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«Е…ть, ты тупой, Саня» – Монтян поставила майданщика на место

01 ноября 2020, 08:15  •  201 • Украина

Нужно быть очень недалёким, чтобы не понимать, что даже такое благородное дело, как устранение «регионалов» от власти, не может быть оправданием майдану, в результате которого в 2014 году Украина потеряла Крым, а на Донбассе началась война.

Об этом в эфире своего видеоблога заявила киевский адвокат Татьяна Монтян.

«Почему вы так против майдана? Скинули ненавистных для вас «рыгов», по-другому никак бы не получилось, а то бы стране п…ец, ей бы был п….ец и без майдана», – зачитала Монтян вопрос подписчика Александра.

«Е…ть, ты тупой, Саня, честное слово. Выкинули, просто вылили с водой ещё и ребёнка. Дело же не в том, что скинули «рыгов», а в том, что расх…ли страну», – ответила Монтян.

Кроме того, она прокомментировала вопрос о Западной Украине, представители которой в 2014 году выступили как авангард майдана.

«Я за объединение России, Украины и Белоруссии, кроме западных украинских областей, они сами по себе» – совершенно согласна. Вот, те, кого присоединили в 39-м году, пусть себе валят в Польшу, и пусть поляки ставят их раком на своих плантациях. Но те вменяемые, кто захотел бы остаться, конечно, им надо дать возможность остаться в Украине», – завила адвокат.


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