ценностей и моделей поведения, поскольку росли в одинаковых исторических условиях. Утверждение совершенно очевидное, однако ни учеными, ни бизнесменами во внимание долгое время не принимавшееся. Зато теперь к Штраусу и Хоуву обращаются самые различные организации, чтобы решить возрастные проблемы своих коллективов и… этим самым повысить производительность труда.



Раньше социологи считали, что жизнь трех поколений – это век. Но Штраус и Хоув несколько иначе определили жизненный цикл одного поколения. По их мнению, поколение есть совокупность людей, которые родились в рамках временного интервала, равного 20 годам. Они также создали модель цикла социальных и поведенческих эр или «превращений», как они назвали эти изменения социума, существовавших (и существующих) в обществе в различное время.



Подъем, Пробуждение, Спад и Кризис

Первое «превращение» – это Подъем. Государственные институты этого времени достаточно сильны, а вот индивидуализм граждан проявиться еще не успел. Поэтому люди сообща идут к определенной цели, но отдельные личности при этом сильно страдают, поскольку жизнь заставляет их «быть как все», а они не хотят. В США такой «подъем», как считают, имел место после Второй мировой войны, а закончился с убийством Джона Кеннеди 22 ноября 1963 года.



Для СССР и Китая период подъема имел место в различные годы. В СССР это было время с 1917 по 1953 год, а для Китая с 1949 года и до разгрома «банды четырех» в 1976-ом.



Второе из «превращений» – Пробуждение. Людей утомляет дисциплина, царящая в обществе, им все больше и больше хочется проявлять собственную индивидуальность. Молодежи предшествующее время не нравится. Она рассматривает его как эпоху культурной и духовной бедности. У нас в стране это было время «хрущевской оттепели», а в США оно совпала с массовыми университетскими и городскими волнениями, движением хиппи и продолжалось оно вплоть до президентства Рональда Рейгана. Современные налоги и «ножницы Троцкого». Кто попал под лезвия?



Третьим «превращением» становится Спад. Власть не пользуется доверием масс, а индивидуализм граждан процветает. Удивительно, но этот период пришелся на эпоху экономического подъема в США и шел с середины 1980-х и до конца 2000-ого. Аналогичные явления в это время имели место и у нас в стране, где они закончились разрушением СССР и переустройством общества в эпоху «лихих 90-х».



Четвертое «превращение» – Кризис. Гражданские власти понемногу приходят в себя после Спада, возникает новая культура, а люди также медленно, но верно начинают осознавать себя членами новой большой социальной группы. Получается, что каждый период длится примерно 20-22 года, а весь цикл и четырех периодов продолжается 80-90 лет. Это время Штраус и Хоув назвали «длинной жизнью одного человека» или его «естественным веком».



«Длинная жизнь человека»

Отсюда вывод, что как только очередное поколение вступает в следующую жизненную фазу (и начинает играть в нем ведущую роль), настроения и поведение в обществе изменяются очень сильно, и это дает возможность новому поколению проявить себя и… доминировать над старыми поколениями. А им, естественно, этого не хочется, поэтому они и обвиняют своих «сменщиков» во всех смертных грехах. Есть прямая зависимость между историческими событиями и типами того или другого поколения. Дело в том, что исторические события особенно сильно влияют на поколения именно в раннем детстве (до 5 лет!) и в юности; а потом, став уже родителями и лидерами в обществе на пике собственной жизни (и под старость), именно эти поколения и пишут историю своей эпохи. То есть мы имеем хорошо известное на примерах экономики циклическое и волновое развитие общества, знакомое всем специалистам-культурологам и социологам. А история говорит нам, что каждые 80-90 лет («длинная жизнь человека») в том же американском обществе имел место один серьезный национальный кризис, а за 40-45 лет до него общество переживало период Пробуждения. То есть… решать проблемы будущего общества надо за 40-45 лет до того, как они приведут его к серьезному кризису. Который в свою очередь нужно предвидеть, поскольку именно неумение предвидеть будущее и погубило СССР.



Проверено на практике

Важно отметить, что, хотя теория поколений Штрауса и Хоува сначала и опиралась на историю англоязычных стран, она получила распространение во всем мире, включая и Россию. Ведь ценности всех поколений во всех странах очень схожи, как схожи и ключевые события, повлиявшие на мир, например, появление Интернета, мобильная связь и т.д. Да и смена поколений во всех развитых странах сегодня проходит примерно в одном и том же режиме.



Интересно, что прагматичные россияне, в частности маркетологи, PR и HR-менеджеры, тут же стали использовать теорию Штрауса и Хоува в своих интересах. Так, «Уральский банк реконструкции и развития» и компания «Вымпелком», ознакомивший с ней, изменили свою HR-стратегию для того, чтобы более эффективным образом стимулировать работников именно «поколения Миллениума». Был введен свободный график работы, обучение персонала стали проводить в игровой форме, рабочую среду сделали более комфортной. И все это принесло прибыль, то есть теория была проверена на практике.



На сегодня можно построить схему основных поведенческих типов населения России последних 100 лет, учесть их ментальность и… вполне эффективно этим знанием пользоваться. То есть – какими словами, выражениями и упоминанием каких целей и явлений, людьми какого возраста легче всего… управлять.



Поколение поколению рознь!

Начнем с Величайшего поколения (это американский термин, но он подходит и к России) 1900-1923 гг. Его люди прошли испытание Первой мировой войной, участвовали в революционных событиях 1905 и 1917 годов, воевали в Гражданской, проводили коллективизацию и электрификацию. Для них были характерны трудолюбие, внушенное им их родителями (крестьянами в своей массе), а также ответственность, и – что самое главное – почти религиозная вера в неизбежное светлое будущее, приверженность к идеологии, семье и семейным ценностям, и также склонность к доминантности и категоричности суждений. Сегодня это поколение никакой роли уже играет, его представители доживают последние дни, а молодыми людьми оно рассматривается как жуткий анахронизм. В принципе его можно уже и не учитывать. Бегство с Украины



Поколение 1923-1943 гг. называется «молчаливым», и неудивительно. Оно жило в эпоху сталинских репрессий, испытало на себе все тяготы и лишения Великой Отечественной война, и восстановления разрушенного хозяйства, а тогда было не до разговоров. Люди помнили мудрую арабскую пословицу, что «провинившийся язык отрубают вместе с головой». Правда, было и очень радостное событие – открытие антибиотиков и перспектива излечения многих смертельных заболеваний. Но лишь как перспектива, не более.



Люди этого поколения были преданны идеям равенства и братства, приучены соблюдать правила и законы, уважать должности и статус. Их отличало терпение и честность, а также стремление «особо не высовываться, ждать пока тебя заметят, и быть как все»! Этих людей для того, чтобы чего-то от них добиться, следует хвалить, ведь «доброе слово и кошке приятно», а уж людям, которые много всего пережили – тем более.



Затем пришло поколение 1943-1963 гг., которое в США называют бэби-бумерами. Для нашей страны это было время Победы, неслыханного рывка вперед, время «хрущевской оттепели», покорения космоса. Но самое главное – именно при жизни этих людей СССР превратился в мировую супердержаву. Люди знали, что такое «холодная война», слышали о первых пластических операциях, и о том, что созданы первые противозачаточные таблетки. В стране существовал единый стандарт обучения в школах и вузах, и гарантированное медицинское обслуживание. Что отличало советских людей этой эпохи? Их отличал оптимизм, заинтересованность в личностном росте и вознаграждении по труду, и в то же время высокий коллективизм и командный дух, «культ молодости». Послушайте советские песни тех лет. Все перечисленные качества в них имеются, и это очень показательный факт!



Годы 1963-1984 гг. — это эпоха «поколения Х» (которое также еще называют «неизвестным поколением»). «Холодная война» продолжается и конца ей не видно, начинается война в Афганистане, где наша армия несет потери. Начиная с 1975 году постепенно ухудшается снабжение. В 1982 году принимается Продовольственная программа. Ну а у США закончилась война во Вьетнаме, «грязная война», ставшая для американцев шоком, и на примере из «Дорогого мальчика» (причем очень показательном примере, пусть даже он из кино) мы видим, что недовольство молодежи, явившееся следствием этой войны, стало нарастать…



Это поколение отличают такие качества, как готовность к изменениям, и у него имеется возможность выбора. Сами перемены страшат не так сильно, как поколения отцов. Среди людей распространена техническая грамотность, но и резко возрос индивидуализм, растет неформальность взглядов, прагматизм, надежда на самих себя.



Затем идет «поколение Y», или то самое «поколение Миллениума», родившееся в 1984-2000 гг., которое в наши дни заступает на смену предшествующим поколениям. Чему оно стало свидетелем? О-о, эпохальным, можно сказать, событиям, таким, как распад СССР, терактам и жестким военным конфликтам по всему миру, катастрофическому загрязнению окружающей среды. При этом поколении появился и распространились СПИД и атипичная пневмония, произошло развитие цифровых технологий, появились мобильные телефоны и глобальная сеть Интернет.



Основные поведенческие особенности данного поколения таковы: оно сфокусировано на обучении больше, чем на работе, стремится в крупные мегаполисы и другие страны, имеет четко выраженные требования к работодателям и сформированное мировоззрение. Они не хотят трудиться по принципу «так надо», их нужно заинтересовать в том, что они делают. Дело об "урановых хвостах". Россия и ядерные отходы



Наличие карьерных приоритетов и обязательный интерес – вот, пожалуй, главная особенность «поколения Y». «Игреки», как правило, не имеют такого глубокого фундаментального образования, как «Иксы», но с другой стороны многие из них предпочитают развиваться сразу в нескольких областях. Они отличаются высокой обучаемостью, разнообразием интересов и быстротой адаптации. У многих уже к 25 годам есть по нескольку дипломов о высшем образовании, зачастую в абсолютно разных сферах, что отражается и на их поведении на рынке труда. В их среде очень востребованы краткосрочные курсы переподготовки и повышения квалификации, помогающие сэкономить время, которое они высоко ценят. Но при этом психологи отмечают их повышенную социальную наивность, склонность к подчинению и желание получать вознаграждение за труд немедленно.



Продолжение следует… В последнее время на «ВО» наряду с традиционными высказываниями в комментариях, что «молодежь нынче не та», появилось несколько интересных статей о школе и молодежи. Это и традиционные по содержанию материалы А. Самсонова, и более объективные статьи, в которых речь идет о том, что «не всё так уж плохо». А что говорит нам обо всем этом наука? Ведь чаще всего мы опираемся на наш личный опыт, а как известно, опыт 80% населения, как у нас, так и везде, стоит немного. Итак, начнем с того, что еще раз перечитаем приведенные выше эпиграфы. Как видите, их авторов (кроме первого и последнего) можно смело определять в 80% комментаторов «ВО», настолько их высказывания, скажем так: «современны». И 3 тысячи лет до Р.Х. и 2, и 720 лет – все было одно и то же. Меня удивил Гесиод. Вроде бы «Труды и дни» написал, и бог его умом не обидел. Но, видимо, все-таки обидел отчасти, потому, что… ну, это каким же дураком надо быть, чтобы такое писать?! И опять-таки если он имел в виду молодежь Рима, которая таки порядком предавалась «излишествам нехорошим», то ведь, кроме нее, были и другие молодые люди и много, иначе бы от того же Рима вообще бы ничего не осталось, а так остались христианская вера и испорченная латынь. Кто-то ведь все это сохранил и доставил нам, своим потомкам.Итак, почему же мы обычно считаем, что наши дети хуже нас? Виной тому банальный человеческий эгоцентризм. Я – это Вселенная и все вращается вокруг меня. А раз так, что из-за постепенно изнашивающегося организма, больного желудка и холестерина в мозгах нам с возрастом все труднее и труднее перерабатывать информацию и усваивать новое. Энергии не хватает. Причем прежде всего мозгу, который даже в состоянии покоя потребляет до 20% энергии нашего организма. А если подумать? А если желудок работает плохо и страдает обмен веществ? Мозг «боится», что энергии ему не хватит и с порога отметает все то, что для него слишком уж энергозатртно. Проще не принимать, чем принимать, и… думать. Думать большинство людей вообще не любит, эта тяжелая работа, между прочим, тяжелее, чем камни ворочать. От камней можно отдохнуть, лежа на диване, а вот от размышлений на диване не отдохнешь.Вот поэтому мы, блюдя нашу энергобезопасность, и не принимаем новаций, вернее, их не принимает наш мозг, который на самом деле и наш лучший друг и… «большая сволочь». И если с новыми орудиями труда нам приходится мириться, то с новыми идеями большинство людей в силу особенностей своей биологии мириться не желает. И прежде всего, не желает мириться с их носителями. То есть со своими же детьми. Между прочим, в Дагестане по этому поводу говорят так: «В обществе, где нет хорошей молодежи, не было хороших стариков». Но что значит «хороших»? Да просто здоровых, без холестерина в мозгах и камней в почках!А с ними, то есть с детьми, все не так просто опять же чисто биологически. В учебнике возрастной анатомии и физиологии школьников еще советского времени было написано, что если взрослый повторит все телодвижения трехлетнего малыша, то он попросту умрет! Энергии ему не хватит! Далее, что до пяти лет ребенок узнает о мире больше, чем за всю свою оставшуюся жизнь. Так что наслушавшись матюков от пьяных папки с мамкой, он, повзрослев сам, будет таким же. Новые жизненные впечатления его уже не исправят! Пик творческой активности ребенка падает на 10-12 лет, а потом у него начинается период возмужания, ему хочется размножаться и с творчеством у него на всю оставшуюся жизнь возникают проблемы. Вернее, у 80% населения планеты. 20% в той или иной степени удается этот критический порог преодолеть, хотя кому природа даст творческих способностей больше, а кому-то меньше.А теперь, пожалуй, самое главное: замена орудий труда и соответствующей информации в обществе в том же ХХ веке стали осуществляться приблизительно каждые 10-15 лет. И это же время стало показательным сроком того или другого поколения детей, родившегося в этом временном интервале. То есть, как автомобили 20, 30 и 50 годов, а также одежда, музыка и многое другое не похожи друг на друга, так и дети, выросшие в новой информационной среди, будут отличаться друг от друга, причем сначала незначительно, однако чем ни дальше, тем больше.В последнее время идея о том, что каждое поколение во многом индивидуально, стала отправной для «теории поколений», о которой впервые стали говорить еще в 1991 году, когда ученые Уильям Штраус и Нил Хоув выпустили книгу «Поколения». В ней история США была представлена в виде биографий ряда поколений с 1584 года. Затем в 1997 году вышла их книга «Четвертое превращение», в которой они развили свою идею о четырехчастном цикле смены поколений, и различиях в моделях их поведения на примере опять-таки истории США. Однако схожие циклы были обнаружены и в других развитых странах.Главная идея их книг: люди определенной возрастной группы склонны разделять определенные наборы убеждений и отношений, ценностей и моделей поведения, поскольку росли в одинаковых исторических условиях. Утверждение совершенно очевидное, однако ни учеными, ни бизнесменами во внимание долгое время не принимавшееся. Зато теперь к Штраусу и Хоуву обращаются самые различные организации, чтобы решить возрастные проблемы своих коллективов и… этим самым повысить производительность труда.Раньше социологи считали, что жизнь трех поколений – это век. Но Штраус и Хоув несколько иначе определили жизненный цикл одного поколения. По их мнению, поколение есть совокупность людей, которые родились в рамках временного интервала, равного 20 годам. Они также создали модель цикла социальных и поведенческих эр или «превращений», как они назвали эти изменения социума, существовавших (и существующих) в обществе в различное время.Первое «превращение» – это Подъем. Государственные институты этого времени достаточно сильны, а вот индивидуализм граждан проявиться еще не успел. Поэтому люди сообща идут к определенной цели, но отдельные личности при этом сильно страдают, поскольку жизнь заставляет их «быть как все», а они не хотят. В США такой «подъем», как считают, имел место после Второй мировой войны, а закончился с убийством Джона Кеннеди 22 ноября 1963 года.Для СССР и Китая период подъема имел место в различные годы. В СССР это было время с 1917 по 1953 год, а для Китая с 1949 года и до разгрома «банды четырех» в 1976-ом.Второе из «превращений» – Пробуждение. Людей утомляет дисциплина, царящая в обществе, им все больше и больше хочется проявлять собственную индивидуальность. Молодежи предшествующее время не нравится. Она рассматривает его как эпоху культурной и духовной бедности. У нас в стране это было время «хрущевской оттепели», а в США оно совпала с массовыми университетскими и городскими волнениями, движением хиппи и продолжалось оно вплоть до президентства Рональда Рейгана.Третьим «превращением» становится Спад. Власть не пользуется доверием масс, а индивидуализм граждан процветает. Удивительно, но этот период пришелся на эпоху экономического подъема в США и шел с середины 1980-х и до конца 2000-ого. Аналогичные явления в это время имели место и у нас в стране, где они закончились разрушением СССР и переустройством общества в эпоху «лихих 90-х».Четвертое «превращение» – Кризис. Гражданские власти понемногу приходят в себя после Спада, возникает новая культура, а люди также медленно, но верно начинают осознавать себя членами новой большой социальной группы. Получается, что каждый период длится примерно 20-22 года, а весь цикл и четырех периодов продолжается 80-90 лет. Это время Штраус и Хоув назвали «длинной жизнью одного человека» или его «естественным веком».Отсюда вывод, что как только очередное поколение вступает в следующую жизненную фазу (и начинает играть в нем ведущую роль), настроения и поведение в обществе изменяются очень сильно, и это дает возможность новому поколению проявить себя и… доминировать над старыми поколениями. А им, естественно, этого не хочется, поэтому они и обвиняют своих «сменщиков» во всех смертных грехах. Есть прямая зависимость между историческими событиями и типами того или другого поколения. Дело в том, что исторические события особенно сильно влияют на поколения именно в раннем детстве (до 5 лет!) и в юности; а потом, став уже родителями и лидерами в обществе на пике собственной жизни (и под старость), именно эти поколения и пишут историю своей эпохи. То есть мы имеем хорошо известное на примерах экономики циклическое и волновое развитие общества, знакомое всем специалистам-культурологам и социологам. А история говорит нам, что каждые 80-90 лет («длинная жизнь человека») в том же американском обществе имел место один серьезный национальный кризис, а за 40-45 лет до него общество переживало период Пробуждения. То есть… решать проблемы будущего общества надо за 40-45 лет до того, как они приведут его к серьезному кризису. Который в свою очередь нужно предвидеть, поскольку именно неумение предвидеть будущее и погубило СССР.Важно отметить, что, хотя теория поколений Штрауса и Хоува сначала и опиралась на историю англоязычных стран, она получила распространение во всем мире, включая и Россию. Ведь ценности всех поколений во всех странах очень схожи, как схожи и ключевые события, повлиявшие на мир, например, появление Интернета, мобильная связь и т.д. Да и смена поколений во всех развитых странах сегодня проходит примерно в одном и том же режиме.Интересно, что прагматичные россияне, в частности маркетологи, PR и HR-менеджеры, тут же стали использовать теорию Штрауса и Хоува в своих интересах. Так, «Уральский банк реконструкции и развития» и компания «Вымпелком», ознакомивший с ней, изменили свою HR-стратегию для того, чтобы более эффективным образом стимулировать работников именно «поколения Миллениума». Был введен свободный график работы, обучение персонала стали проводить в игровой форме, рабочую среду сделали более комфортной. И все это принесло прибыль, то есть теория была проверена на практике.На сегодня можно построить схему основных поведенческих типов населения России последних 100 лет, учесть их ментальность и… вполне эффективно этим знанием пользоваться. То есть – какими словами, выражениями и упоминанием каких целей и явлений, людьми какого возраста легче всего… управлять.Начнем с Величайшего поколения (это американский термин, но он подходит и к России) 1900-1923 гг. Его люди прошли испытание Первой мировой войной, участвовали в революционных событиях 1905 и 1917 годов, воевали в Гражданской, проводили коллективизацию и электрификацию. Для них были характерны трудолюбие, внушенное им их родителями (крестьянами в своей массе), а также ответственность, и – что самое главное – почти религиозная вера в неизбежное светлое будущее, приверженность к идеологии, семье и семейным ценностям, и также склонность к доминантности и категоричности суждений. Сегодня это поколение никакой роли уже играет, его представители доживают последние дни, а молодыми людьми оно рассматривается как жуткий анахронизм. В принципе его можно уже и не учитывать.Поколение 1923-1943 гг. называется «молчаливым», и неудивительно. Оно жило в эпоху сталинских репрессий, испытало на себе все тяготы и лишения Великой Отечественной война, и восстановления разрушенного хозяйства, а тогда было не до разговоров. Люди помнили мудрую арабскую пословицу, что «провинившийся язык отрубают вместе с головой». Правда, было и очень радостное событие – открытие антибиотиков и перспектива излечения многих смертельных заболеваний. Но лишь как перспектива, не более.Люди этого поколения были преданны идеям равенства и братства, приучены соблюдать правила и законы, уважать должности и статус. Их отличало терпение и честность, а также стремление «особо не высовываться, ждать пока тебя заметят, и быть как все»! Этих людей для того, чтобы чего-то от них добиться, следует хвалить, ведь «доброе слово и кошке приятно», а уж людям, которые много всего пережили – тем более.Затем пришло поколение 1943-1963 гг., которое в США называют бэби-бумерами. Для нашей страны это было время Победы, неслыханного рывка вперед, время «хрущевской оттепели», покорения космоса. Но самое главное – именно при жизни этих людей СССР превратился в мировую супердержаву. Люди знали, что такое «холодная война», слышали о первых пластических операциях, и о том, что созданы первые противозачаточные таблетки. В стране существовал единый стандарт обучения в школах и вузах, и гарантированное медицинское обслуживание. Что отличало советских людей этой эпохи? Их отличал оптимизм, заинтересованность в личностном росте и вознаграждении по труду, и в то же время высокий коллективизм и командный дух, «культ молодости». Послушайте советские песни тех лет. Все перечисленные качества в них имеются, и это очень показательный факт!Годы 1963-1984 гг. — это эпоха «поколения Х» (которое также еще называют «неизвестным поколением»). «Холодная война» продолжается и конца ей не видно, начинается война в Афганистане, где наша армия несет потери. Начиная с 1975 году постепенно ухудшается снабжение. В 1982 году принимается Продовольственная программа. Ну а у США закончилась война во Вьетнаме, «грязная война», ставшая для американцев шоком, и на примере из «Дорогого мальчика» (причем очень показательном примере, пусть даже он из кино) мы видим, что недовольство молодежи, явившееся следствием этой войны, стало нарастать…Это поколение отличают такие качества, как готовность к изменениям, и у него имеется возможность выбора. Сами перемены страшат не так сильно, как поколения отцов. Среди людей распространена техническая грамотность, но и резко возрос индивидуализм, растет неформальность взглядов, прагматизм, надежда на самих себя.Затем идет «поколение Y», или то самое «поколение Миллениума», родившееся в 1984-2000 гг., которое в наши дни заступает на смену предшествующим поколениям. Чему оно стало свидетелем? О-о, эпохальным, можно сказать, событиям, таким, как распад СССР, терактам и жестким военным конфликтам по всему миру, катастрофическому загрязнению окружающей среды. При этом поколении появился и распространились СПИД и атипичная пневмония, произошло развитие цифровых технологий, появились мобильные телефоны и глобальная сеть Интернет.Основные поведенческие особенности данного поколения таковы: оно сфокусировано на обучении больше, чем на работе, стремится в крупные мегаполисы и другие страны, имеет четко выраженные требования к работодателям и сформированное мировоззрение. Они не хотят трудиться по принципу «так надо», их нужно заинтересовать в том, что они делают.Наличие карьерных приоритетов и обязательный интерес – вот, пожалуй, главная особенность «поколения Y». «Игреки», как правило, не имеют такого глубокого фундаментального образования, как «Иксы», но с другой стороны многие из них предпочитают развиваться сразу в нескольких областях. Они отличаются высокой обучаемостью, разнообразием интересов и быстротой адаптации. У многих уже к 25 годам есть по нескольку дипломов о высшем образовании, зачастую в абсолютно разных сферах, что отражается и на их поведении на рынке труда. В их среде очень востребованы краткосрочные курсы переподготовки и повышения квалификации, помогающие сэкономить время, которое они высоко ценят. Но при этом психологи отмечают их повышенную социальную наивность, склонность к подчинению и желание получать вознаграждение за труд немедленно.Продолжение следует… Вячеслав Шпаковский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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