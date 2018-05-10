«Эта история не должна повториться»: следствие проверяет данные о связи барабинского стрелка с экстремистскими группами

В четверг, 10 мая, в городе Барабинск Новосибирской области студент колледжа открыл огонь из охотничьего ружья в учебном классе, ранил однокурсника, а затем покончил с собой. По данным RT, следствие проверяет информацию о возможной связи 17-летнего ученика с экстремистскими группами. Также выяснилось, что оружие подросток взял у отца, известного в городе охотника.

Утром в четверг, 10 мая, в Барабинском филиале Новосибирского колледжа транспортных технологий им. Н.А. Лунина студент ранил однокурсника, а затем покончил с собой. 17-летний учащийся 1-го курса принёс на занятия охотничье ружьё Иж-12 в разобранном виде. В туалете он собрал его, а затем, уже в классе, открыл огонь.

По словам очевидцев, перед этим стрелок закричал: «Вы надо мной шутили, теперь я пошучу!» Кроме того, юноша успел заявить, что всех ненавидит. Как рассказали RT учащиеся колледжа, в классе началась паника и трое студентов выпрыгнули в окно со второго этажа.

«Мы были на занятии в соседней аудитории, когда раздался выстрел, — рассказывает очевидец. — Мы сначала не поняли, что произошло. А потом увидели, что трое ребят выпрыгнули в окно. Один приземлился на мягкую землю, а двое на асфальт. У них переломы ног».

Ранив одного из своих сокурсников, стрелок больше не атаковал учеников и покончил с собой на пороге класса.

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Как выяснил RT, помимо выяснения всех обстоятельств произошедшего и допроса друзей и родных ученика, устроившего стрельбу в колледже под Новосибирском, СК проверяет версию, что 17-летний подросток увлекался экстремистскими течениями. Об этом сообщили следователям знакомые погибшего.

В частности, стрелок регулярно посещал ультраправые ресурсы и паблики, посвящённые стрелковому оружию.

Интерес к оружию возник у подростка неслучайно: как рассказывают знакомые семьи, его отец давно увлекается охотой и даже известен в Барабинске как эксперт в этой области. По предварительным данным, у него дома хранилось несколько единиц охотничьего оружия.

© Russian Investigative Committee/Global Look Press

Как заявили в СК, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство, совершённое общеопасным способом»).

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначен ряд судебных экспертиз: в том числе медицинская, медико-криминалистическая, баллистическая и другие, — заявили в СК. — Расследование уголовного дела продолжается».

В прокуратуре Новосибирской области отметили, что причиной произошедшего мог стать личный конфликт: по предварительной версии, подросток совершил нападение из-за личной неприязни к другим учащимся.

Об этом говорят и учащиеся колледжа, знакомые с однокурсниками стрелка.

«За всё время, которое он проучился в колледже, он так и не завёл друзей, с ним почти никто не общался», — рассказал RT один из студентов.

По его словам, 17-летний юноша был необщительным и замкнутым, однако ранее агрессию не проявлял.

«Где-то недосмотрели»

К делу уже подключились общественники, которые настаивают на максимально тщательной проверке всех обстоятельств произошедшего. Так, член Совета Федерации от исполнительного органа государственной власти Новосибирской области Надежда Болтенко в беседе с RT заявила, что встретится с руководством колледжа.

Почему россиянам нельзя верить украинцам «Конечно, случай ужасный. В ситуации надо разбираться, понять, что за атмосфера в колледже, какая семья, что подвигло ребёнка на такое. Я обязательно встречусь с руководством учебного заведения.

Когда мы поймём причину, будем решать, что делать на уровне региональной власти и на местном уровне, чтобы таких случаев больше не происходило. Мы много говорим о безопасности, но где-то что-то недосмотрели и не поняли», — заявила Болтенко.

Сенатор также отметила, что сегодня подрастающее поколение требует особого внимания.

«Сейчас нужно быть внимательными к детям, подросткам, реагировать на каждую девиацию поведения. Нужно изучить проблему с социологами, с психологами. Необходимо разобраться, чтобы в дальнейшем принимать необходимые меры. Это печальная история, и она не должна повториться», — подытожила она.

Депутат от Новосибирской области, член комитета Государственной думы по бюджету и налогам Вера Ганзя, в свою очередь, заявила RT, что произошедшее — это «вопиющий случай».

«Барабинск — мой родной город. Там есть бывшее училище, которое сейчас называется колледжем. В железнодорожный колледж осознанно поступают целенаправленные ребята, благополучные люди. Это престижное учебное заведение. У нас в Барабинске есть депо.

Конечно, то, что произошло, — вопиющий случай.

Можно сказать только одно: сегодня насилие, которое идёт с экранов, вбивается в головы молодого поколения. Они берут примеры из фильмов, из модных течений, которые связаны с экстримом, риском», — полагает Ганзя.