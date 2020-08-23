Эстонцы замерли в восхищении при виде российской подлодки: "Нам даже помахали!"

Туристы из Эстонии запечатлели на видео возвращение российской подлодки в Санкт-Петербург. Как рассказал капитан яхты Эйн Померантс, необычная встреча произошла в Финском заливе, куда компания туристов отправилась отдыхать на яхте.

Как рассказал капитан, они заприметили издалека приближающееся судно. Сначала они не могли понять, что это такое, но затем судно приблизилось, и всё стало ясно.

По словам Померантса, дистанция между судами составляла сотню метров, не больше. Но, признаётся мужчина, страха никакого перед подводной махиной не было. Туристы замерли в восхищении и снимали на видео проход русской субмарины.

Эстонец также добавил, что русские их компании приветственно помахали с капитанского мостика и в целом были настроены миролюбиво.

"Это было на границе. Они были очень дружелюбны, помахали нам с капитанского мостика и даже послали сигнал в нашу честь", - цитирует его слова Postimees.