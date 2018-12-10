«Эта компания — символ успеха КНР»: посла США вызвали в китайский МИД в связи с задержанием финдиректора Huawei

Замминистра иностранных дел Китая Лэ Юйчэн вызвал в МИД американского посла и выразил ему решительный протест в связи с заключением под стражу финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу. Пекин требует немедленно аннулировать ордер на арест топ-менеджера и дочери главы Huawei, в начале декабря задержанной в Канаде по запросу США. О ситуации с Мэн Ваньчжоу, которую подозревают в нарушении антииранских торговых санкций США, стало известно вскоре после встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Буэнос-Айресе. Тогда лидеры двух стран договорились двигаться в сторону деэскалации торговой войны, однако эксперты полагают, что задержание финдиректора телекоммуникационной компании может поставить этот процесс под угрозу. При этом аналитики отмечают, что Huawei — не первая китайская цифровая корпорация, попавшая под удар Вашингтона.

Американского посла в Пекине Терри Бранстеда вызвали в МИД Китая, где ему выразили решительный протест в связи с задержанием финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Замглавы китайского МИД Лэ Юйчэн сделал американскому дипломату строгое представление и потребовал немедленно аннулировать ордер на арест топ-менеджера и дочери главы Huawei, задержанной в Канаде по запросу США.

«Такие действия американской стороны грубейшим образом нарушают законные права и интересы гражданина КНР и являются крайне дурным деянием. Китайская сторона выступает резко против этого и решительно настаивает на том, что американская сторона должна придавать большое значение серьёзной позиции Китая и немедленно исправить совершённые ошибочные действия, отозвав ордер на задержание гражданина КНР», — заявил замминистра.

«Китай будет следить за действиями США и в дальнейшем отреагирует на них», — добавил Лэ Юйчэн.

Аналогичное представление внешнеполитическое ведомство накануне сделало послу Канады Джону МакКаллуму, которому было заявлено, что Пекин считает задержание Мэн Ваньчжоу во время транзитной пересадки в Ванкувере серьёзным нарушением её прав, а также «дурным, непозволительным и не соответствующим праву деянием».

«Китай настойчиво требует от Канады незамедлительно освободить задержанную, в полной мере гарантировать законные права и интересы заинтересованной стороны. В противном случае это повлечёт за собой серьёзные последствия, и канадская сторона понесёт всю полноту ответственности за свои действия», — заявили в МИД.

Кроме того, стало известно, что в связи с задержанием Мэн Ваньчжоу Китай отменил переговоры с канадской торговой делегацией из провинции Британская Колумбия.

Напомним, об инциденте с Мэн Ваньчжоу, которую подозревают в нарушении антииранских торговых санкций США, стало известно 6 декабря, однако само задержание произошло ещё 1 декабря. То есть примерно в то же самое время, когда президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин проводили переговоры на полях саммита G20 в Аргентине.

Тогда сторонам удалось прийти к определённому прогрессу в переговорах. Вашингтон пообещал не вводить с 1 января 2019 года анонсированные ранее пошлины в размере 25%, а Пекин согласился принять меры по снижению торгового дисбаланса. Тогда стороны условились продолжать переговоры о деэскалации торговой войны, а позднее Трамп выражал оптимизм относительно того, что стороны смогут заключить торговую сделку в течение 90 дней.

Теперь же задержание топ-менеджера крупной китайской компании может существенно осложнить переговоры, полагают эксперты. Слушания по делу финансового директора Huawei должны состояться 10 декабря. В ходе этого заседания защита постарается добиться освобождения Мэн Ваньчжоу под залог.

При этом глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кудлоу заверил Fox News, что Трамп узнал о задержании топ-менеджера Huawei только после завершения встречи с Си Цзиньпином.

«Я могу однозначно заявить, что он не знал об этом и узнал гораздо позже... Что касается расследования дела Huawei, эти мероприятия уже давно длятся по линии правоохранительных органов, главным образом — в Министерстве юстиции», — отметил Кудлоу, присутствовавший на встрече лидеров США и КНДР.

Финансовый директор компании Huawei Мэн Ваньчжоу

© Huawei.eu

«Huawei для Китая — это как Coca-Cola для Америки»

По словам президента Российско-китайского аналитического центра Сергея Санакоева, за ситуацией с задержанием Мэн Ваньчжоу может стоять желание Вашингтона получить серьёзные козыри на уже идущих торговых переговорах с Китаем.

«Видимо, американцы представляют себе, что будут разменивать какие-то свои козыри, но, на мой взгляд, это вызовет только очень серьёзные протесты со стороны Китая», — заявил эксперт.

Собеседник RT добавил, что время от времени звучащие в адрес Huawei и других китайских компаний обвинения в шпионаже не имеют под собой реальной подоплёки, а связаны с обычной конкуренцией.

«Эта тема всегда была прикрытием. Обвинять в шпионаже можно всех и всегда, потому что за технологиями идёт охота. Но что-то не припомню, чтобы предоставлялись какие-то реальные доказательства, что в нашем случае, что в случае с Китаем», — добавил Санакоев.

В свою очередь, востоковед, профессор РУДН Юрий Тавровский отметил, что ситуация с Huawei — это не начало, а продолжение Соединёнными Штатами определённой «охоты» на китайские компании. Эксперт напомнил, что некоторое время назад под удар попала компания ZTE, а сейчас очередь дошла до Huawei.

Эксперт: Благодаря России ЦАР выберет самую красивую девушку страны «Это не просто компания. Для Китая это символ его успеха, это как Coca-Cola для Америки», — заявил Тавровский.

«И то, что совершена атака не просто на представителя компании, а на дочку основателя и президента компании, к тому же главного бухгалтера компании — это послание китайцам, что мы будем разбираться со всеми вашими лидирующими фирмами. Особенно в тех областях, которые достигают успеха и которые угрожают американским лидирующим позициям в области самых современных высокотехнологичных отраслей», — полагает эксперт.

Он добавил, что «атака» на Huawei сразу после встречи Си Цзиньпина и Дональда Трампа в Буэнос-Айресе и заключения некоего перемирия показывает, что американцы на самом деле не собираются его соблюдать.

Руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов в беседе с RT согласился с тем, что в текущей ситуации присутствует значительная политическая подоплёка, поскольку те действия, в которых обвиняют Huawei (включая торговлю с Ираном), производились компанией ещё до 2016 года.

«Не случайно только сейчас это всё дело всплыло — идёт 90-дневный период, когда США ожидают от Китая сговорчивости по поводу нового торгового соглашения. Поэтому, конечно, здесь политической подоплёки больше, чем экономической. Второй момент: «странным» образом это совпадает с тем, что буквально на днях многие сторонники США, в том числе Япония, практически прекратили закупки товаров двух крупнейших китайских компаний, лидеров китайского технологического рынка ZTE и Huawei. Ещё до этого такие закупки прекратили Австралия, Новая Зеландия и Великобритания», — напомнил эксперт.

«Мы видим, что по всем фронтам идёт давление на технологических лидеров... Обратим внимание, что с американской стороны заранее не было никаких предупреждений. Это говорит о том, что США просто выбрали правильный момент и наносят удар по Китаю», — добавил Маслов.

Добавим, что 9 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью казахстанскому информационному агентству «Хабар» констатировал: торговые войны не приносят выгоды никому, причём существующие проблемы надо рассматривать через задействование легитимных юридических процедур Всемирной торговой организации (ВТО).

«Мы хотим, чтобы эта глобальная торговая система оставалась открытой, чтобы она вообще сохранялась. Конечно, этому не способствуют действия Вашингтона, который уже перекроил Североамериканскую зону свободной торговли, отказался от Транстихоокеанского партнёрства. Что придёт взамен, сказать очень трудно. Наши американские коллеги явно считают, что их экономическая мощь, как сказал президент США Дональд Трамп, позволяет решать все вопросы в одиночку, не особо заботясь о каких-то многосторонних структурах и не стремясь выполнять обязательства, которые раньше США принимали, а эта администрация теперь вдруг считает устаревшими», — сказал Лавров.

Вместе с тем он выразил убеждённость, что власти США в конце концов придут к пониманию необходимости работать коллективно и всё-таки соблюдать те правила, которые многие десятилетия устанавливались для ВТО.