|
«Эта история не должна повториться»: следствие проверяет данные о связи барабинского стрелка с экстремистскими группами
10 мая 2018, 15:24 • 51 • В России
В четверг, 10 мая, в городе Барабинск Новосибирской области студент колледжа открыл огонь из охотничьего ружья в учебном классе, ранил однокурсника, а затем покончил с собой. По данным RT, следствие проверяет информацию о возможной связи 17-летнего ученика с экстремистскими группами. Также выяснилось, что оружие подросток взял у отца, известного в городе охотника.
© Russian Investigative Committee; vk.com/act54 / Global Look Press
Утром в четверг, 10 мая, в Барабинском филиале Новосибирского колледжа транспортных технологий им. Н.А. Лунина студент ранил однокурсника, а затем покончил с собой. 17-летний учащийся 1-го курса принёс на занятия охотничье ружьё Иж-12 в разобранном виде. В туалете он собрал его, а затем, уже в классе, открыл огонь.
По словам очевидцев, перед этим стрелок закричал: «Вы надо мной шутили, теперь я пошучу!» Кроме того, юноша успел заявить, что всех ненавидит. Как рассказали RT учащиеся колледжа, в классе началась паника и трое студентов выпрыгнули в окно со второго этажа.
«Мы были на занятии в соседней аудитории, когда раздался выстрел, — рассказывает очевидец. — Мы сначала не поняли, что произошло. А потом увидели, что трое ребят выпрыгнули в окно. Один приземлился на мягкую землю, а двое на асфальт. У них переломы ног».
Ранив одного из своих сокурсников, стрелок больше не атаковал учеников и покончил с собой на пороге класса.
Пострадавший студент с огнестрельным ранением был доставлен в больницу, его жизни ничего не угрожает
Как выяснил RT, помимо выяснения всех обстоятельств произошедшего и допроса друзей и родных ученика, устроившего стрельбу в колледже под Новосибирском, СК проверяет версию, что 17-летний подросток увлекался экстремистскими течениями. Об этом сообщили следователям знакомые погибшего.
Интерес к оружию возник у подростка неслучайно: как рассказывают знакомые семьи, его отец давно увлекается охотой и даже известен в Барабинске как эксперт в этой области. По предварительным данным, у него дома хранилось несколько единиц охотничьего оружия.
Как заявили в СК, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство, совершённое общеопасным способом»).
«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначен ряд судебных экспертиз: в том числе медицинская, медико-криминалистическая, баллистическая и другие, — заявили в СК. — Расследование уголовного дела продолжается».
Об этом говорят и учащиеся колледжа, знакомые с однокурсниками стрелка.
«За всё время, которое он проучился в колледже, он так и не завёл друзей, с ним почти никто не общался», — рассказал RT один из студентов.
По его словам, 17-летний юноша был необщительным и замкнутым, однако ранее агрессию не проявлял.
«Где-то недосмотрели»
К делу уже подключились общественники, которые настаивают на максимально тщательной проверке всех обстоятельств произошедшего. Так, член Совета Федерации от исполнительного органа государственной власти Новосибирской области Надежда Болтенко в беседе с RT заявила, что встретится с руководством колледжа.
Когда мы поймём причину, будем решать, что делать на уровне региональной власти и на местном уровне, чтобы таких случаев больше не происходило. Мы много говорим о безопасности, но где-то что-то недосмотрели и не поняли», — заявила Болтенко.
Сенатор также отметила, что сегодня подрастающее поколение требует особого внимания.
«Сейчас нужно быть внимательными к детям, подросткам, реагировать на каждую девиацию поведения. Нужно изучить проблему с социологами, с психологами. Необходимо разобраться, чтобы в дальнейшем принимать необходимые меры. Это печальная история, и она не должна повториться», — подытожила она.
Депутат от Новосибирской области, член комитета Государственной думы по бюджету и налогам Вера Ганзя, в свою очередь, заявила RT, что произошедшее — это «вопиющий случай».
«Барабинск — мой родной город. Там есть бывшее училище, которое сейчас называется колледжем. В железнодорожный колледж осознанно поступают целенаправленные ребята, благополучные люди. Это престижное учебное заведение. У нас в Барабинске есть депо.
Можно сказать только одно: сегодня насилие, которое идёт с экранов, вбивается в головы молодого поколения. Они берут примеры из фильмов, из модных течений, которые связаны с экстримом, риском», — полагает Ганзя.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
51
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
04 мая 2018, 12:54
|
03 мая 2018, 16:09
|
07 мая 2018, 19:09
|
05 мая 2018, 08:54
|
05 мая 2018, 20:09
|
08 мая 2018, 08:25
|
04 мая 2018, 06:55